Haberler

Yaşam Haberleri

İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 6 Kasım 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 6 Kasım 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 6 Kasım 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..