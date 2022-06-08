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    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 8 Haziran 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 8 Haziran Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 08.06.2022 - 09:32
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    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 8 Haziran 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

    İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

    AYEDAŞ ve BEDAŞ, 8 Haziran Çarşamba 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

    Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 8 Haziran Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

    8 Haziran hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

    ARNAVUTKÖY

    NO: 23465955

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah ABDULLAH GÜL sk / MAVİGÖL mah 19 MAYIS, ABDULLAH GÜL, AKSA, AYSİMA, AŞURE, CUMHURİYET, ERTUĞRULGAZİ, EYÜP SULTAN, FIRTINA, HAMİYET, HAYRAT, MEKTEPLİ, MÜNTEHA, SELVİLİK, TATLI, TÜRKAN, YEMENİ, ÜLKE sk bölgelerinde 08/06/2022 01:00:00 - 08/06/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 23456597

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKKOR, SELAHATTİN EYYUBİ, YAZ sk / HİCRET mah ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 08/06/2022 10:00:00 - 08/06/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 23456603

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah KIBRIS sk / YAVUZ SELİM mah ALATAŞ, AZAMET, BALKOÇ, BAŞKALE, FLORYA, HASANKEYF, KIBRIS, MAZHAR, MÜRVET, ODUNCU, TANSEL, YEDİ GÖLLER sk bölgelerinde 08/06/2022 13:00:00 - 08/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    AVCILAR

    NO: 23465470

    İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah MARMARA sk bölgelerinde 08/06/2022 09:00:00 - 08/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 23449028

    İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah LALE sk bölgelerinde 08/06/2022 09:00:00 - 08/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 23465473

    İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah BAHAR sk bölgelerinde 08/06/2022 13:00:00 - 08/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BAĞCILAR

    NO: 23465486

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 938., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 1001., 1002., 1003., 1006., 1008., 969., 980., 983., 988., 989., 990., 991., 992., 993., 994., 995., 996., 997., 998., 999., BİRLİK sk bölgelerinde 08/06/2022 00:01:00 - 08/06/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 23465713

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2087., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 662., 668., 670., 671., 672., 673., 674., 675., 676., 677., 678., 679., 680., 681., OSMAN GAZİ, SAKARYA, TUNA, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk bölgelerinde 08/06/2022 00:01:00 - 08/06/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 23465710 İ

    STANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2087., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 662., 668., 670., 671., 672., 673., 674., 675., 676., 677., 678., 679., 680., 681., OSMAN GAZİ, SAKARYA, TUNA, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk bölgelerinde 08/06/2022 00:01:00 - 08/06/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 23465591

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1031., 1035., 1036., 1041., 1042., 1053. sk bölgelerinde 08/06/2022 09:00:00 - 08/06/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 23465446

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 429., 431. sk bölgelerinde 08/06/2022 09:00:00 - 08/06/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 22930696

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1277., 1279., 1286., 1330., 1349. sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah HALKALI sk bölgelerinde 08/06/2022 09:00:00 - 08/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 23465484

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 938., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 1001., 1002., 1003., 1006., 1008., 969., 980., 983., 988., 989., 990., 991., 992., 993., 994., 995., 996., 997., 998., 999., BİRLİK sk bölgelerinde 08/06/2022 09:00:00 - 08/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BAHÇELİEVLER

    NO: 23466016

    İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ASLI, EMRE, ERENLER, FATİH, GÜRANİ, KEREM, NURETTİN KAYA, YUNUS 1, YUVAM, ZAMBAK, İMREN sk / ÇOBANÇEŞME mah ALADAĞ, ARDA, ASLI 1, BÜLBÜL 2, ELMALI, ERGENE, ERGENEKON, FATİH, FİDAN, KÖPRÜLÜ, MERİÇ 1, NAMIK KEMAL 1, ORMAN, SOKULLU 1, SÜLÜN, TUNA 1, ÇORUH sk bölgelerinde 08/06/2022 09:00:00 - 08/06/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BAŞAKŞEHİR

    NO: 23456546

    İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DEMOKRASİ, TUNALI sk bölgelerinde 08/06/2022 00:01:00 - 08/06/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 23456544

    İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DELİORMAN, DEMOKRASİ sk bölgelerinde 08/06/2022 00:01:00 - 08/06/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 23456547

    İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DELİORMAN, DEMOKRASİ, TUNALI sk bölgelerinde 08/06/2022 00:01:00 - 08/06/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BAYRAMPAŞA

    NO: 23465796

    İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah BEYAZ SÜMBÜL, ERGENEKON, PİRİ REİS, ŞEHİT KAMİL BALKAN sk bölgelerinde 08/06/2022 09:00:00 - 08/06/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 23465448

    İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah AKYAR, ALİYA İZZETBEGOVİÇ, HÜNER, MİLLET sk bölgelerinde 08/06/2022 10:00:00 - 08/06/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 23465813

    İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah KUBİLAY, LOZAN, MALAZGİRT, MİMAR SİNAN, ÇEŞME sk / VATAN mah EMEK, UYGUR, YENİ GÜNEŞ, İNANÇ sk bölgelerinde 08/06/2022 11:00:00 - 08/06/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

    AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA


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