Petrol
97.38
-1.21%
Euro
18.5099
0.10%
Dolar
18.6064
0.22%
Altın
999.43
-0.45%
Borsa
4247
0.72%
Bitcoin
390.962
-1.28%
BTXN Coin
10.30
-1.05%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 7 Kasım 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 7 Kasım Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
    • 07.11.2022 - 10:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 7 Kasım 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

    İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

    AYEDAŞ ve BEDAŞ 7 Kasım 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

    Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

    7 Kasım hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

    BEDAŞ'ın ve AYEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan kesintileri öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

    AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA


    Balkonunda kenevir yetiştirirken yakalandı
    3. Sayfa

    Balkonunda kenevir yetiştirirken yakalandı

    Trakya'daki nehirler, iklim değişikliğinden olumsuz etkileniyor
    Yaşam

    Trakya'daki nehirler, iklim değişikliğinden olumsuz etkileniyor

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir