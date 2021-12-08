İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 8 Aralık 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 8 Aralık 2021 Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 8 Aralık 2021 Çarşamba günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 8 Aralık 2021 Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

8 ARALIK 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 8422008

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah ACAR, BERK, BEŞVANA, CEYLİN, DEMİR ALİ, DİNÇ, ERDEMLİ, PEKGÖZ, PINARBAŞI, SERVİS, TAYAKADIN-TERKOS, TEPEBAŞI sk bölgelerinde 07/12/2021 09:00:00 - 07/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 8421873

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ sk bölgelerinde 07/12/2021 20:00:00 - 08/12/2021 04:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439190

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah FEVZİ ÇAKMAK, ŞAHİN sk bölgelerinde 08/12/2021 09:00:00 - 08/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8438854

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2537., 2538., 2652., 2655., 2656., 2657., 2658., DİLMENLER sk bölgelerinde 08/12/2021 00:01:00 - 08/12/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439229

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 110., 112., 113., 115. sk bölgelerinde 08/12/2021 09:00:00 - 08/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8439273

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah BAHARGÜLLÜ, YILDIRIM BEYAZIT, ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 08/12/2021 00:00:00 - 08/12/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439270

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah SANAYİ sk bölgelerinde 08/12/2021 00:00:00 - 08/12/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439271

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah DERİNKUYU, GÜNEŞLİ 1, KALENDER sk bölgelerinde 08/12/2021 00:00:00 - 08/12/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8438857

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ASENA, CEMAL ULUSOY, ŞEHİT ÜMİT ALAY sk bölgelerinde 08/12/2021 04:00:00 - 08/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439237

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ERDE, GÜNEŞ 1, MEHTAP, ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL sk bölgelerinde 08/12/2021 08:30:00 - 08/12/2021 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439250

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DEMET, DÜZGÜN, FERİT SELİMPAŞA sk / SOĞANLI mah DUMLUPINAR 2, EMRE 1, FERİT SELİMPAŞA, GÖKTUĞ, GÜZELTEPE, KOCATEPE, SANCAKTEPE, SETÜSTÜ, SIRAEVLER, YALÇINDAĞ sk / SİYAVUŞPAŞA mah GONCA, ITIR, SARDUNYA sk bölgelerinde 08/12/2021 12:30:00 - 08/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 8422146

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 08/12/2021 13:00:00 - 08/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.