İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 7 Eylül 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 7 Eylül Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 7 Eylül 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

7 Eylül hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 29198061

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah ASİL, BATTALGAZİ, BEY, CİHANGİR, KOCA YUSUF, NURBABA, NİL, ORHANİYE, REZZAN, SARAYLI, SEMİHA, VAKKAS, YEŞİLBAHÇE, YÜKSEK sk / MAVİGÖL mah ADATEPE, AKŞİT, ATALAY, CUMHURİYET, DELFİN, EDEBALİ, EYÜP SULTAN, FERHAN, GÜLİZAR, KOCA YUSUF, MANİDAR, MAŞUK, MEFTUN, MEKTEPLİ, PAMUKKALE, YEŞİL YALI, ÖZGENÇ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 13. sk bölgelerinde 07/09/2022 01:00:00 - 07/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 29331586

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah DÜZLÜK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/3., 2382., 2388., 2388/2., 2389., 2390., 2392., 2393., 2395., 2398., 2417., 2418., 2419., 2420., 2850., 2850/3., 2850/4., 2850/5., 2854., ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 07/09/2022 10:00:00 - 07/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 29091951

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 427., 428., 429., BAĞCILAR, HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 07/09/2022 09:00:00 - 07/09/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 29091954

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 360., 361., 363., 364., 366., 367., 368., 410. sk bölgelerinde 07/09/2022 11:00:00 - 07/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 29184316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 1.ASENA sk bölgelerinde 07/09/2022 00:00:00 - 07/09/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 29185316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah CEMAL ULUSOY sk bölgelerinde 07/09/2022 01:30:00 - 07/09/2022 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 29173339

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah CİHANGİR, ÇAĞATAY sk bölgelerinde 07/09/2022 09:00:00 - 07/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 28540316

ISTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -YILDIZ mah sk bölgelerinde 07/09/2022 00:00:00 - 07/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 29120317

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-SİNANPAŞA mah ŞAİR NEDİM sk / TÜRKALİ mah DİZİ, HATTAT TAHSİN, ŞAİR NEDİM sk / VİŞNEZADE mah DİBEKÇİ, ENİS AKAYGEN, ENİS AKAYGEN KUYU ÇIKMAZI, ENİS AKAYGEN ÇIKMAZI, HACI HALİT ARSA, HACI HALİT BEY, PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞÇA, REFİK OSMAN TOP, SERVİREVAN ÇIKMAZI, SETBAŞI, SÜLEYMAN SEBA, VİŞNELİ TEKKE, VİŞNEZADE CAMİ, ÇATLAKÇEŞME, ÇEKİRDEK, ÇEŞME MEYDANI, ÖZGÜR, ŞAİR NEDİM, ŞENLİKDEDE DERE sk bölgelerinde 07/09/2022 10:00:00 - 07/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 28326316

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah İETT BLOKLARI YOLU sk bölgelerinde 07/09/2022 10:00:00 - 07/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.