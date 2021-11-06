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- İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 6 Kasım 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 6 Kasım 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
- Haber Merkezi
- 06.11.2021 - 08:45
İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
AYEDAŞ ve BEDAŞ, 6 Kasım 2021 Cumartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.
Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 6 Kasım 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
6 KASIM 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?
BAĞCILAR
NO: 7901339
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1300., 1313., 1314., 1315., 1316., 1317., 1318., 1319., 1320., 1322., 1323., 1324., 1326., 1330., 1350., 1351., 1352., 1353., 1354., 1355., FEVZİ ÇAKMAK, ÜSKÜP sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah HALKALI sk bölgelerinde 06/11/2021 01:30:00 - 06/11/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7901341
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -GÜNEŞLİ mah sk bölgelerinde 06/11/2021 01:30:00 - 06/11/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7878354
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 675., 676., 677., 685., 686., 693., 694., 695., 696., 697., 698., 699., 700., 702., 703., 704., 705., 706., 707., GÜNGÖREN sk / ÇINAR mah 795., 802. sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah 694 sk bölgelerinde 06/11/2021 09:00:00 - 06/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7878358
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 661., BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah 461., 465., BAĞCILAR sk / İNÖNÜ mah ŞEHİT YILMAZ KAAN sk bölgelerinde 06/11/2021 14:00:00 - 06/11/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7876502
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 2. sk bölgelerinde 06/11/2021 14:00:00 - 06/11/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7903340
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 680., 701., 702., 705., 714., 727., 728., 729., GÜNGÖREN sk bölgelerinde 06/11/2021 23:00:00 - 07/11/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 7866553
ISTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 3-4-11. MAHALLE mah sk İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 3-4-11. MAHALLE mah sk / ATAKÖY 7-8-9-10. MAHALLE mah sk bölgelerinde 06/11/2021 00:00:00 - 06/11/2021 01:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7866554
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AHMET DOĞAN YILMAZ, AHU, AYDIN YUVA, BAŞARI, NECMETTİN SADAK, OLGUNLAR, PEMBE AY, TERAKKİ, TEZ, YAVUKLULAR sk / OSMANİYE mah AHMET DOĞAN YILMAZ, AYDIN YUVA, FABRİKALAR, MESCİT, OLGUNLAR, OSMANİYE YOLU ÇIKMAZI, SUGÖZÜ, SUNA, TEZ, İNCİRLİ YOLU, bölgelerinde 06/11/2021 02:00:00 - 06/11/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7866556
ISTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 7-8-9-10. MAHALLE mah sk İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah sk / ATAKÖY 7-8-9-10. MAHALLE mah sk bölgelerinde 06/11/2021 04:00:00 - 06/11/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7866558
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah YEŞİLADA sk bölgelerinde 06/11/2021 05:30:00 - 06/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7893613
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKIN YOLU sk / ŞENLİKKÖY mah AKIN, AVCILAR, CAMİ GİRİŞİ, FLORYA, GÜVEN, TEZGEL, ÖZGÜR, ÜNİVERSİTE sk bölgelerinde 06/11/2021 09:00:00 - 06/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
NO: 7868013
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah FEZA, GÜNEŞ, KARAMAN, OBA, SEMA sk bölgelerinde 06/11/2021 13:00:00 - 06/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7868014
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 50. YIL, ABDURRAHİM KARAKOÇ, ORDU, SÜLEYMAN ŞAH sk / KOCATEPE mah 50. YIL, PAZAR sk bölgelerinde 06/11/2021 14:00:00 - 06/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7891351
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah GÜMRÜK İSKELESİ, YAĞ İSKELESİ sk bölgelerinde 06/11/2021 18:00:00 - 06/11/2021 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 7861334
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-VİŞNEZADE mah BAYILDIM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, DEMOKRASİ PARKI, KADIRGALAR, MAÇKA sk bölgelerinde 06/11/2021 00:00:00 - 06/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 7855530
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah FATİH SULTAN sk / PİYALEPAŞA mah FATİH SULTAN sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah DARÜLACEZE sk bölgelerinde 06/11/2021 10:00:00 - 06/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 7866489
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3019., 3020., 3021., 3023., 3025., 3116., 319., HALİL FAHRİ ORMAN sk / OSMANGAZİ mah 3115. sk bölgelerinde 06/11/2021 00:00:00 - 06/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7870558
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah ARAS, RESNELİ NİYAZİ, VEDAT ALTUN sk bölgelerinde 06/11/2021 09:00:00 - 06/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7892338
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ADNAN KAHVECİ sk / BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2293., 2316., ADNAN KAHVECİ sk / GÖKEVLER mah 2251., ADNAN KAHVECİ sk / HÜRRİYET mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 06/11/2021 09:00:00 - 06/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 7892356
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah DARÜLFÜNUN, VEZNECİLER sk / BEYAZIT mah BEYAZIT sk / HACI KADIN mah DARÜLHADİS, TİRENDAZ, VEFA, VEFA TÜRBESİ 1. ÇIKMAZI sk / HOCA GIYASETTİN mah DİVANEFENDİ, MOLLA ŞEMSETTİN CAMİİ, SÜLEYMANİYE İMARETİ, TİRENDAZ, VEFA, YOĞURTÇUOĞLU, ŞİFAHANE sk / KALENDERHANE mah 16 MART ŞEHİTLERİ, CEMAL YENER TOSYALI sk / MOLLA HÜSREV mah AHMET KARAHİSARİ, CEMAL YENER TOSYALI, EMİRHOCA, KALENDER MEKTEBİ, KAYSERİLİ AHMETPAŞA, KİRAZLI MESCİT, MÜŞKÜLE, TAŞTEKNELER, VEFA sk / MİMAR KEMALETTİN mah DERİNKUYU, HAVUZLU HAMAM, KOSKA, NİŞANCA BOSTANI, NİŞANCA BOSTANI ÇIKMAZI, TÜRKELİ, ŞEHNAMECİ sk / NİŞANCA mah DERİNKUYU, HAVUZLU HAMAM, HAVUZLU KÜLHAN, LATİF, NİŞANCA BOSTANI, TUĞRAKEŞ, TÜRKELİ sk / SÜLEYMANİYE mah AVNİPAŞA, AYŞEKADIN HAMAMI, BESİM ÖMERPAŞA, ELMARUF, KANUNİ MEDRESESİ, KİRAZLI MESCİT, PROF. DR. SIDDIK SAMİ ONAR, PROF. DR. ÜMİT YAŞAR DOĞANAY, SÜLEYMANİYE sk bölgelerinde 06/11/2021 02:00:00 - 06/11/2021 02:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7900321
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MESİHPAŞA mah AKSARAY, AZİMKAR, KOSKA, LALELİ, MESİHPAŞA, ORDU, SAİTEFENDİ, İHTİSAP AĞASI sk bölgelerinde 06/11/2021 12:00:00 - 06/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
NO: 7892727
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 547/1., 547/2., 559., KADİR AKDOĞAN sk / YENİ MAHALLE mah KADİR AKDOĞAN, YENİMAHALLE sk bölgelerinde 06/11/2021 12:00:00 - 06/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 7877138
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah DEREKIRCI, DERELİ, DEREİÇİ, MÜHENDİS, SUPERİSİ ÇIKMAZI sk / KİREÇBURNU mah MOR SÜMBÜL, ADA, AKDENİZ, AKGÜL, AKPINAR, ALAKIR, ALPARSLAN, ALSANCAK ÇIKMAZI, ARABAYOLU, AZİM ÇIKMAZI, AĞAÇALTI, BEYAZ LALE, BULUT ÇIKMAZI, CEM, CEMRE, DEĞER, DUYGU, DİREKLİ, GONCALAR, GÜLCE, HACI ALİ PAŞA, HAYDAR ALİYEV, HEKİM, KEÇECİZADE, KİREÇ BAYIRI, KİREÇBURNU CAMİ, KİREÇBURNU ÇİÇEK, KİREÇLİ ÇEŞME, MEHMET EFENDİ, MEHMET ÇIKMAZI, MISIR, MÜHENDİS HÜSEYİN, NİDA, PROF. DR. AYKUT BARKA, RAİF BEY, SADE, SEDEF ADASI, SERİN ÇIKMAZI, SU YOLCU BEKİR, TABYALAR, TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI, YENİBAHAR, YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL, ÇAM YOLU, ÇINARALTI ÇIKMAZI, ÖMÜR TEPE, ÖZDENİZ, ÜLKER, İSHAK, ŞİRİNOĞLU sk / TARABYA mah 25 EVLER, ACAR KUBİLAY, ALP ER TUNGA, ARABAYOLU, BOLAT, DEMİRAĞACI ÇIKMAZI, DERE OTU ÇIKMAZI, DEREKIR, DEREİÇİ, ERGENE YOKUŞU, GÜLVEREN, GÜR, HAYDAR ALİYEV, OĞUZELİ ÇIKMAZI, POLAT, POLAT KORU SİTESİ YOLU, TAFLAN, TARABYA BAYIRI, TURUNÇ, VAHDET, YAYCIK ÇIKMAZI, YAYLA, ÇAM YOLU, ÇAYIR YÜZÜ, ÖZ NEŞE, ÖZYILDIRIM, ŞAL ÇIKMAZI, ŞALCIKIR, ŞEHİT CEYHUN BAYRAKTAR, ŞEN DERE sk / YENİKÖY mah ACEM LALESİ ÇIKMAZI, AKBAŞ, ALBAY OSMAN, AMBER ÇIKMAZI, ARPACI ALİ, AYBARS, BAHRİYELİ, BESİ, BİHTER HANIM ÇIKMAZI, CEMİL ÇIKMAZI, DAİRE, DEFİNE, DEMİR TULUMBA, DOĞRAMACI EMİN, DİRHEM, DİŞBUDAK, EFENDİ ÇIKMAZI, FATİHLER, FIRINCI, FİKİR ÇIKMAZI, GELİNCİK, GEMİCİ ÇIKMAZI, GENÇ OSMAN ÇIKMAZI, GEÇİT, GÖLGE ÇIKMAZI, GÜLHATMİ, GÜZEL KÖŞKLER, GÜZELCE ALİPAŞA , HAMİDİYE, HAMİT VEHBİ ÇIKMAZI, KAKU bölgelerinde 06/11/2021 02:00:00 - 06/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7880445
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, AKARSU, ASLAN, AVŞAR, AYDIN, BUDAK ÖZÜ, CAMGÜZELİ, COŞKUN, CİLO, CİVANPERÇEMİ, DENİZ., ERCİYES, ERGENE ÇIKMAZI, FİDAN, FİLİZ, GİRNE LİMANI, KAYA, KAYMAK, MANDALİNA, MECİDİYE, MENEKŞE YOLU, MERAL, MOR SALKIM, MUAMMER, MUHTAR, MÜHENDİS, NEŞE, OSMANBEY ÇIKMAZI, PETUNYA, RÜZGARGÜLÜ, SERHAT, SUŞEHRİLİLER, SÜMBÜL, SİTE, TAŞ OCAKLARI , TUNCA, USLU, VATAN, YALÇIN, YAVUZ, YENİBAHAR ÇIKMAZI, YENİDÜNYA, YILDIZ TEPE, YUMAK, ZAFER, ZERAFET, ZEYTİN, ÇADIR ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, ÇAKIR, ÇAM SAKIZI, ÇAMLIK KORU , ÇAMLIK SİTESİ, ÇAMSELVİ, ÇANAK ÇIKMAZI, ÇANTA ÇİÇEĞİ, ÇAVDAR, ÇAY, ÇAYIRALAN, ÇAYIRGÜZELİ ÇIKMAZI, ÇETİN, ÖNCELER, ÖZ MUTLU, ŞAHİN, ŞAKAYIK , ŞEHİT ORHAN GÖMÜRLÜ sk / TARABYA mah ATADAN, AYDEMİR, AYDINEVLER BOSTAN, AYDINEVLER GÜL, AYDINEVLER YILDIRIM, AYDINEVLER YILDIRIM ÇIKMAZI, AYDOĞDU, AYNUR, BAYINDIR ÇIKMAZI, BOSTANLIK, BULUT AĞACI, GÜLER, GÜLLÜK ÇIKMAZI, KALAYCI NURİ, KAYDIRAK, KORMAÇ, MACİTBEY, ORDULULAR, PAMUK, PAPATYA ÇİÇEĞİ, SARIÇAM, SÜSELMASI ÇIKMAZI, TARABYA BAYIRI, TARABYA BİLİNMEYEN, TARABYA SİTESİ, TEKİNKAYA ÇIKMAZI, TOPÇU, TUNÇ KÖPRÜ, TÜMKE, TÜRKBEY ÇIKMAZI, YILMAZ., YİĞİTLER, ÜSTAY TARABYA EVLERİ, ŞAKACI, ŞALCIKIR, ŞEN AYDIN, ŞENEVLER, ŞİMŞEK sk / YENİKÖY mah ABBAS ÇIKMAZI, ADNAN KAHVECİ, AYIŞIĞI, BEYAZITLI ÇIKMAZI, BEYREK, ERCAN, ERGENEKON, ESENTEPE, FETİH ÇIKMAZI, GAYE ÇIKMAZI, GÜMÜŞ, GÜNER, GÜZELCE ALİPAŞA , HACİB, HARUN, HAVUZLU BOSTAN, HAYRAT ÇIKMAZI, KAFKAS, KALENDER, KARANFİL DALI ÇIKMAZI, KONUK, KORKUT, MERCA bölgelerinde 06/11/2021 02:00:00 - 06/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7894324
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah CENK, NANE sk / TARABYA mah ALTUNCU, GÜLVEREN, JALE, KASIMPATI, NANE sk bölgelerinde 06/11/2021 12:00:00 - 06/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 7862974
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2001., 2003., 2004., 2005., 2006., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2015., 2016., 2017., 2071., 2105., A, A-2, B, ORHAN GAZİ sk / ESENTEPE mah 2367. sk bölgelerinde 06/11/2021 00:05:00 - 06/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7862975
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-HABİBLER mah 2726., 2727., 2728., 2732., 2733., 2734., 2735., 2736., 2737., 2738., 2739., 2740., 2741., 2742., 2745., A-1, Z-1 sk bölgelerinde 06/11/2021 00:05:00 - 06/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7892726
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1260. sk bölgelerinde 06/11/2021 09:00:00 - 06/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7892321
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, VEFA POYRAZ sk / HABİBLER mah 2711., 2715., 2716., 2716/1., 2720., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 06/11/2021 10:00:00 - 06/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7892337
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -YAYLA mah sk bölgelerinde 06/11/2021 15:00:00 - 06/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.