İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 6 Ocak 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 6 Ocak 2022 Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 6 Ocak Perşembe 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 6 Ocak Perşembe 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

6 OCAK 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

AVCILAR

NO: 8895987

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah FATİH1, G-153, G-155, G-600, G-601, G-602, G-603, G-604, G-606, G-607, G-608, G-609, G-610, G-611, G-612, G-614, G-615, G-616, G-617, G-739, G-752, G-771, TEVFİK FİKRET sk bölgelerinde 06/01/2022 09:00:00 - 06/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9019316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah KURUÇEŞME, ÇAPARİ, ÇİROZ, İSKECE sk bölgelerinde 06/01/2022 09:00:00 - 06/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8969922

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 58., MİMAR SİNAN, ŞEHİT HASAN UZUN sk bölgelerinde 06/01/2022 04:30:00 - 06/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8969918 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah GENÇ OSMAN 1, SANAYİ sk bölgelerinde 06/01/2022 00:00:00 - 06/01/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8969917

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -ÇOBANÇESME mah sk bölgelerinde 06/01/2022 00:00:00 - 06/01/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8879822

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah BERGAMA, MADALYON, ÇAĞATAY sk bölgelerinde 06/01/2022 09:00:00 - 06/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8879816

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah BERGAMA, CİHANGİR, EFLATUN, ÇAĞATAY sk bölgelerinde 06/01/2022 09:00:00 - 06/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 8969955

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AVCI, HULUSİ DEMİRELLİ, ÇİÇEKDAĞLI sk bölgelerinde 06/01/2022 01:00:00 - 06/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9017316

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah DEFNE sk bölgelerinde 06/01/2022 13:00:00 - 06/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 8893349

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ERCİYES, KARAKAŞ sk bölgelerinde 06/01/2022 00:01:00 - 06/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8893350

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah MALTEPE sk bölgelerinde 06/01/2022 04:00:00 - 06/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8893352

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 15., 19., 24., 26., 28., 5., 7., 9., KOCATEPE, PAZAR sk bölgelerinde 06/01/2022 12:00:00 - 06/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



