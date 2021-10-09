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- İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 9 Ekim 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 9 Ekim 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
- Haber Merkezi
- 09.10.2021 - 09:00
İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
AYEDAŞ ve BEDAŞ, 9 Ekim 2021 Cuma günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.
Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 9 Ekim 2021 Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
9 EKİM 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?
BEYKOZ
10:30 - 17:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: KİBRİT ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: EKOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: FİNCAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MAHMUTŞEVKETPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: FUAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MAŞATLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: KERVAN
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: SOĞUKSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: AYHAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ÇERÇEVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: YALIÇAPKINI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: ATAŞEHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: ÇULHA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: ÇALIKUŞU
09:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: KÜÇÜKSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: CUMA YOLU
ÇEKMEKÖY
09:30 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: DEMOKRASİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞEHİT TURAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇAĞDAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GONCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GURUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÖZDEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TUĞBA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: FUNDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇİÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: REZENE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEYAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: YONCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ONUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: EMEK
KARTAL
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: BELEDİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: BAHTİYAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: BUKET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: GEVREK
10:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÖZKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAHARÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÖZTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: YÜZYIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: FİDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞENYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BESTEGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAĞCI
SANCAKTEPE
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ALSANCAK
TUZLA
12:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: DOSTANE
09:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: SAHİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: GÜZİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: HARMANDALI
10:00 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MANOLYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ULUS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: CENK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KIYMETDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KIRAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KAYATEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ULUS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: HASAN TOKATLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MİMOZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SELVİLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ERGUVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: OYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: İNAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KEHKEŞAN
ÜMRANİYE
09:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: AHMET TEVFİK İLERİ
ÜSKÜDAR
11:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: RASİMAĞA
09:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: KANDİLLİ
İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 9 EKİM 2021
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz.
Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.