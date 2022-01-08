İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 8 Ocak 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 8 Ocak 2022 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 8 Ocak Cumartesi 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 8 Ocak Cumartesi 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

8 OCAK 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 9282316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah BADEMLİK sk / İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ACISU, AHALİ, AKAKÇE, AKYAKA, AKYAYLA, ALTINDAĞ, ALİ KUŞÇU, ARINÇ, ASENA, AYAS, AYYÜKSEL, AZAM, AÇIKEL, BABÜR, BAHAR, BAHARGÜL, BAHÇIVAN, BARBAROS, BASRİ, BEKA, BENGİ, BORANALP, BİLGE HATUN, BİLGEHAN, BİLGEKAN, CEBRAİL, CENDERE, COŞANDERE, COŞKUNER, CİHANNUR, DEKOR, DEVEKUŞU, DÜDEN, EMİR SULTAN, HALDUN, HALİL İBRAHİM, KAPLICA, KILIÇTAR, KINALIBAĞ, KİFAYET, MANAVGAT, MARAŞ, MUTEDİL, MÜDERRİS, MÜRŞİT, MİHRİŞAH, MİLLİ MÜDAFA, NURCİHAN, NURHİLAL, NURSEN, OĞUZELİ, RAVZA, SADAKAT, SALABET, SEBLA, SELVA, SEMAVER, SEVBAN MEHMET, SONGÜLEN, SUHULET, SİDRE, TECER, TEFEKKÜR, TUTUMLU, ULUDERE, UĞURLUDAĞ, YEKTA, YEŞİLDAL, YEŞİLOVA, YÜZAKI, ZEKAİ, ZİGANA, ÇANKAYA, ÇAY ÇİÇEĞİ, ÇİÇEKLİVADİ, ÖNCEL, İKTİSAT, İNCİRLİOVA, ŞÜKRİYE sk bölgelerinde 08/01/2022 09:00:00 - 08/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9279316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah BUKLE, MEŞELİK, OTLUKBELİ, TAYAKADIN-YASSIÖREN sk / TAYAKADIN mah ADIM, AKINCILAR, AKSOY, ARABACILAR, ARKADAŞ, ARMAĞAN, ASUDE, ATILGAN, AYKUT, BAĞLAR SIRTI, BELİZ, BERAT, BEYAZ ZAMBAK, BEZİRGAN, BUKLE, BUĞDAY, BUĞRAHAN, CEPHANELİK, CEPHANELİK ÜSTÜ, DEMİR ALİ, FATİH, FERAY, FİKRET BEY, GÜLBAHAR, HAVUZLU EVLER, KALKANDERE, KARANFİL, KESEBİR, KIRÇİÇEĞİ, KUDRET, KÖYİÇİ, MALATYALILAR, MAVİ, MEZARLIK ARKASI , MUŞLULAR, NESLİHAN, ORTAKLAR, OĞUZTÜRK, PINARBAŞI, REHBER, SUDE, TAYAKADIN-TERKOS, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAYAKADIN-ÇİLİNGİR, ULUKAAN, YAĞMUR, YELDEĞİRMENİ, YUNUS, ÇAMOLUK , ÖZGE, İBRAHİM AĞA, İNİŞ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1407/1. sk bölgelerinde 08/01/2022 09:00:00 - 08/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9115433

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah BERKANT, BİRHAN, DURUSU, FELEK, GÜLSU, TUĞRULBEY, ULUCA, YAYLABAŞI, ÇELİKBİLEK, ÇİSİL sk bölgelerinde 08/01/2022 09:00:00 - 08/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9115437

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ACARALP, AKYAZI, BETÜLAY, DEKOR, GÖKBERK, GÖKDOĞAN, MAHYA, NAZİRE, SANAYİ, TUTUMLU, ULUBAY, ZEKAİ, İZZET, ŞEFAATLİ, ŞENYİĞİT sk bölgelerinde 08/01/2022 11:00:00 - 08/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 8997484

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ASRİ, MUTLU, SUBOYU, İSKECE sk bölgelerinde 08/01/2022 09:00:00 - 08/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8896005 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, FİDAN, KANARYA, KARANFİL, KARATAŞ, MAHİR, MAREŞAL, MİMARSİNAN, NERGİS, ORHAN GAZİ, YILDIRIM BEYAZIT, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah CAMİ, FİRUZKÖY BULVARI, KANARYA, KARADUT, LALE, MAHİR, MAREŞAL, NERGİS, URAN, ÜMİT, İSTİKLAL sk bölgelerinde 08/01/2022 09:00:00 - 08/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8969942

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah ARAL, BAĞLARİÇİ, CEYHUN, MANDIRA, NAZ, SEYHUN sk bölgelerinde 06/01/2022 09:00:00 - 06/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 9206742

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah KARANFİL sk bölgelerinde 08/01/2022 03:00:00 - 08/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9206726

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1651., 1654., MASLAK sk / FATİH mah 1872., 1873., 1874., 1875., VELİOĞLU sk / GÖZTEPE mah 2281., 2282., 2285., 2286., 2293., 2296., 2299., 2300., 2323., 2328., 2330., 2331., 2336., 2337., 2338., 2339., 2340., 2341., 2342., 2343., KARANFİL, MASLAK sk bölgelerinde 08/01/2022 03:00:00 - 08/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9206735

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 202., 214., 227., 229., 230., 231. sk bölgelerinde 08/01/2022 09:00:00 - 08/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 9237063 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1103., 1104., CAHİT SITKI TARANCI sk / YAVUZ SELİM mah 1013., 1073., 1075., 1077., 1101., 1103., CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET sk / YENİMAHALLE mah 1102., 1565., 1566., 1567., 1584., 1585., 1587., 1588., 1589., 1590., 1591., AHMET KABAKLI, BAĞCILAR ASFALTI, BİRLİK, HÜRRİYET sk bölgelerinde 08/01/2022 10:00:00 - 08/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9206804

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah HÜSEYİN KARAARSLAN, MATBAACILAR 4., MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 08/01/2022 18:00:00 - 08/01/2022 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9206817

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 08/01/2022 20:00:00 - 08/01/2022 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 9206330

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -ÇOBANÇESME mah sk bölgelerinde 08/01/2022 00:00:00 - 08/01/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 9072316

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah ARAP KAYYUM, BAKIR, BANKALAR, BEREKETZADE MEDRESESİ, BERGAMUT, BİLLUR, DİKİŞÇİ, ERGUVAN, FERMENECİLER, GALATA HIRDAVATÇILAR, KALAFAT, KARDEŞİM, KURTÇU HAMAM, KUYUMCU TAHİR, KÜREKÇİLER KAPISI, MAKARACILAR, MUSLUK, PERÇEMLİ, SAMUR, SÖĞÜT, TERSANE, TEĞMEN HÜSEYİN SOFU, YEMENİCİLER, ZİNDAN, ZİYALI, ÖMERAĞA sk / ASMALI MESCİT mah MEŞRUTİYET, İSTİKLAL sk / BEREKETZADE mah BANKALAR, BÜYÜK HENDEK, LAKERDACI, OKÇU MUSA, SAVCI BEY ÇIKMAZI, İPEK ÇIKMAZI, ŞAİR EŞREF PAŞA, ŞAİR ZİYA PAŞA, ŞİŞHANE sk / CİHANGİR mah SAĞIROĞLU sk / EMEKYEMEZ mah DEVE DİKENİ, GÜVEZ, NAZLI HANIM, OKÇU MUSA, TERSANE, TUTSAK, YOLCUZADE MEKTEB, YOLCUZADE İSKENDER, YÜKSEK MİNARE, ŞİŞHANE sk / EVLİYA ÇELEBİ mah MEŞRUTİYET, REFİK SAYDAM sk / GÜMÜŞSUYU mah SIRASELVİLER sk / KALYONCU KULLUĞU mah CAMCI MUSA, EMİN CAMİİ, GÜMÜŞ KÜPE, KAHYA BEY, SAMANCI FERHAT, ÖMER HAYYAM, İNCE KAŞ sk / KAMER HATUN mah AL HATUN, AYNALI ÇEŞME, AĞAÇ ÇİLEĞİ, EMİN CAMİİ, GÜMÜŞ KÜPE, MEŞRUTİYET, REFİK SAYDAM, TARLABAŞI, ÇATIK KAŞ sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah ALİ PAŞA DEĞİRMENİ, DERİCİLER, KEMANKEŞ, NECATİBEY, YUVA sk / SURURİ MEHMET EFENDİ mah ARMAĞAN, ATLAMA, AYNALI ÇEŞME, BAHRİYE, CEDİDİYE, EMİN CAMİİ, EYYÜHÜM, KARANFİL ÇIKMAZI, KASIMPAŞA MEVLEVİHANE, KASIMPAŞA YAĞHANESİ ÇIKMAZI, KERAMET, KERAMET ÇIKMAZI, SAMANCI FERHAT, SURURİ CAMİİ ÇIKMAZI, SURURİ ÇEŞME, SİPAHİ FIRINI, TENNURE, TENNURE ÇIKMAZI, ÇATIK KAŞ, İNCE KAŞ sk / YAHYA KAHYA mah ALTI OCAK, AYNALI ÇEŞME, AŞIKLAR MEYDANI, AŞIK bölgelerinde 08/01/2022 00:00:00 - 08/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9136316

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KÜÇÜK PİYALE mah BAYRAM YERİ, FİŞEKHANE DERESİ sk bölgelerinde 08/01/2022 10:00:00 - 08/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9116203

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah KUMBARAHANE sk bölgelerinde 08/01/2022 10:30:00 - 08/01/2022 18:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



