İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 7 Şubat 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 7 Şubat Pazartesi 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 7 Şubat Pazartesi 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 7 Şubat Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

7 Şubat 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 11120241

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah FATİH sk bölgelerinde 07/02/2022 13:00:00 - 07/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 11001620

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah SARI ZEYBEK, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk bölgelerinde 07/02/2022 09:30:00 - 07/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 11078316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1417., 1418., 1419., 1442., 1448., 1450., 1451., 1452., 1453., 1454., 1455., 1456., 1459., 1460., 1461., 1462., 1464., İSTİKLAL sk bölgelerinde 07/02/2022 00:00:00 - 07/02/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11064317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 16., OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 07/02/2022 03:00:00 - 07/02/2022 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11108317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 19., 8. sk bölgelerinde 07/02/2022 09:00:00 - 07/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 10838316 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 667., 669., 670., 672., 673., 675., 676., 683., 684., 685., 686., 704., BAĞCILAR sk / İNÖNÜ mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 07/02/2022 09:00:00 - 07/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10942373

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 674., 677., 678., 680., 682., 729., 734., ESENLER, GÜNGÖREN sk / ÇINAR mah İSTANBUL sk bölgelerinde 07/02/2022 09:00:00 - 07/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10942412

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2632. sk bölgelerinde 07/02/2022 14:00:00 - 07/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHRAMPAŞA

NO: 11119960

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ATIŞALANI, HİLAL, MAVİAY, SELÇUK, ÖTÜGEN, ÖZ sk bölgelerinde 07/02/2022 09:00:00 - 07/02/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11135319

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah NİĞBOLU, SIRAEVLER, TAN sk bölgelerinde 07/02/2022 10:00:00 - 07/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



