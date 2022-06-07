İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 7 Haziran 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 7 Haziran 2022 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 7 Haziran 2022 Salı günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 7 Haziran 2022 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

7 Haziran 2022 Salı elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

ARNAVUTKÖY

NO: 23465935

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AKTUĞ, AYTUNA, AYVALIK, AYŞE, BERİL, BOZKURT, EGELİ, ELANUR, FAZIL, GAZANFER, GÜRSU, HACIBEY, KAYISI, NADİR, NİDA, SEVBAN MEHMET, SEVEN, SUSAM, TARİH, TURA, TÜRKİYE, TÜTÜNCÜ, ULUBATLI HASAN, ULUÇINAR, UZUNER, YAYLA, YELPAZE, YEŞİLÇINAR, YORGANCI, YÖN, YÜRÜYÜŞ, ZİYA ÜLHAK, ÜSTÜN, ŞEFFAF sk / İMRAHOR mah TÜRKİYE sk bölgelerinde 07/06/2022 01:00:00 - 07/06/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 23465450

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ASLI, REŞİTPAŞA, TAVLA sk / MERKEZ mah GENCERİ, POSTACI, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 07/06/2022 09:00:00 - 07/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23465467

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ALİ AYGÜN, AVCI, BOYACI, FEVZİ ÇAKMAK, SIVACI sk bölgelerinde 07/06/2022 13:00:00 - 07/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 23465705

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2030., 2031., 2041. sk / MERKEZ mah 674., 677., 678., 680., 682., 729., 734., ESENLER, GÜNGÖREN, İSTANBUL sk / SANCAKTEPE mah 885., 895., OSMAN GAZİ, İSTANBUL sk / ÇINAR mah 781., 785., 788., 789., 790., 791., 792., 793., 794., 795., 796., 797., 798., 799., 800., 801., 802., 804., 805., 806., 807., 809., 810., 811., 812., 813., 814., 815., 816., 817., 818., 819., 820., 826., 827., 830., 831., 832., 833., 834., 835., 836., 837., 838., 839., 840., 841., 842., 843., 844., 845., 846., 847., 848., 849., 850., 851., 853., 854., 856., 857., 858., 859., 860., 861., 862., 863., 864., 865., 873., 874., 875., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., FATİH, OSMAN GAZİ, İSTANBUL sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 291. sk bölgelerinde 07/06/2022 00:01:00 - 07/06/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23465703

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2030., 2031., 2041. sk / MERKEZ mah 674., 677., 678., 680., 682., 729., 734., ESENLER, GÜNGÖREN, İSTANBUL sk / SANCAKTEPE mah 885., 888., 889., 890., 895., OSMAN GAZİ, İSTANBUL sk / ÇINAR mah 781., 785., 788., 789., 790., 791., 792., 793., 794., 795., 796., 797., 798., 799., 800., 801., 802., 804., 805., 806., 807., 809., 810., 811., 812., 813., 814., 815., 816., 817., 818., 819., 820., 826., 827., 830., 831., 832., 833., 834., 835., 836., 837., 838., 839., 840., 841., 842., 843., 844., 845., 846., 847., 848., 849., 850., 851., 853., 854., 856., 857., 858., 859., 860., 861., 862., 863., 864., 865., 866., 867., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., FATİH, OSMAN GAZİ, İSTANBUL sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 291. sk bölgelerinde 07/06/2022 04:00:00 - 07/06/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23465709

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2030., 2031., 2041. sk / MERKEZ mah 674., 677., 678., 680., 682., 729., 734., ESENLER, GÜNGÖREN, İSTANBUL sk / SANCAKTEPE mah 885., 888., 889., 890., 895., OSMAN GAZİ, İSTANBUL sk / ÇINAR mah 781., 785., 788., 789., 790., 791., 792., 793., 794., 795., 796., 797., 798., 799., 800., 801., 802., 804., 805., 806., 807., 809., 810., 811., 812., 813., 814., 815., 816., 817., 818., 819., 820., 826., 827., 830., 831., 832., 833., 834., 835., 836., 837., 838., 839., 840., 841., 842., 843., 844., 845., 846., 847., 848., 849., 850., 851., 853., 854., 856., 857., 858., 859., 860., 861., 862., 863., 864., 865., 866., 867., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., FATİH, OSMAN GAZİ, İSTANBUL sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 291. sk bölgelerinde 07/06/2022 06:00:00 - 07/06/2022 07:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23456656

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 969., 970., 971., 972., 975., 977. sk bölgelerinde 07/06/2022 09:30:00 - 07/06/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 23465589

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ERENLER, GÖKNAR, GÜRANİ, HENDEK, HENDEK ÇIKMAZI, HÜSEYİN ŞAHİN, NENEHATUN, NURETTİN KAYA, TEVFİK FİKRET 1, YILDIRIM BEYAZIT, ZAMBAK sk / ZAFER mah CEVHER, DOĞRU, FUZULİ, GÖNÜL, HİLAL, KUZEY, LEYLAK 1, NECİP FAZIL KISAKÜREK, YILDIRIM BEYAZIT, ZİYA GÖKALP 1, ÇEŞME 2 sk bölgelerinde 07/06/2022 09:00:00 - 07/06/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23456485

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah HÜDAVERDİ, MUSTAFA KEMALPAŞA sk bölgelerinde 07/06/2022 10:30:00 - 07/06/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23465990

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ASLI, EMRE, GÜL 2, GÜNER, KEREM, YUNUS 1, YUVAM, ZAMBAK, ÇİÇEK 1, İMREN, ŞAHİN 2, ŞAHİN ÇIKMAZI sk / KOCASİNAN MERKEZ mah ESRA sk / ÇOBANÇEŞME mah ALADAĞ sk bölgelerinde 07/06/2022 12:00:00 - 07/06/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 23456540

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DELİORMAN, DEMOKRASİ sk bölgelerinde 07/06/2022 00:01:00 - 07/06/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23456536

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DELİORMAN sk bölgelerinde 07/06/2022 00:01:00 - 07/06/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23465505

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 103., AY, CAMİ, EREN, ERİK, KUŞKONMAZ, OSMANLI, UĞUR, YAN YOL, ÇETİN, ÖRNEK sk bölgelerinde 07/06/2022 09:00:00 - 07/06/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 23454283

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ONARIR, SİNEMA, İLHAN, ŞEREF sk bölgelerinde 07/06/2022 12:00:00 - 07/06/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 23465648

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah MEŞRUTİYET, YEMENİCİ ABDÜLLATİF sk / BEDRETTİN mah REFİK SAYDAM sk / EVLİYA ÇELEBİ mah KUYTU sk / YAHYA KAHYA mah SİPAHİ FIRINI, ÇİVİCİ sk / ÇATMA MESCİT mah AKARCA, CAMADAN, ELEKTRİK, KÜÇÜK HAMAM, MEHMET PEHLİVAN, SÖĞÜT ÖZÜ, TABUR İMAMI, TAŞÇI KEMAL, TEPEBAŞI, TEPEBAŞI ÇAMLIK, TOZKOPARAN CAMİİ, TRAFO, YUNUS KAPTAN, ÇATMA MEKTEP, ÇATMA MERDİVEN, ÇATMA MESCİD, ÇATMA MESCİD ÇEŞME, ÇATMA MESCİT ATEŞ AHMET, ÇATMA MESCİT KUYU, ÇİVİCİ, ÇİVİCİ GEÇİDİ sk bölgelerinde 07/06/2022 09:00:00 - 07/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 23267317

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK, DEREBOYU, DOĞU, ÇARŞI sk bölgelerinde 07/06/2022 00:00:00 - 07/06/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23465704

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ARAF, ASU, CANSU, DEMETİM, GİRNE, HASAN TAHSİN, SAHİLYOLU, VARAN, YARASA, ZAMAN, ÇAMÖZÜ sk / GÜRPINAR mah ALPEREN, DEMİRCİ, HALİDE EDİP ADIVAR, HASAN TAHSİN, SAHİLYOLU, VATAN, ÖMER SEYFETTİN, ÜNLÜ sk bölgelerinde 07/06/2022 10:00:00 - 07/06/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 23456382

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÜNEŞLİ, HAVYAR, MATARA, YENİ YUVA sk / FİRUZAĞA mah BATARYA, BORAZAN, BOĞAZKESEN, DALGIÇ, DALGIÇ ÇIKMAZI, DEFTERDAR YOKUŞU, EKMEKÇİBAŞI CAMİ ÇIKMAZI, EKMEKÇİBAŞI CAMİİ, HÜSEYİN AĞA BAHÇE, KADİRİLER YOKUŞU, KALKAN, KASATURA, KÜLHAN ÇIKMAZI, MEŞALECİ, NÖBETÇİ, PALASKA, SET, SÜNGÜ, TAKTAKİ YOKUŞU, TOMBAZ, TÜRKGÜCÜ, ÇUKUR CUMA, ÇUKUR CUMA CAMİ sk / HACIMİMİ mah BOĞAZKESEN, FAHRETTİNİ ACEMİ, ISSIZ, KAPIKULU, KARABAŞ, KARABAŞ DERE, KARABAŞ MEKTEBİ, KÖPRÜ, LÜLECİ HENDEK, LÜLECİLER, ORDU AĞASI sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah LİVA sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah HOCA TAHSİN sk / KILIÇALİ PAŞA mah AKARSU YOKUŞU, AKARSU ÇIKMAZI, ALTIN BİLEZİK, ANAHTAR, BATARYA, COŞKUN, DEFTERDAR YOKUŞU, HASİBE HANIM, HAVYAR, KAMACI USTASI, KASATURA, KUMRULU, MATARA, MECLİS-İ MEBUSAN, MİRALAY ÇIKMAZI, RIFKI EFENDİ, SIRASELVİLER, SUSAM, TÜFEKÇİ SALİH, YENİ YUVA, İLYAS ÇELEBİ CAMİİ, ŞİMŞİRCİ sk / KULOĞLU mah ADİLE NAŞİT, ALTI PATLAR, ALTIPATLAR ÇIKMAZI, AĞA HAMAMI, AĞA KÜLHANI, FİRUZAĞA CAMİİ, GÜLLABİCİ, SIRASELVİLER, TAKTAKİ YOKUŞU, YADİGAR, ÇUBUKÇU ÇIKMAZI, ÇUKUR CUMA, ÇUKUR CUMA CAMİ sk / TOMTOM mah BOSTANİÇİ, BOSTANİÇİ CAMİİ, BOSTANİÇİ ÇEŞME ÇIKMAZI, BOĞAZKESEN, CİCİM, KAPIKULU, KARABAŞ, KARABAŞ DERE, KUTUCU KERİM, KİVRİNTİLİ, ORDU AĞASI, SELAHATTİN ODALARI ÇIKMAZI, ÖRTME ALTI sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-VİŞNEZADE mah ŞEHİT MEHMET sk bölgelerinde 07/06/2022 00:00:00 - 07/06/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23443900

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKYOL, ALÇAKDAM YOKUŞU, BAKRAÇ, BAŞKURT, CİHANGİR, GÜNEŞLİ, KAZANCI YOKUŞU, KUMRULU YOKUŞU, LENGER, MEBUSAN YOKUŞU, PÜRTELAŞ, SAĞIROĞLU, SOMUNCU sk / GÜMÜŞSUYU mah AĞA ÇIRAĞI, BOL AHENK, HARİCİYE KONAĞI, KAZANCI YOKUŞU, KUTLU, MEBUSAN YOKUŞU, MERDİVEN ÇIKMAZI, SAĞIROĞLU, SELİME HATUN CAMİİ, TİMSAH, UFAK, ÜLKER sk / KILIÇALİ PAŞA mah AKARSU YOKUŞU, CİHANGİR YOKUŞU, KUMRULU, SALI PAZARI YOKUŞU, SALI PAZARI ÇIKMAZI, SAMANYOLU, SUSAM, İLYAS ÇELEBİ sk / PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah AKYOL, ALÇAKDAM YOKUŞU, BAŞKURT, CİHANGİR, CİHANGİR YOKUŞU, EMANETÇİ, GÜNEŞLİ, HARDAL, KUMRULU YOKUŞU, LENGER, MEBUSAN YOKUŞU, MECLİS-İ MEBUSAN, MERKEP BAĞIRTAN, SAMANYOLU, SUSAM, TAŞ MERDİVEN, TAŞ MERDİVEN ARALIĞI, TEKKE YOKUŞU, VİŞNE, ÖZOĞUL sk / ÖMER AVNİ mah FINDIKLI ÇELEBİ HAMAMI, MECLİS-İ MEBUSAN, SELİME HATUN CAMİİ sk bölgelerinde 07/06/2022 00:00:00 - 07/06/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23064033

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah AKTAŞ ARALIĞI, CAMİ, DEREİÇİ, FETİHTEPE, FETİHTEPE CAMİ, MABET, ÇINAR sk bölgelerinde 07/06/2022 10:00:00 - 07/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23465649

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-YENİŞEHİR mah BARDAKÇI, GÜLLECİ, HACI İLBEY, KUYUCU KERİM, MİRMİRAN sk bölgelerinde 07/06/2022 13:00:00 - 07/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 23466018

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AYDINALP, BİRUNİ, GÜL, HAVUZ, REÇİNE, İSTİKLAL sk / ULUS mah KÜLTÜR, ÜÇLÜYOL, İSTİKLAL sk bölgelerinde 07/06/2022 10:00:00 - 07/06/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 23465533

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah ŞEHİT MUSTAFA DÜNDAR sk bölgelerinde 07/06/2022 00:01:00 - 07/06/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23465529

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah ŞEHİT MUSTAFA DÜNDAR sk bölgelerinde 07/06/2022 08:30:00 - 07/06/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23454261

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 246., 257. sk / TUNA mah 676., SAKARYA sk bölgelerinde 07/06/2022 09:00:00 - 07/06/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23453328

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 07/06/2022 09:30:00 - 07/06/2022 14:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23454270

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 828., 829., 830., FATİH SULTAN MEHMET, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 07/06/2022 10:00:00 - 07/06/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23454272

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1138., 1139., ŞAHİNBEY sk bölgelerinde 07/06/2022 10:00:00 - 07/06/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23465540

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 267., 276., 285., 286., BAĞCILAR, HAKKI BAŞAR sk / TUNA mah 738. sk bölgelerinde 07/06/2022 10:00:00 - 07/06/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23454280

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 420., 422., 423., 518., 520., 522. sk bölgelerinde 07/06/2022 11:00:00 - 07/06/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23453327

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 109., 109/1., 110., DAVUTPAŞA sk bölgelerinde 07/06/2022 12:30:00 - 07/06/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 23456462

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1484., 1485., 1489., 1490., 1500., SİVAS KONGRE sk bölgelerinde 07/06/2022 09:00:00 - 07/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23465441

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-21, G-22 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 336., 337., 383. sk bölgelerinde 07/06/2022 09:00:00 - 07/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23456465

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah ECE, EVREN, FERAH, HİLAL, MEVSİM, ÇAMLIBEL, İKLİM sk bölgelerinde 07/06/2022 09:00:00 - 07/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23465431

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 264., 285., 338., 378., 390., 392., 394., AVNİ ANIL sk bölgelerinde 07/06/2022 09:00:00 - 07/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 23465612

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 3.AKASYA, 7.LALE, BAHÇEKÖY, BARTU, BEGONYA, DAL, FIRAT, KARAÇAM, KEMER, KORU, KUBİLAY, MİHMANDAR, İNCİ sk bölgelerinde 07/06/2022 01:00:00 - 07/06/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 23443541

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah AYAN, AYNALI DÜKKAN, DURİYE, GEVGİLİ, HACI RIZA, HACI İSA BOSTANI, HACI İSA ÇIKMAZI, HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI, KARANLIKKAPI, KÜRKÇÜ ÇEŞMESİ, KÜRKÇÜ ÇEŞMESİ ÇIKMAZI, PÜSKÜLLÜ, SULTAN ÇEŞMESİ, TAMBURACI, TAVUKÇU ÇIKMAZI, TOPTANCI, TÜRKELİ 1., ÇİLİNGİR sk / BALAT mah AYAN, BEKRİ MUSTAFA, BURÇAK, FENER KÜLHANI, HACI İBRAHİM, HACI İBRAHİM ÇIKMAZI, HIZIR ÇAVUŞ FIRINI, HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI, HIZIR ÇAVUŞ MESCİDİ, KALPAKÇI ÇEŞMESİ, KÖROĞLU, MERDİVENLİ YOKUŞU, RIFAT EFENDİ, SÜTLAÇ, TATLI MEMBA, VODİNA, YARIM BALAT, ÇORBACI ÇEŞMESİ, ÇİLİNGİR, ÇİÇEKLİ BOSTAN sk / DERVİŞ ALİ mah AYAN, AYNALI DÜKKAN, DRAMAN ÇEŞMESİ, EMMETULUMBA, HACI İBRAHİM, KALPAKÇI ÇEŞMESİ, KALPAKÇI ÇEŞMESİ YOKUŞU, KARAPAPAK, SÖĞÜTLÜ BAKKAL, TAMBURACI, TATLI MEMBA, YAZICI CAMİİ, ZÜLÜFLÜ sk bölgelerinde 07/06/2022 00:00:00 - 07/06/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23443776

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-EMİN SİNAN mah EMİN SİNAN HAMAMI sk / HASEKİ SULTAN mah ADAK, DARÜŞŞİFA, HALİMBEY, MEHTER, MOLLA CAMİİ, MÜNİFPAŞA, SAMİPAŞA, SUPHİPAŞA, TURGUT ÖZAL MİLLET, ÖZBEK SÜLEYMAN EFENDİ sk / MOLLA GÜRANİ mah SOFTA SİNAN, TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgelerinde 07/06/2022 01:00:00 - 07/06/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 23456698

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah CANAN, GÜLLÜ, MENEKŞE sk / SARIGÖL mah ADA, ADA ARALIĞI, AY, BEKÇİ, BİLGİN, CENGAVER, DEREYOLU, GÜLLÜ, GÜNEYSU, GÜZEL, HAMAM, KAMBER, KAMER, KEMER, NAZENİN, NAZLI, PİYALE, TULUMBA, VATAN, ÇETİNKAYA, İNCİ, ŞAHİKA sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2399. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 13. sk bölgelerinde 07/06/2022 00:05:00 - 07/06/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23456696

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah 1. BAYIR, CAMİ, MELEK HATUN sk / YENİDOĞAN mah 1. BAYIR, ARMAĞAN, BASAMAK, CAMİ, DAR, DİK, EGE, ENGİN, HEDİYE, KARADENİZ, KAYA, KESKİN, KIRBAŞ, SAYA OCAĞI, SİNEMA, TRAKYA, YAN, ÇAKIR, ÇINAR, ÖZKAN, ÜÇGEN sk bölgelerinde 07/06/2022 00:05:00 - 07/06/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 23465763

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah GÖLGELİ sk bölgelerinde 07/06/2022 00:00:00 - 07/06/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23473316

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GÜNAY, GÜNEŞ, NADİDE sk bölgelerinde 07/06/2022 00:00:00 - 07/06/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23465769

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah COŞKUN, GÖKSEL, GÖLGELİ, NADİDE sk bölgelerinde 07/06/2022 02:00:00 - 07/06/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23456452

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah MARMARA, OKUL, PARLAR sk bölgelerinde 07/06/2022 09:00:00 - 07/06/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23456487

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah GÜNDOĞAR, REZAKİ, YEŞİLTEPE sk bölgelerinde 07/06/2022 12:00:00 - 07/06/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 23462316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CESUR, CEVAHİR, CEVHER, CİHAN, CİVAN, KEKLİK, ÇARDAK, ÇİĞDEM, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah CESUR, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 07/06/2022 09:00:00 - 07/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 23465507

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 906., KABİL, KAYA, ŞEHİT REŞİT AKBABA sk / SULTAN MURAT mah KAYA, OYUKLU sk bölgelerinde 07/06/2022 09:00:00 - 07/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23465509

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, İSKENDER PAŞA sk bölgelerinde 07/06/2022 10:00:00 - 07/06/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23465864

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.AKIN, 1.DUT, 1.DİKMEN, 1.ÖMRÜM, 2.BARIŞ, BAYIR, BILDIRCIN, DAĞLI, KEMAL, SOSYAL, SÜLEYMAN EFENDİ, İSTİKLAL sk bölgelerinde 07/06/2022 11:00:00 - 07/06/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 23465839

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah ALLGREEN VİLLALARI, ARIKÖY-KARDELEN., ARIKÖY-ZAMBAK sk bölgelerinde 07/06/2022 00:30:00 - 07/06/2022 03:05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23465859

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah ARIKÖY-KARANFİL , ARIKÖY-MEŞE., ARIKÖY-ORKİDE., ARIKÖY-SELVİ, ARIKÖY-ÇİĞDEM sk bölgelerinde 07/06/2022 03:00:00 - 07/06/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23456604

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah ANAFARTALAR, BAŞARI, GAMZE, GELİNCİKLER, GÜRBEN, KAYA OCAĞI, TATLI NAR, TEMİZ ÇIKMAZI, ULUSAL, UYGAR, ÜLKÜ ÇIKMAZI, ÜRETKEN ÇIKMAZI, ŞEHİT SIRRI KALELİ sk bölgelerinde 07/06/2022 09:00:00 - 07/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23456596

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah BEYAZ, GAMZE, TATLI NAR, TOPRAK, ULUSAL, YABAN, ŞEHİT SIRRI KALELİ sk bölgelerinde 07/06/2022 09:00:00 - 07/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23456605

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah ANAFARTALAR, BAŞARI, GAMZE, GELİNCİKLER, GÜRBEN, KAYA OCAĞI, TEMİZ ÇIKMAZI, ULUSAL, UTKU, UYGAR, ÜLKÜ ÇIKMAZI, ŞEHİT SIRRI KALELİ sk bölgelerinde 07/06/2022 09:00:00 - 07/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23454286

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİFENERİ mah FENERGÜLÜ, GONCA FENERİ ÇIKMAZI, KALE., KETENDERE, LALEM, MENDERES NEHRİ, RUMELİ ZAMBAK, ÇİFTLİK, İNÖNÜ MUHAREBE, İSTİKLAL sk bölgelerinde 07/06/2022 09:30:00 - 07/06/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 23466265

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah ORTAKÖY sk bölgelerinde 07/06/2022 01:00:00 - 07/06/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23465500

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah BÜYÜKKÜLTÜR ÇIKMAZI, VARNALI sk bölgelerinde 07/06/2022 09:00:00 - 07/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23465816

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SELİMPAŞA MERKEZ mah sk bölgelerinde 07/06/2022 09:00:00 - 07/06/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23475839

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-C/ GAZİTEPE mah ARNAVUTLAR, ÇOBANOĞLU ÇİFTLİĞİ, ŞAHİN ÖZER sk / HÜRRİYET mah AYVACIK, AŞICIOĞLU, DİLAVER, KADIKÖY, MAARİF, İSTİKLAL sk / KADIKÖY mah DAVET, KADIKÖY sk / KAVAKLI mah İSTİKLAL sk bölgelerinde 07/06/2022 09:00:00 - 07/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23465588

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah 400., BAHÇELİEVLER, BİGADOS, GÖKTUĞ, GÜVENÇ, HAKANBEY, HAKEM, KARAMEŞE, SEÇİL, ZIRH sk bölgelerinde 07/06/2022 10:00:00 - 07/06/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23476012

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ARŞİMET, BAYINDIR, BÜYÜKÇAVUŞLU, GÜVEN, HARŞİT, HIZIROĞLU, KOCAYEMİŞ, KİMYA, MEHMET ALİ UZER, MEKAN, MERSİNAĞACI, NALBANT, PİYADE, SAFAHAT, SEZON, TEPELİ ÇIKMAZI, TOYA, ZERDE, ÖZ KANARYA, İSTANBUL, ŞANS ÇIKMAZI sk bölgelerinde 07/06/2022 10:00:00 - 07/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23465510

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah DERE, HAMDİ LAMA, HAYAL, MÜJDAT GÜRSU, SEVCİHAN sk bölgelerinde 07/06/2022 13:00:00 - 07/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 23456698

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah CANAN, GÜLLÜ, MENEKŞE sk / SARIGÖL mah ADA, ADA ARALIĞI, AY, BEKÇİ, BİLGİN, CENGAVER, DEREYOLU, GÜLLÜ, GÜNEYSU, GÜZEL, HAMAM, KAMBER, KAMER, KEMER, NAZENİN, NAZLI, PİYALE, TULUMBA, VATAN, ÇETİNKAYA, İNCİ, ŞAHİKA sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2399. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 13. sk bölgelerinde 07/06/2022 00:05:00 - 07/06/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 23456625

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 1. YOL, 114/1., 2. YOL, 4. YOL, 5. YOL, 75/11., 75/11. ÇIKMAZ, 75/12., 75/2. sk / SEYİTNİZAM mah G/22. sk / ÇIRPICI mah 75/2., MODABAĞ 1, MODABAĞ 10, MODABAĞ 4, MODABAĞ 8, MODABAĞ 9, SEYİTNİZAM, YULAF TARLASI, YULAF TARLASI (G/1), YULAF TARLASI (G/2) sk bölgelerinde 07/06/2022 01:00:00 - 07/06/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.