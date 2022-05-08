İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 8 Mayıs 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 8 Mayıs 2022 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 8 Mayıs 2022 Pazar günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 8 Mayıs 2022 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

8 Mayıs 2022 Pazar elektrik kesintisi yapılacak ilçeler

Bahçelievler

NO: 21198317

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah ERGENE, MİMARSİNAN 1, MİTHATPAŞA, NAMIK KEMAL 1, OKUL, RÜSTEMPAŞA sk bölgelerinde 08/05/2022 09:00:00 - 08/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü

NO: 20916947

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 194., 57. sk bölgelerinde 08/05/2022 09:00:00 - 08/05/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Eyüpsultan

NO: 20917155

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk bölgelerinde 08/05/2022 10:00:00 - 08/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa

NO: 21211316

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 560/1., 561., 561/1., 561/2., 606., 607., 607/1., 607/2., 607/3., 608., ABDİ İPEKÇİ, KEMALPAŞA sk / KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk bölgelerinde 08/05/2022 09:00:00 - 08/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi

NO: 21211317

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1397/1., 1397/2., 1399., 1400., 1401., 1402., 1402/1., 1402/2., 1403., 1403/1., 1403/2., 1407., 1407/1., 1407/2., 1408., 1408/1., 1409., 1410., 1410/1., 1410/2., 1410/3., 1410/4., 1410/5., 1410/6., 1410/7., 571/1., ADEM YAVUZ, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 08/05/2022 09:00:00 - 08/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.