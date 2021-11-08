İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 8 Kasım 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 8 Kasım 2021 Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 8 Kasım 2021 Pazartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 8 Kasım 2021 Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

8 KASIM 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 7902418

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, NEVRUZ sk / HASTANE mah AKDEMİR, AKÇAKAVAK, AYASOFYA, BALABAN, BOSTAN, BURÇ, COŞKU, CİVANMERT, DEĞİRMEN KUYU, GÜLFER, HADIMKÖY-İSTANBUL, HASTANE, KATİP, KORULUK, KÜÇÜK ÇİFTLİK, MAVİ ZÜMRÜT, NUSRET ARMAN, OKUTAN, OTAĞ, TAŞKIN ÇİFTLİK, TEMİZEL, ÇAĞATAY, ŞEHMUZ, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 08/11/2021 00:00:00 - 08/11/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7901342

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah SUBAŞI sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah EGEMEN, ZAHİT sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah 10. YIL, ALPAYDIN, AYTUĞ, AĞAHAN, BAYHAN, BEKİROĞLU, CANOL, CEMİYET, DOSTELİ, DUMLUPINAR, ETHEM, GALERİ, GÜNEŞTEPE, HAKİM, HAMİDİYE, HAZNEDAR, KARAKAYA, KARAKOÇ, KAZIM KARABEKİR, MERİH, MEŞALE, SEKMEN, ULUBEY, YAVRUCAK, YAZMA, ÖZDİNÇER, ÖZGÜN sk / NENEHATUN mah KAZIM KARABEKİR, REVNAK sk / TAŞOLUK mah ARNAVUTKÖY, BAĞ, EGEMEN, ESENYEL, FİGEN, GÖLYOLU, GÖZLEM, GÜNNUR, KAZIM KARABEKİR, KENT, KIVILCIM, MEŞECİK, TEKİNSOY, ÖZAKIN sk bölgelerinde 08/11/2021 00:01:00 - 08/11/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7910324

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah 29 MAYIS, AZİM, BALKANLAR, DOSTLAR, HADIMKÖY-İSTANBUL, OĞUZATA, SADEGÜL, SÖĞÜTÖZÜ, ŞADIRVAN, ŞEHİT ŞABAN AYDOĞAN sk bölgelerinde 08/11/2021 02:00:00 - 08/11/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7910325

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 08/11/2021 04:00:00 - 08/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7898345

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KURTİNİ sk bölgelerinde 08/11/2021 04:00:00 - 08/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 7904337

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah MAHMUTOĞLU sk bölgelerinde 08/11/2021 09:00:00 - 08/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7909316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AKBIYIK, ALPER, EZGİ, HACI HÜSEYİN PEHLİVAN sk bölgelerinde 08/11/2021 09:30:00 - 08/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7930345

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk / ÜNİVERSİTE mah CEMİL MERİÇ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ERİK, HİLAL, KAMP, KİRAZ, MEKTEP, PEYAMİ SAFA, SELVİ, TOKER KARDEŞLER, URAN, YASA, ZAKKUM, ÇAVUŞ1, ÇINAR, ŞELALE sk bölgelerinde 08/11/2021 09:30:00 - 08/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7908325

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞDAŞ, GÖKKUŞAĞI, KAZIM KARABEKİR, KOCADERE, PEHLİVAN sk bölgelerinde 08/11/2021 10:00:00 - 08/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 7908321

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1141., 1143., 1144., 1147., 1148., 1149., 1150., 1151., 1153., 1154., 1155., 1156., 1157., 1158., 1159., 1160., 1161., 1235., HOCA AHMET YESEVİ, MEHMET AKİF, MEVLANA, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 08/11/2021 00:00:00 - 08/11/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7926752

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2269., 2270., 2271., 2272., 2273., 2275., 2276., 2277., 2278., 2279., 2280., 2281., 2282., 2283., 2284., 2287., 2288., 2289., ORHAN GAZİ, YANYOL, ŞEHİT MEHMET ÖZCAN sk / MAHMUTBEY mah 2630. sk bölgelerinde 08/11/2021 03:30:00 - 08/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7902565

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 08/11/2021 09:00:00 - 08/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 7927427 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1240., 1241., 1243., 1244., 1245., 1249., 1251., 1256., 1268., 1269., 1271., 1272., 1276., 1277., 1286., CUMHURİYET, KİRAZLI sk bölgelerinde 08/11/2021 09:00:00 - 08/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927063

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 187., 199., 201., 202., 203., 204., 205., 214., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 08/11/2021 10:00:00 - 08/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927275

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1402., 1407., 1409., FEVZİ ÇAKMAK sk / GÜNEŞLİ mah 1312., 1313., 1359., ÜSKÜP sk bölgelerinde 08/11/2021 10:00:00 - 08/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 7930335

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah KAHRAMAN, KÜBRA sk / GÜVERCİNTEPE mah 1101., NUR sk bölgelerinde 08/11/2021 09:00:00 - 08/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.