İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 6 Şubat 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 6 Şubat 2022 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 6 Şubat 2022 Pazar günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 6 Şubat 2022 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

6 ŞUBAT 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 10826316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah POLİS OKULU sk / İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, AKYAYLA, ALYAPRAK, ATANUR, BATTAL, BEHİYE, BERHUDAR, BESTEGÜL, DEMİRTÜRK, DÖNENCE, ELİT, ENDAM, ERKİN, FERHATPAŞA, HALİT, KAMURAN, KAYYUM, KÜBRA, KİTAP, LAYİHA, LEVENT, NARDALI, ONBAŞI, REŞADİYE, SAİT, SEVBAN MEHMET, TÜRKİYE, VANİLYA, YEŞİL ÇAYIR, ÇAMLIYAYLA, ÇAVUŞOĞLU, ÖZALTAN, ÖZGÜ, İMRAHOR, ŞİRİNEVLER sk bölgelerinde 06/02/2022 09:00:00 - 06/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11001704

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah AĞIL BAYIR, BASİR, BİLGEALP, DERE YATAĞI, DURSUNKÖY, DURSUNKÖY-BAKLALI, DURSUNKÖY-BOYALIK, DURSUNKÖY-YASSIÖREN, EFE, ENDÜLÜS, GÖZTEPE, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, KORAL, SALMAN, SARI ÇİĞDEM, SAĞLIK, SEYYİD, UYGUR, ÇİTLEMBİK, ÖZÇETİN sk / TAYAKADIN mah AKINCILAR sk bölgelerinde 06/02/2022 09:00:00 - 06/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10822316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah BÜŞRA, ERCİYES sk bölgelerinde 06/02/2022 09:00:00 - 06/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11001710 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah MEŞE TARLA sk / FATİH mah YAHYA KEMAL sk bölgelerinde 06/02/2022 09:00:00 - 06/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 11001474

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ sk bölgelerinde 06/02/2022 09:00:00 - 06/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11100316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, FİRUZKÖY BULVARI, MUSTAFA KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 06/02/2022 09:30:00 - 06/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 10533713

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1779., 1781., 1785., 1786., 1787., 1790., 1791., 1792., 1807., 1808., 1809., 1810., 1811., 1812., 1813., 1814., 1815., 1816., 1818., 1820., 1821., 1822., 1823., 1834., 1835., PAZAR sk / KEMALPAŞA mah 1921. sk bölgelerinde 06/02/2022 00:00:00 - 06/02/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10533718

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah MAHMUTBEY sk / YENİMAHALLE mah 1517., 1520., 1522., 1523., 1524., 1525., 1526., 1527., 1528., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 06/02/2022 03:00:00 - 06/02/2022 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 11001761

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah CEVHER, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 06/02/2022 11:00:00 - 06/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 11062316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ESER, YENİÇERİ sk bölgelerinde 06/02/2022 11:00:00 - 06/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11063318

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -YENİDOĞAN mah sk bölgelerinde 06/02/2022 13:00:00 - 06/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 10852403

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah 19 MAYIS, İSTİKLAL sk bölgelerinde 06/02/2022 09:00:00 - 06/02/2022 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 10878316

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 06/02/2022 09:00:00 - 06/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 10533787

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah ALTINBAŞAK, AZA HASAN, ERKAN, ESENLER, ESMA, ESNAF, EVREN, EYLÜL, EYMEN, EYVAN ÇIKMAZI, EZEL, FARUK, FERMAN, HAREM, KAZIM SAVAŞ, KILIÇ ALİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NURİ BABA, RAMAZAN PEHLİVAN, SEDEF ÇIKMAZI, YUNUS EMRE, ÇAY sk bölgelerinde 06/02/2022 09:30:00 - 06/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 10883189

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-31, G-35, OZANLAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 348., 410., 418., 419., 420., 449., 450., 451., 452., 453., 454., 455., 456., 457., 458., 459., 460., 462., BALIK YOLU, OZANLAR, YONCA sk / SULTANİYE mah BALIK YOLU sk / YUNUS EMRE mah 379. sk / İNÖNÜ mah 368., 418., 419., BALİNA, MANDIRA, YONCA sk bölgelerinde 06/02/2022 00:00:00 - 06/02/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10942344

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 880., 881., 882., 886., 887., 930., 931., 932., 933., 934., 937., 938., 939., 940., 941., 942., 943., 944., 947., 948., 949., BAHÇE YOLU, URFALILAR sk / SULTANİYE mah 620. sk / ÜÇEVLER mah 887., 891., 921., 923., 924., 926., 927., 928., 929., 930., 939., 942., 953., BAHÇE YOLU, URFALILAR sk bölgelerinde 06/02/2022 03:00:00 - 06/02/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10942905

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 06/02/2022 09:00:00 - 06/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 11067316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, KARTAL, MANOLYA sk bölgelerinde 06/02/2022 10:00:00 - 06/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 10942371

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah KURŞUNLU, OKÇU, SAADET, SANCAK, TEKİN, ÇAVUŞOĞLU sk bölgelerinde 06/02/2022 10:00:00 - 06/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10784654

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah IHLAMUR, KAYALAR, PELİT, SEDİR sk bölgelerinde 06/02/2022 10:00:00 - 06/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10942363

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah AMİRAL, DEĞİRMEN, KALE, OZAN, ÖZBORAN sk bölgelerinde 06/02/2022 10:00:00 - 06/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10942366

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DAVUTPAŞA 1., ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk / SANAYİ mah AMİRAL, AVCILAR, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk bölgelerinde 06/02/2022 10:00:00 - 06/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 10946316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah ADIGÜZEL, AGAH, BAHAR, BAĞ, BOSTAN, BİROL, ENİS, ESEN, FIRIN, FUZULİ, GÜLBAYIR, GÜRCAN, LATİF, LEVENT, MAYA, MERAL, NUR, PARK, SEBAT, SİNANPAŞA, TAYFUN, TEPE, UYGUN, UYSAL, VATAN, YILDIZHAN, YÜZYIL, ŞAN, ŞEREF sk bölgelerinde 06/02/2022 11:00:00 - 06/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10948316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah LİMON sk / ÇAĞLAYAN mah AYCAN, BAHTİYAR, BURÇ, ESEN, KIYMET, LİMON, ONURCAN, PAMUK, SİNANPAŞA, VATAN, YAYLA, YELİZ, ÇAYIRBAŞI, ÖZNUR sk bölgelerinde 06/02/2022 11:00:00 - 06/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 10941361

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BURMA, ERGE ÇIKMAZI, FLAMİNGO, GÖNÜL, GÖRGÜLÜ, GÜLBABA, GÜLHAN, HAŞMET, HENDEK, KARDELEN ÇIKMAZI, KAVAKLI, KEBAN, RAHMİ ÇOLAKOĞLU, SARICA, ÇAYLI sk / KADIKÖY mah KADIKÖY sk / ORTAKÖY mah FİLDİŞİ, MİLLET BAHÇE sk bölgelerinde 06/02/2022 09:00:00 - 06/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10942507

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, ÜNLÜ ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk bölgelerinde 06/02/2022 10:00:00 - 06/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 10855316

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜRÜN ÇIKMAZ, YILDIZ sk bölgelerinde 06/02/2022 00:01:00 - 06/02/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10859316

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah CEBE ALİ BEY sk bölgelerinde 06/02/2022 04:00:00 - 06/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.