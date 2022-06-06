İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 6 Haziran 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 6 Haziran Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 6 Haziran Pazartesi 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 6 Haziran Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

6 Haziran hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 23465901

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah MEZARLIK sk bölgelerinde 06/06/2022 09:00:00 - 06/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 23465504

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2184., 2185., 2235., 2240. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 46., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 64., 67., ATATÜRK, NİĞBOLU, SEMERKANT sk / MİMAR SİNAN mah 81., 85., 86., 93., 94., ATATÜRK, RUMELİ sk bölgelerinde 06/06/2022 09:00:00 - 06/06/2022 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23456354

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1839. sk // ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah ANADOLU, GAYRET, GAZEL, GAZETECİ, GAZİ EMİR, GAZİ YOLU, GAZİPAŞA, GECİKMEZ, GELİŞİM, GENELGE, GEZER, GEZGİN, GÜNDEŞ, GÜNER, TAŞOCAĞI, ULUDAĞ sk bölgelerinde 06/06/2022 09:00:00 - 06/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23465506

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 661., BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah 461., 465., BAĞCILAR sk / İNÖNÜ mah ŞEHİT YILMAZ KAAN sk bölgelerinde 06/06/2022 10:00:00 - 06/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23456652

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah MEHMET AKİF sk bölgelerinde 06/06/2022 10:30:00 - 06/06/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 23456458

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah CEVİZLİK, EMEK, GÜLHATMİ sk bölgelerinde 06/06/2022 00:00:00 - 06/06/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23465427

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 06/06/2022 09:00:00 - 06/06/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23465583

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GENÇLİK, GÜLİBRİŞİM, KARABEKİR, MARTI, MİLLET , ORKİDE 3, OĞUZHAN 1, SÜKÜNET, TAŞKIN, ULUS, UMMAN, YAKUT, YILDIRIM BEYAZIT, ŞEHİT FERİT DEMİR sk / ZAFER mah BAHAR, BAĞLARBAŞI, DALYAN, DEMİRHAN ÇIKMAZI, DERLİ, DOĞAN 1, DUTLU, EFLATUN, ELMALI 1, IŞILDAR, KALE, KAMER ÇIKMAZI, KANDİL 1, KONUK, SAMANYOLU, SEHER, TARHAN, TEKKE, UYSAL, UĞURLU, YADİGAR, YILDIRIM BEYAZIT sk / ÇOBANÇEŞME mah ZEMBİLCİ sk bölgelerinde 06/06/2022 09:00:00 - 06/06/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23456649

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah PAMUK ÇIKMAZI, SEDEF sk bölgelerinde 06/06/2022 13:00:00 - 06/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23456655

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah CUMHURİYET, YILDIRIM BEYAZIT, ŞELALE sk bölgelerinde 06/06/2022 13:00:00 - 06/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 23456518

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DELİORMAN sk bölgelerinde 06/06/2022 00:01:00 - 06/06/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23456513

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah TUNALI sk bölgelerinde 06/06/2022 00:01:00 - 06/06/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.