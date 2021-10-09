İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 9 Ekim 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 9 Ekim 2021 Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 9 Ekim 2021 Cuma günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 9 Ekim 2021 Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

9 EKİM 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

BEYKOZ

10:30 - 17:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: KİBRİT ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: EKOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: FİNCAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MAHMUTŞEVKETPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: FUAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MAŞATLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: KERVAN

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: SOĞUKSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: AYHAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ÇERÇEVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: YALIÇAPKINI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: ATAŞEHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: ÇULHA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: ÇALIKUŞU

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: KÜÇÜKSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: CUMA YOLU

ÇEKMEKÖY

09:30 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: DEMOKRASİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞEHİT TURAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇAĞDAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GONCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GURUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÖZDEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TUĞBA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: FUNDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇİÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: REZENE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEYAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: YONCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ONUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: EMEK

KARTAL

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: BELEDİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: BAHTİYAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: BUKET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: GEVREK

10:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÖZKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAHARÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÖZTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: YÜZYIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: FİDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞENYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BESTEGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAĞCI

SANCAKTEPE

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ALSANCAK

TUZLA

12:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: DOSTANE

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: SAHİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: GÜZİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: HARMANDALI

10:00 - 13:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MANOLYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ULUS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: CENK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KIYMETDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KIRAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KAYATEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ULUS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: HASAN TOKATLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MİMOZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SELVİLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ERGUVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: OYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: İNAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KEHKEŞAN

ÜMRANİYE

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: AHMET TEVFİK İLERİ

ÜSKÜDAR

11:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: RASİMAĞA

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: KANDİLLİ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 9 EKİM 2021

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.