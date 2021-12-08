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- İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 8 Aralık 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 8 Aralık 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
- Haber Merkezi
- 08.12.2021 - 10:02
İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
AYEDAŞ ve BEDAŞ, 8 Aralık 2021 Çarşamba günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.
Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
İşte 8 Aralık 2021 Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
8 ARALIK 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?
ARNAVUTKÖY
NO: 8422008
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah ACAR, BERK, BEŞVANA, CEYLİN, DEMİR ALİ, DİNÇ, ERDEMLİ, PEKGÖZ, PINARBAŞI, SERVİS, TAYAKADIN-TERKOS, TEPEBAŞI sk bölgelerinde 07/12/2021 09:00:00 - 07/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 8421873
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ sk bölgelerinde 07/12/2021 20:00:00 - 08/12/2021 04:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8439190
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah FEVZİ ÇAKMAK, ŞAHİN sk bölgelerinde 08/12/2021 09:00:00 - 08/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 8438854
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2537., 2538., 2652., 2655., 2656., 2657., 2658., DİLMENLER sk bölgelerinde 08/12/2021 00:01:00 - 08/12/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8439229
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 110., 112., 113., 115. sk bölgelerinde 08/12/2021 09:00:00 - 08/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 8439273
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah BAHARGÜLLÜ, YILDIRIM BEYAZIT, ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 08/12/2021 00:00:00 - 08/12/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8439270
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah SANAYİ sk bölgelerinde 08/12/2021 00:00:00 - 08/12/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8439271
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah DERİNKUYU, GÜNEŞLİ 1, KALENDER sk bölgelerinde 08/12/2021 00:00:00 - 08/12/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8438857
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ASENA, CEMAL ULUSOY, ŞEHİT ÜMİT ALAY sk bölgelerinde 08/12/2021 04:00:00 - 08/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8439237
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ERDE, GÜNEŞ 1, MEHTAP, ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL sk bölgelerinde 08/12/2021 08:30:00 - 08/12/2021 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8439250
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DEMET, DÜZGÜN, FERİT SELİMPAŞA sk / SOĞANLI mah DUMLUPINAR 2, EMRE 1, FERİT SELİMPAŞA, GÖKTUĞ, GÜZELTEPE, KOCATEPE, SANCAKTEPE, SETÜSTÜ, SIRAEVLER, YALÇINDAĞ sk / SİYAVUŞPAŞA mah GONCA, ITIR, SARDUNYA sk bölgelerinde 08/12/2021 12:30:00 - 08/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 8422146
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 08/12/2021 13:00:00 - 08/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.