İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 8 Mart 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 8 Mart 2022 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 8 Mart 2022 Salı günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 8 Mart 2022 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

8 MART 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

AVCILAR

NO: 12735869

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BAJDAR, BELDE, BEŞEVLER, CEYHAN, CUMHURİYET, DENİZKÖŞKLER, DR SADIK AHMET, EĞİTİM, FAİK BEY, KAMELYA, MARTI, RÜZGARLI, YANIK, ZAFER, ÇELİK, ÇİMENLİ, ÖĞRETMEN, ÖĞRETMENLER, ÜRKMEZ, İZCİ sk / DENİZKÖŞKLER mah DENİZKÖŞKLER, GEZGİN, NAZIR, REİS, RÜZGARLI, SAVAŞÇI, SAİT FAİK, TEL, ZAFER, ŞEHİT HÜSEYİN DEMİROĞLU sk / MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, BERAT, DENİZKÖŞKLER, FATİH, FIRIN, HARMANYERİ, KITA, MARMARA, MERKEZ CAMİ, NUREL, REŞİTPAŞA, TALİMHANE, ÇAYIR, ŞAMLI sk bölgelerinde 08/03/2022 09:30:00 - 08/03/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 12735919

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2510., 2511., 2512., 2514., 2515., 2516., 2517., 2518., 2519., 2520., 2521., 2522., 2523., 2524., 2525., 2526., 2530., 2532., 2533., 2537., HACI BOSTAN, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 08/03/2022 00:00:00 - 08/03/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12771316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2040., 2042., 2043., 2044., 2045., 2046., 2047., FATİH, NAMIK KEMAL sk / SANCAKTEPE mah 966., FATİH sk / YAVUZ SELİM mah 969. sk bölgelerinde 08/03/2022 00:01:00 - 08/03/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12771323

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1839. sk // ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah ANADOLU, GAYRET, GAZEL, GAZETECİ, GAZİ EMİR, GAZİ YOLU, GAZİPAŞA, GECİKMEZ, GELİŞİM, GENELGE, GEZER, GEZGİN, GÜNDEŞ, GÜNER, TAŞOCAĞI, ULUDAĞ sk bölgelerinde 08/03/2022 04:00:00 - 08/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 12735338

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah EMEK, ÇAM sk bölgelerinde 07/03/2022 11:00:00 - 08/03/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12735878

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, FEVZİ ÇAKMAK, KARANFİL 1, MAHMUT ARDIÇ, ÇAMLIK sk / SİYAVUŞPAŞA mah 1.ASMALI, ADNAN KAHVECİ, BARBAROS 3., FULYA, KAVAKLI, LALE 2, MİNE, ORKİDE 2, SİYAVUŞPAŞA, ULUBATLI HASAN, ÇAMLIK, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 08/03/2022 00:00:00 - 08/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12735883

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, DR.SÜREYYA, HÜSEYİN AVNİ BAŞARGAN, KÜLTÜR, RESSAM HALİM, SAKARYA 2 sk bölgelerinde 08/03/2022 02:00:00 - 08/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12735926

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, ALİ DURAN, KAVAK, MANOLYA 1 sk bölgelerinde 08/03/2022 03:00:00 - 08/03/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12735941

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM sk bölgelerinde 08/03/2022 05:30:00 - 08/03/2022 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12743316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATATÜRK, BAHÇIVAN, GÖL, MELİS sk / ZAFER mah 1.BAHÇECİK, AKATLAR, AKYOL, AKŞEMSETTİN, ATATÜRK, AYŞEÇAVUŞ, BİLGİLİ, EŞREFBEY, HALİLBEY, OKUMUŞ, SARDUNYA 1, SİTE 3, TAŞKENT, TEBRİZ, ÇALIŞKAN sk bölgelerinde 08/03/2022 09:00:00 - 08/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12736052

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah CANAN sk bölgelerinde 08/03/2022 09:00:00 - 08/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12735340

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah KÜÇÜK ÇINAR, ULUBATLI HASAN, YONCA, ÇAMLIK sk bölgelerinde 08/03/2022 11:00:00 - 08/03/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12735942

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah KARANFİL, ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 08/03/2022 12:00:00 - 08/03/2022 14:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12736060

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AKBAYRAK, MAHMUTBEY, SİTE 1 sk bölgelerinde 08/03/2022 14:00:00 - 08/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 12601776

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ŞENLİKKÖY mah sk bölgelerinde 08/03/2022 09:00:00 - 08/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12923324

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AGAH EFENDİ, AHMET DOĞAN YILMAZ, BAŞARI, FAİK KÖKSAL, KARACAOĞLAN, NACİ KARACAN, SEDAT SİMAVİ, YUNUS NADİ sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 08/03/2022 09:30:00 - 08/03/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 12882316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 22., 36., 50. YIL, KOCATEPE sk bölgelerinde 08/03/2022 09:00:00 - 08/03/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 12087776

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BOSTAN mah KURDELA sk / İSTİKLAL mah PAŞALI HASAN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARPA SUYU, FERİKÖY FIRIN, GÖKKUŞAĞI, HEKİM, KAZIM ORBAY, İZZETPAŞA sk / DUATEPE mah AVUKAT, BARUTHANE, BARUTÇULAR, EVRENOSZADE, KARABİBER, KEŞFİ EFENDİ, LALA ŞAHİN, ORTANCA, İNCİRLİ DEDE, ŞAHADET, ŞAHMERDAN sk / FERİKÖY mah BARUTHANE, EVRENOSZADE, LALA ŞAHİN sk / PAŞA mah 1. HAKAN, 1. ÇINARLI, ADSIZ NEFER, ARALIK 1, ATALAK ÇIKMAZI, AVUKAT, AY, BAHADIR 1, BARUTÇULAR, BATI, BEHRAM ÇAVUŞ, BUHURLU ÇIKMAZI, BULANIK DERE, CENGİZ, CİVELEK, DARÜLACEZE YOLU, FERACE, FERAHNAK, GÜL, GÜLER 1, GÜZELBAHÇE 1, HASRET, KAAN, KAHRAMANBEY, KARAKULLUKÇU, KUYU 1, MİLLET, MİRALAY KAMİLBEY, NEŞE, ORTANCA, ORTANCA ARALIĞI, POYRAZ 1, RUŞEN, SAFFET, SARAY, SAVAR, SELMAN, TENEKE ÇIKMAZI, TOPEL, YALVAÇ, YAY MEYDANI, YEŞİLTEPE, ÇAKIL, ÇİMEN 2, ÇİĞDEM 3, ÜLKER, İNCİ, İNCİRLİ DEDE sk / YAYLA mah ERDEM sk bölgelerinde 08/03/2022 00:00:00 - 08/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 12805316

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah BORA, BURCU, MANOLYA 4, MORSALKIM, MİMOZA 2, ONUR 4, ORTANCA 4, PAPATYA 5, TEPECİK, ZEKİ BORA, ÖZGÜRLÜK sk bölgelerinde 08/03/2022 09:30:00 - 08/03/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12806324

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah BALATA, ERGUVAN, FESLEĞEN 2, HANIMELİ 5, KARANFİL 4, KARTOPU, KASIMPATI, LEYLAK, YASEMİN, ÖZGÜRLÜK sk bölgelerinde 08/03/2022 09:30:00 - 08/03/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 12735818

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah BALAT ÇIKMAZI, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HUKUK, HUSUSİ ÇIKMAZI, HÜDA, KADIRGA, KADİFE, KADİM ÇIKMAZI, KAFKAS, KARACAKÖY, MARUF, PARK, REİS, SAMATYA, YALDIZ, ÖZNUR, İRADE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 08/03/2022 10:00:00 - 08/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 12883316

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 487., 490., ADEM YAVUZ sk bölgelerinde 08/03/2022 10:00:00 - 08/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 12602225

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 284., 287., OKURLAR sk / İNCİRTEPE mah 249., 252., 253., 279., 280., 281., 282., İNÖNÜ sk bölgelerinde 08/03/2022 09:00:00 - 08/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12735944

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk / YEŞİLKENT mah G-183, G-218, G-220, G-220/1, G-516, G-518, G-527, G-792 sk bölgelerinde 08/03/2022 09:00:00 - 08/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12516317

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 936., 948., 949., 950., 952., 954., 958., BAHÇE YOLU, DOĞAN ARASLI, ONDOKUZ MAYIS, URFALILAR sk / SULTANİYE mah DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 08/03/2022 09:00:00 - 08/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12770320

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3019., 3021., 3023., 3025., 3116., HALİL FAHRİ ORMAN sk bölgelerinde 08/03/2022 09:00:00 - 08/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 12735418

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 2.CANAN, 2.CEVİZ, 2.DENİZ, KARTAL, LADİN, PAPATYA, ÇAPA sk / MİTHATPAŞA mah 2.NUR, 2.SEVGİ, ABDULHAMİT HAN, ALİBABA, FIRIN, KARTAL, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 08/03/2022 09:00:00 - 08/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12735419

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.KUMRU, 1.ÇAKMAK, FIRIN, IŞIK, PAPATYA, ÇAPA sk / MİTHATPAŞA mah 2.SEDEF, 2.ÇİMEN, ALİBABA, AYDINLIK, AYGÜL, FIRIN, GÜMÜŞ, KARTAL, SAFİR, TUNÇ sk bölgelerinde 08/03/2022 09:00:00 - 08/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12735417

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 2.CANAN, 2.CEVİZ, 2.DENİZ, KARTAL, LADİN, PAPATYA, ÇAPA sk / MİTHATPAŞA mah 2.NUR, 2.SEVGİ, ABDULHAMİT HAN, ALİBABA, FIRIN, KARTAL, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 08/03/2022 09:00:00 - 08/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12739330

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -AĞAÇLI mah sk bölgelerinde 08/03/2022 10:30:00 - 08/03/2022 15:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 12518323

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MESİHPAŞA mah KOSKA sk / MİMAR KEMALETTİN mah DERİNKUYU, KOCA RAGIPPAŞA, KOSKA, MESİHPAŞA, NİŞANCA BOSTANI, ÇOBAN ÇAVUŞ, İKBAL, ŞAİR FİTNAT, ŞAİR HAŞMET, ŞEHNAMECİ sk / NİŞANCA mah DALTABAN YOKUŞU, DERİNKUYU, ELMASPAŞA, HAVUZLU HAMAM, HAVUZLU KÜLHAN, HAVUZLU MESCİT, HAVUZLU MESCİT ÇIKMAZI, KATİP, KATİP SİNAN MEKTEBİ, LATİF, MABEYİNCİ 1. ÇIKMAZI, MABEYİNCİ YOKUŞU, MÜCELLİT ÇIKMAZI, MÜHRE, NİŞANCA BOSTANI, NİŞANCA MEHMETPAŞA CAMİİ, NİŞANCA YOKUŞU, SÜMBÜL SİNAN, TAVŞANTAŞI, TUĞRAKEŞ, TÜRKELİ, YURDAKUL, ÇOBAN ÇAVUŞ MEDRESESİ sk / SARAÇ İSHAK mah HAMAM ÇIKMAZI, KATİP SİNAN MEKTEBİ, KÖŞKLÜ HAMAM, MABEYİNCİ YOKUŞU, TAVŞANTAŞI sk bölgelerinde 08/03/2022 00:00:00 - 08/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12736058

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah AYNALI DÜKKAN, AYNALI DÜKKAN ÇIKMAZI, GEVGİLİ, HACI RIZA, HACI İSA BOSTANI, HACI İSA MEKTEBİ, KAMIŞ, PASTIRMACI YOKUŞU, PÜSKÜLLÜ, SULTAN ÇEŞMESİ, TOPTANCI, TÜRKELİ 1., YÖRÜK sk / DERVİŞ ALİ mah AYNALI DÜKKAN, HACI RIZA, HAMAMİ CAMİİ AVLUSU, SÖĞÜTLÜ BAKKAL, TOPTANCI sk bölgelerinde 08/03/2022 11:00:00 - 08/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 12735828

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 197. sk / YAYLA mah AÇELYA, CÖMERT, DOĞANAY, FETİH, FİGEN, GÜMÜŞ, KIZILCIK, NEŞE, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SARDUNYA, YASEMİN, YAYLA, YENİ BAHAR, ŞELALE, ŞİRİN sk bölgelerinde 08/03/2022 09:30:00 - 08/03/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 12735885 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, DR.SÜREYYA, HÜSEYİN AVNİ BAŞARGAN, KÜLTÜR, RESSAM HALİM, SAKARYA 2 sk bölgelerinde 08/03/2022 02:00:00 - 08/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 12735799

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah BURAK, OSMANGAZİ, SEFER sk bölgelerinde 08/03/2022 01:00:00 - 08/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12739323

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah CENDERE, ERSEVEN, TABYA, ZİNNUR sk bölgelerinde 08/03/2022 10:30:00 - 08/03/2022 15:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 12716318

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 4., KAMELYA sk bölgelerinde 08/03/2022 00:01:00 - 08/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12717316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 08/03/2022 00:01:00 - 08/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12714316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 4. sk bölgelerinde 08/03/2022 00:01:00 - 08/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 12790318

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah POLAT KORU SİTESİ YOLU, TARABYA BAYIRI sk bölgelerinde 08/03/2022 08:00:00 - 08/03/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12790321

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah ARPACI ÇEŞME, DURMUŞ DEDE, HALİM PAŞA, HİSAR BAYIRI, KİLİSE, MÜBAYAACI sk bölgelerinde 08/03/2022 11:30:00 - 08/03/2022 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 12778316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BÜYÜKÇAVUŞLU MERKEZ mah İSTANBUL sk, ÇAYIRDERE mah ŞÜKRÜ sk bölgelerinde 08/03/2022 08:00:00 - 08/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12431835

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk / KAVAKLI mah ÖZBAY sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ATÖLYE, GURBET ÇIKMAZI, GÖZDE, GÖZLEM ÇIKMAZI, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk / OVAYENİCE mah BAKİ, DİLRUBA ÇIKMAZI, DİNAMİK ÇIKMAZI, EBRAR, ECLA, GÜLŞAH, KADIKÖY, ÖZBAY sk bölgelerinde 08/03/2022 09:00:00 - 08/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12922319

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ALARA, ALSANCAK, ALTAN, ATANUR, EKREM, ERKAM, FEHMİ, FEYZAN, GİRAY, HAYDAR ALİYEV, ILGAR, ISITAN, LİRİK, SULTANBEY, TAFLAN, TAYYARE, TOYGAR, ULUÇ, YALIKÖY, YEKTA, ŞAFİ, ŞEHZADE MEHMET sk bölgelerinde 08/03/2022 09:00:00 - 08/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12735899

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah ALBAY YUNUS DİRİK, BURHAN SOYASLAN, ENDÜLÜS, ERDURAN ÇETİNTAŞ, HACIBEY TURAN, HASAN ÖZVARNALI, IRMAK, KİRAZ, OSMANONBAŞI, RECEP SİLAHTAROĞLU, İNÖNÜ sk bölgelerinde 08/03/2022 09:00:00 - 08/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12779316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah LAİKLİK sk bölgelerinde 08/03/2022 12:30:00 - 08/03/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12782316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞLAR, BOY, ERDAL, GÖKHAN KALAYCIOĞLU ÇIKMAZI, MARMARA sk bölgelerinde 08/03/2022 13:00:00 - 08/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 12772316

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALASKARGAZİ mah HALASKARGAZİ, MATBAACI OSMANBEY, RUMELİ sk / MEŞRUTİYET mah MATBAACI OSMANBEY, RUMELİ sk bölgelerinde 08/03/2022 10:00:00 - 08/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 12602224

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2488., 2493., 2494., 2495., 2496., 2497., 2500., 2501., 2502., 2503., 2504., 2505., 2506., 2806., ATATÜRK, MİMAR SİNAN, U, V sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgelerinde 08/03/2022 00:05:00 - 08/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12735329

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2000., 2001., 2002., 2006., 2083., 2084., B, ESKİ EDİRNE ASFALTI, I, MEVLANA sk bölgelerinde 08/03/2022 00:05:00 - 08/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12735829

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1258/2., 1258/3., 1260., 1261., 1262., 1263., 1263/2., 1270., 1301., 1303., 1304., 1305., 1306., 1314., FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1264., 1265., 1266., 1267., 1268., 1271., 1273., 1274., 1275., 1276., 1277., 1278., 1279., FEVZİ ÇAKMAK, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 08/03/2022 09:30:00 - 08/03/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12735828

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 197. sk / YAYLA mah AÇELYA, CÖMERT, DOĞANAY, FETİH, FİGEN, GÜMÜŞ, KIZILCIK, NEŞE, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SARDUNYA, YASEMİN, YAYLA, YENİ BAHAR, ŞELALE, ŞİRİN sk bölgelerinde 08/03/2022 09:30:00 - 08/03/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 12845567

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 103., 103/2., 103/A, 103/B, 103/C, 103/D, 113/1., 114/1., 118., 119., 120., 124., 125., 127., 128., 129., 130., 2. YOL, 3. YOL, 308., 309., 310., CAHİT BAYRAM, PROF. DR. MUAMMER AKSOY, RAUF DENKTAŞ, SEMİHA ŞAKİR, ŞEHİT ER ERCAN ÜZER sk / SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 1., DEMİRCİLER SİTESİ 2., DEMİRCİLER SİTESİ 7., G/4., G/5. sk / TELSİZ mah KARDELEN sk bölgelerinde 08/03/2022 12:00:00 - 08/03/2022 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.