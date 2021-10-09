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    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 9 Ekim 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 9 Ekim 2021 Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2021 - 09:00
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    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 9 Ekim 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

    İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

    AYEDAŞ ve BEDAŞ, 9 Ekim 2021 Cuma günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

    Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 9 Ekim 2021 Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

    9 EKİM 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

    BEYKOZ

    10:30 - 17:30 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: KİBRİT ÇIKMAZI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: EKOL
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: FİNCAN ÇIKMAZI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MAHMUTŞEVKETPAŞA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: FUAR ÇIKMAZI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MAŞATLIK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: KERVAN

    09:30 - 14:30 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: SOĞUKSU
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: AYHAN ÇIKMAZI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ÇERÇEVE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: YALIÇAPKINI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: ATAŞEHİR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: ÇULHA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: ÇALIKUŞU

    09:30 - 18:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: KÜÇÜKSU
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: CUMA YOLU

    ÇEKMEKÖY

    09:30 - 17:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: DEMOKRASİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞEHİT TURAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇAĞDAŞ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GONCA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GURUR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÖZDEN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TUĞBA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: FUNDA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇİÇEK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ZAMBAK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: REZENE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEYAZ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: YONCA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ONUR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: EMEK

    KARTAL

    09:30 - 16:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: BELEDİYE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: BAHTİYAR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: BUKET
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: GEVREK

    10:30 - 14:30 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÖZKUL
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAHARÇİÇEĞİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÖZTÜRK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: YÜZYIL
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: FİDE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞENYURT
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BESTEGÜL
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAĞCI

    SANCAKTEPE

    09:30 - 14:30 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ALSANCAK

    TUZLA

    12:00 - 16:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: DOSTANE

    09:30 - 18:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: SAHİL
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: GÜZİN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: HARMANDALI

    10:00 - 13:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MANOLYA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ULUS
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: CENK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KIYMETDAR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KIRAÇ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KAYATEPE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ULUS
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: HASAN TOKATLI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MİMOZA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SELVİLİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ERGUVAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: OYA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: İNAL
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KEHKEŞAN

    ÜMRANİYE

    09:30 - 18:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: AHMET TEVFİK İLERİ

    ÜSKÜDAR

    11:00 - 18:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: RASİMAĞA

    09:30 - 18:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: KANDİLLİ

    İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 9 Ekim 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama #1

    BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 9 EKİM 2021

    İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz.

    Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

    9 EKİM 2021 AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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