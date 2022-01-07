İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 7 Ocak 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 7 Ocak 2022 Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 7 Ocak Cuma 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 7 Ocak Cuma 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

7 OCAK 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

AVCILAR

NO: 8895993

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah AŞIK MAHZUNİ, BİREY, DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FİDAN, KAMP, KARANFİL, NERGİS, SELVİ, TÜRKÜ, URAN, ZAKKUM, ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 07/01/2022 09:00:00 - 07/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8969948

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEKÇİ, NAMIK KEMAL, ÖZARI sk bölgelerinde 07/01/2022 13:00:00 - 07/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 9073316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1656., 1657., 1659., 1663., 1665., 1666., 1667., 1668., 1669., 1670., 1672., 1673., 1674., 1675., VELİOĞLU sk bölgelerinde 07/01/2022 00:00:00 - 07/01/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8998206

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2277., 2281., 2290., 2291., 2292., 2293., 2303., 2304., 2308., 2310., 2311., 2312., 2313., 2329., 2330., 2331., 2332., KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 07/01/2022 03:00:00 - 07/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8998202

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1866., 1867., 1870., 1871., 1872., 1873., 1874., 1875., MASLAK sk / GÖZTEPE mah 2331., 2333., 2335., 2336., 2337., 2351., MASLAK sk bölgelerinde 07/01/2022 03:00:00 - 07/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9115425

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2055. sk / KEMALPAŞA mah 1947., 1948., 1949., 1950., 1951., 1953., 1955., 1956., 1958., 1959., 1960., HACI BEKTAŞİ VELİ sk bölgelerinde 07/01/2022 09:00:00 - 07/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8879828

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah EGE, ERHAN, SERHAT, ÖRS sk / ZAFER mah BAĞLARBAŞI sk bölgelerinde 07/01/2022 09:00:00 - 07/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8997575

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah CEM SULTAN, SULTAN SELİM, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 07/01/2022 09:00:00 - 07/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8998268

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ASUDE, ATMACA, ATOM, AVCILAR, BALLICA, BEYZADE, BURÇAK, BÜLBÜL, DEFİNE, DOĞAN, DUMLU, FERAHLAR, KEKLİK, KIBRIS, KUMRU, SAKIZ, ULUGAZİ, ŞAHİN, ŞEN sk bölgelerinde 07/01/2022 14:00:00 - 07/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 8997328

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah AYBEK, GÜLTEN sk bölgelerinde 07/01/2022 09:00:00 - 07/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8998187

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2205., 2209., 2211. ÇIKMAZ, AŞIK VEYSEL, BARAN ÇIKMAZI, BARBAROS HAYRETTİN, ESKİ İSTANBUL, FULYA, KAĞAN, KIRLANGIÇ, KÖSEOĞLU, MEVLANA, NEYZEN, SAYDAM, SILA, ZAFER, ÇITIR, İREM, ŞİFA sk bölgelerinde 07/01/2022 10:00:00 - 07/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8925316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah AVCI, AZİM, BUHARA, BİRİKİM, DİLEK, FASIL, GÖKÇE, HÜRRİYET, KAFKAS, KÜHEYLAN, MEVSİM, TAŞKENT, TEK SANTRALİ, UMUT, İMREN sk bölgelerinde 07/01/2022 13:00:00 - 07/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 8969959

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEBEK ARNAVUTKÖY, BEYAZGÜL, BOYALIKÖŞK, DOLAPLIKUYU, ELÇİ, HAREMEYN, HAREMEYN ÇIKMAZI, KİREÇHANE, LÜTFİYEMEVKİİ, PALACI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SEKBANLAR, VEZİRKÖŞKÜ, ÇELİK sk / BEBEK mah AYAZBOSTANI ÇIKMAZI, BOSTANÜSTÜ, CEVDETPAŞA, ERCÜMENT EKREM TALU, HÜSNÜ KORTEL, KORTEL KORUSU YOLU, LÜTFİYEMEVKİİ, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, VEZİRKÖŞKÜ, VEZİRKÖŞKÜ ÇIKMAZI sk / KÜLTÜR mah AŞAĞI KÖRKADI ÇIKMAZI, PALACI, SEKBANLAR, İETT BLOKLARI YOLU sk bölgelerinde 07/01/2022 10:00:00 - 07/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8998162

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEBEK ARNAVUTKÖY, BEYAZGÜL, BOYALIKÖŞK, DOLAPLIKUYU, ELÇİ, HAREMEYN, HAREMEYN ÇIKMAZI, KİREÇHANE, LÜTFİYEMEVKİİ, PALACI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SEKBANLAR, VEZİRKÖŞKÜ, ÇELİK sk / BEBEK mah AYAZBOSTANI ÇIKMAZI, BOSTANÜSTÜ, CEVDETPAŞA, ERCÜMENT EKREM TALU, HÜSNÜ KORTEL, KORTEL KORUSU YOLU, LÜTFİYEMEVKİİ, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, VEZİRKÖŞKÜ, VEZİRKÖŞKÜ ÇIKMAZI sk / KÜLTÜR mah AŞAĞI KÖRKADI ÇIKMAZI, PALACI, SEKBANLAR, İETT BLOKLARI YOLU sk bölgelerinde 07/01/2022 10:00:00 - 07/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8997381

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah MUALLİM NACİ sk / ORTAKÖY mah MUALLİM NACİ sk bölgelerinde 07/01/2022 10:00:00 - 07/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



