İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 9 Haziran 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 9 Haziran 2022 Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 9 Haziran 2022 Perşembe günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 9 Haziran 2022 Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

9 Haziran 2022 Perşembe elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

AVCILAR

NO: 23465474

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, TALİMHANE, YAZGAN sk bölgelerinde 09/06/2022 09:00:00 - 09/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23482316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah GÜRAY, MUHTAR KAZIM AKGÜL, SET sk bölgelerinde 09/06/2022 09:00:00 - 09/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23449050

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KARADUT, MEKTEP sk bölgelerinde 09/06/2022 09:00:00 - 09/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 23465489

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 938., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 1001., 1002., 1003., 1006., 1008., 969., 980., 983., 988., 989., 990., 991., 992., 993., 994., 995., 996., 997., 998., 999., BİRLİK sk bölgelerinde 09/06/2022 00:01:00 - 09/06/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23465501

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2006., 2008., FATİH sk / SANCAKTEPE mah 913., 917., 922., 923., 924., 925., 926., 927., 928., 929., 930., 931., 933., 934., 938., 940., 941., 944., 945., 947., 948., 949., 950., 951., 952., 953., 954., 955., 956., 957., 958., 959., 960., 961., 962., 963., FATİH sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 3/2., 8/1., 8/3. sk bölgelerinde 09/06/2022 00:01:00 - 09/06/2022 01:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23465490

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2006., 2008., FATİH sk / SANCAKTEPE mah 913., 917., 922., 923., 924., 925., 926., 927., 928., 929., 930., 931., 933., 934., 938., 940., 941., 944., 945., 947., 948., 949., 950., 951., 952., 953., 954., 955., 956., 957., 958., 959., 960., 961., 962., 963., FATİH sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 3/2., 8/1., 8/3. sk bölgelerinde 09/06/2022 09:00:00 - 09/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 23466019

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah BAŞAK 1, CİHAN, FATİH, GÖKNAR, GÜVEN, HENDEK, KAYNARCA, NENEHATUN, OSMANCIK, YILDIRIM BEYAZIT, ZİLE, ÇAKMAK sk / ÇOBANÇEŞME mah ALADAĞ, ERGENE, FATİH, MİMARSİNAN 1, RÜSTEMPAŞA sk bölgelerinde 09/06/2022 09:00:00 - 09/06/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23480882

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah HEREKE, HÜRRİYET, SEDEF sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, BABAOCAĞI, CUMHURİYET, DAMLA, GÖKDAĞI, KUMRULU, KURULTAY, TÜRKBEYİ, TÜRKİSTAN, YEŞİL, İPEK 1 sk bölgelerinde 09/06/2022 09:00:00 - 09/06/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23466026

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah FATİH sk bölgelerinde 09/06/2022 12:30:00 - 09/06/2022 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23146583

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah BAĞLARBAŞI, KANDİL 1, KONUK, UYSAL, UĞURLU, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 09/06/2022 13:00:00 - 09/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 23466023

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah GÜLBAHÇE sk bölgelerinde 09/06/2022 00:01:00 - 09/06/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23466022

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah GÜLBAHÇE sk bölgelerinde 09/06/2022 00:01:00 - 09/06/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 23271316

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AKVARYUM, AYTAÇ, BEGÜM, BOSTAN, DARPANE, DENİZ, DUYGU, GÖKÇE, GÜNEŞ, HASAN TAHSİN, IŞIL, KIVANÇ, MELİSA, MERVE, MİMAR, MİTHAT PAŞA, SEBAT, SEÇKİN, SUNGUR, SİSTEM, ZİYA GÖKALP, ÖZEL, ÖZKAN sk bölgelerinde 09/06/2022 00:00:00 - 09/06/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23449196

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ENVER ADAKAN sk bölgelerinde 09/06/2022 09:00:00 - 09/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 23443904

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FİRUZAĞA mah BATARYA, BORAZAN, BOĞAZKESEN, DALGIÇ, DALGIÇ ÇIKMAZI, DEFTERDAR YOKUŞU, EKMEKÇİBAŞI CAMİ ÇIKMAZI, EKMEKÇİBAŞI CAMİİ, HÜSEYİN AĞA BAHÇE, KADİRİLER YOKUŞU, KALKAN, KASATURA, KÜLHAN ÇIKMAZI, MEŞALECİ, NÖBETÇİ, PALASKA, SET, SÜNGÜ, TOMBAZ, TÜRKGÜCÜ, ÇUKUR CUMA sk / HACIMİMİ mah BOĞAZKESEN, FAHRETTİNİ ACEMİ, ISSIZ, KAPIKULU, KARABAŞ, KARABAŞ DERE, KARABAŞ MEKTEBİ, KÖPRÜ, LÜLECİ HENDEK, LÜLECİLER, ORDU AĞASI sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah HOCA TAHSİN sk / KILIÇALİ PAŞA mah BATARYA, DEFTERDAR YOKUŞU, KAMACI USTASI, MECLİS-İ MEBUSAN sk / KULOĞLU mah AĞA KÜLHANI, ÇUKUR CUMA, ÇUKUR CUMA CAMİ sk / TOMTOM mah BOSTANİÇİ, BOSTANİÇİ CAMİİ, BOSTANİÇİ ÇEŞME ÇIKMAZI, BOĞAZKESEN, CİCİM, KAPIKULU, KARABAŞ, KARABAŞ DERE, KUTUCU KERİM, KİVRİNTİLİ, ORDU AĞASI, SELAHATTİN ODALARI ÇIKMAZI, ÖRTME ALTI sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-VİŞNEZADE mah ŞEHİT MEHMET sk bölgelerinde 09/06/2022 00:00:00 - 09/06/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23194316

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah AKTAŞ, AKTAŞ ARALIĞI, FETİHTEPE CAMİ, SİVAS sk / PİRİPAŞA mah DÖNMEZ, EMRE ÇIKMAZI, SİVAS, SİVAS ARALIĞI, YILDIRIM sk bölgelerinde 09/06/2022 10:00:00 - 09/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 23480472

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah 18 MART, ABİDE, AK MEŞE, ALAN, ALEMDAR, ALTINKAYA, ALİZE, ANAFARTALAR 1, ASİL, ATACAN, ATATÜRK 1, ATMACA, ATMACALAR ÇIKMAZI, BANKALAR, BARBAROS, BASINKENT, BATURALP, BELDA, CELALBEY, CELALİYE, CUMHURİYET, D-100 KARAYOLU, DERNEK, DOLAPDERE, DOĞANCAN, DOĞUŞ, DUMLUPINAR, DİKİLİTAŞ, EGE, EMİNÖNÜ, ERDEMLİ, FEVZİ PAŞA 1, FIRAT, FUNDA 2, GÖNENÇ, GÜLBEN, GÜRCAN ŞAHİN, GÜVERCİNLİK, HIZIR, HÜRRİYETİM, IHLAMUR 2, IRMAK 1, KARADENİZ, KARŞIYAKA, KAVAKLI, KAYALIK 1, KEBİR, KIRMIZI, KIZILELMA, KİRAZ 3, LAVANTA 2, LODOS, MERİDYEN, MEYDAN 1, MORMENEKŞE, MURATBEY, MİLLET 5, MİRALAY, NAMIK KEMAL, NİLAY, ORAKÇI, ORTABAYIR, ORTAKLAR, OĞUZLAR, SAKA 1, SEDA 1, SEL, SELEN 1, SIRA, SİM, TAZEGÜL, TEZCANLI, TÜRKALİ, TÜRKECAN, TÜRKSOY, ULUDERE, ULUS 1, VİŞNE, YAVRU VATAN, YAVUZTÜRK, ZEKİBEY, ZERRİN, ÇAVUŞOĞLU, ÇAYIR 1, ÇEVRİM, ÇEŞMİBADEM, ÖTÜKEN, ÖZGÜÇ, ÖZTUNÇ, ÜLKE, İNÖNÜ 1, İSMETPAŞA 1, İSTANBUL, İYİGÜN, İZCİ TÜRK, ŞEREFBEY sk / KAMİLOBA mah ASIL, ZEKİ MÜREN 1, İSTANBUL sk / ULUS mah İSMETPAŞA sk bölgelerinde 09/06/2022 01:00:00 - 09/06/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23482325

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 09/06/2022 13:00:00 - 09/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 23465717

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah NİĞBOLU, YILDIZ sk / NAMIK KEMAL mah 1., 2., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 3., 3/1., 30., 31., 32., 33., 35., 36., 38., 39/1. ÇIKMAZ, 4., 41., 42., 43., KOSOVA, MOSTAR, NAMIK KEMAL, NİĞBOLU, YILDIZ sk bölgelerinde 09/06/2022 00:01:00 - 09/06/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23465718

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 45., AKDENİZ sk / NAMIK KEMAL mah 41., 41/1., AKDENİZ, MOSTAR, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 09/06/2022 04:00:00 - 09/06/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23480910

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah MEHTAP, MERVE, METRO, İSTANBUL sk bölgelerinde 09/06/2022 09:00:00 - 09/06/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23480520

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah MEHTAP, MERVE, METRO, İSTANBUL sk bölgelerinde 09/06/2022 09:00:00 - 09/06/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 23475750

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 1569., 306., AHMET ARİF, DERE YOLU, DOĞALGAZ, ECE, EVREN, FERAH, HİLAL, KÜME EVLER, MEVSİM, RÜZGAR, ÇAMLIBEL, ÖZEN, İKLİM sk / BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / OSMANGAZİ mah CUMHURİYET sk / PINAR mah 1227., 1230., 1233., 1234., 1235., 1236., 1237., 1238., 1239., 1240., 1289., 1290., 1476., 1477., 1478., 1479., 1483., 1484., 1485., 1486., 1487., 1488., 1489., 1490., 1491., 1492., 1498., 1499., 1500., 1501., 1502., 1503., 1504., 1505., 1506., 1507., 1509., 1510., 1569., 1576., 1577., AHMET ARİF, SİVAS KONGRE sk / ÇINAR mah 1410. sk bölgelerinde 09/06/2022 09:00:00 - 09/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23480742

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1173. sk / FATİH mah 850., 851., 871., ONDOKUZ MAYIS, ÜNVERDİ sk bölgelerinde 09/06/2022 10:00:00 - 09/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23480839

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 290., 291., OKURLAR sk / İNCİRTEPE mah OKURLAR sk bölgelerinde 09/06/2022 10:00:00 - 09/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 23465447

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 10.LALE, 2.KARANFİL, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, DERGAH, DURUSU, ECZANE, FETİH, KAZIM KARABEKİR, KUŞKONMAZ, MEHTAP, NECATİ MOLDER, NEŞE, PETEK, SARIGÜL, SARNIÇ, SIĞINAK, TOPÇULAR YOKUŞU sk bölgelerinde 09/06/2022 00:05:00 - 09/06/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23465768

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, 1.HUZUR, 1.ÇAMLIK, ABDULHAMİT HAN, ATA, AYIŞIĞI, KEREM, REYHAN sk / MİTHATPAŞA mah 1.İPEK, 2.NUR, 2.ORKİDE, ABDULHAMİT HAN, DİLARA, GÖKŞİN, ITIR, SELANİK, YILMAZ sk bölgelerinde 09/06/2022 09:00:00 - 09/06/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23456575

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah YILDIRIM BEYAZIT sk / KARADOLAP mah AYÇİÇEK sk / PİRİNÇÇİ mah 1.ÇALIŞKAN, ARMUTLU, BİBERİYE , HARMANDALI , KAMERİYE, KARAÇALI , PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, TOPRAKÇI , ZİYADE, İSKENDER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah AYDINLAR, PULLU sk / KARADENİZ mah 1179. sk / KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2421. sk / HABİBLER mah 2689., 2690., 2690/1., 2691., 2692., 2693., 2700., 2701., 2702., 2703., 2704., 2705., 2714., 2714/2., 2716., 2717., 2718., 2718/1., 2718/2., 2718/3., 2719., 2719/1., 2720., 2721., 2722., 2723., 2723/1., 2723/2., 2724., 2724/1., 2724/2., 2724/3., 2725., 2726., 2727., 2728., 2732., 2733., 2734., 2735., 2736., 2737., 2738., 2739., 2740., 2741., 2742., 2745., A-1, Z-1 sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 197. sk / YAYLA mah AKASYA, AKSEL, AKÇAY, AKÇİN, ALPARSLAN, AMBER, AÇELYA, BADEM, BAHAR, BAYRAM, BİLGE, BİNNUR, CEVHER, CEYLAN, CEZERYE, CÖMERT, DADAŞ, DEFNE, DEMET, DERYA, DOLUNAY, DOĞANAY, DUYGU, DİLARA, EBABİL, ERGUVAN, EVLİYA, FERAH, FETİH, FEZA, FIRAT, FİGEN, GAZEL, GELİNCİK, GONCA, GÖL, GÖLBAŞI, GÖLOVA, GÜL, GÜLBAHÇE, GÜLENDAM, GÜLİSTAN, GÜMÜŞ, GÜNEŞ, GÜVERCİN, HİLAL, IHLAMUR, KALE CAMİİ, KAMER, KANDİL, KARANFİL, KASIMPATI, KEKLİK, KINALI, KIR, KIZILCIK, LALE, LAVANTA, LİMON ÇİÇEĞİ, MANOLYA, MENEKŞE, MESCİT, MEVSİM, MİRAÇ, NADİDE, NAMLI, NERGİS, NEŞE, OKUL YOLU, PAPATYA, PELİKAN, PELİN, PETEK, PINAR, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SALKIM, SARDUNYA, SARNIÇ, SELAM, SELVİ, SÖĞÜT, SÜMBÜL, UZUN, VAKFIKEB bölgelerinde 09/06/2022 09:00:00 - 09/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23480553

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah DAVUTPAŞA, HİDAYET, KIZILAĞAÇ, KIZILÇAM, KURT KEMERİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ YOLU, SERİN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 09/06/2022 10:00:00 - 09/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23480840

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah EDEBİYE, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / RAMİ YENİ mah 2. GASKO ÇIKMAZI, ABDİAĞA, DİKİLİAĞAÇ, GASKO ÇIKMAZI, MAZHARBEY, NUMAN EFENDİ, PALABIYIK, ZÜLFİKAR, İSLAMBEY sk / İSLAMBEY mah ALİAĞA ÇIKMAZI, ATABEY, ETHEM BABA, FAZİLET, FINDIKLI, KARLIK DERE, KUŞBAZ, MEHMET ALİAĞA, NECİP FAZIL KISAKÜREK, SERFİNAZ, İSLAMBEY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah HEDEF, ŞİRİNLER sk / SARIGÖL mah KUŞBAŞ, TUNCER sk bölgelerinde 09/06/2022 12:00:00 - 09/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23465771

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, AYIŞIĞI, KOZA, TEVFİK EFENDİ, ZÜMRÜT sk / MİTHATPAŞA mah ABDULHAMİT HAN, BAL sk bölgelerinde 09/06/2022 14:00:00 - 09/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 23443555

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-EMİN SİNAN mah CEPHANECİ, DAĞHAN, EMİN SİNAN CAMİİ, EMİN SİNAN HAMAMI, GEDİKPAŞA AKARCASI, GEDİKPAŞA CAMİİ, KARA BABA TÜRBESİ, NEVİYE, OKUL, ONUR, ONUR ÇIKMAZI, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ, SİLAHTAR MEKTEBİ, TÜLCÜ sk / MOLLA FENARİ mah YENİÇERİLER sk / MİMAR HAYRETTİN mah ASMAKANDİL, BALİPAŞA YOKUŞU, DOĞRAMACI, DİVAN-I ALİ, EMİN SİNAN HAMAMI, GEDİKPAŞA, GEDİKPAŞA CAMİİ, HATTAT, KAFESLİ ÇADIR, MUTRİP, MÜSELLİM, NEVİYE, SEMİH, SİNEKLİ MEDRESE, TÜLCÜ, TİYATRO, YAHYAPAŞA, YENİÇERİLER sk / MİMAR KEMALETTİN mah BEYAZIT KARAKOL, DİBEKLİ CAMİİ, KÜRKÇÜBAŞI, TATLIKUYU HAMAMI, TİYATRO, YENİDEVİR, YENİÇERİLER sk / SARAÇ İSHAK mah TATLIKUYU HAMAMI, TİYATRO, ŞAKİREFENDİ ÇEŞMESİ sk / ŞEHSUVAR BEY mah GEDİKPAŞA, MÜSELLİM, SARAYİÇİ, TÜLCÜ sk bölgelerinde 09/06/2022 00:00:00 - 09/06/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23443777

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ANKARA, DERVİŞOĞLU, EMİRLER HANI, HAMİDİYE, PİRİ REİS sk bölgelerinde 09/06/2022 01:00:00 - 09/06/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 23465480

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 872., 874., 879/1., 879/2., 880., 881., 882., HIZIREFENDİ, TURGUT REİS sk bölgelerinde 09/06/2022 00:05:00 - 09/06/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23456575

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah YILDIRIM BEYAZIT sk / KARADOLAP mah AYÇİÇEK sk / PİRİNÇÇİ mah 1.ÇALIŞKAN, ARMUTLU, BİBERİYE , HARMANDALI , KAMERİYE, KARAÇALI , PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, TOPRAKÇI , ZİYADE, İSKENDER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah AYDINLAR, PULLU sk / KARADENİZ mah 1179. sk / KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2421. sk / HABİBLER mah 2689., 2690., 2690/1., 2691., 2692., 2693., 2700., 2701., 2702., 2703., 2704., 2705., 2714., 2714/2., 2716., 2717., 2718., 2718/1., 2718/2., 2718/3., 2719., 2719/1., 2720., 2721., 2722., 2723., 2723/1., 2723/2., 2724., 2724/1., 2724/2., 2724/3., 2725., 2726., 2727., 2728., 2732., 2733., 2734., 2735., 2736., 2737., 2738., 2739., 2740., 2741., 2742., 2745., A-1, Z-1 sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 197. sk / YAYLA mah AKASYA, AKSEL, AKÇAY, AKÇİN, ALPARSLAN, AMBER, AÇELYA, BADEM, BAHAR, BAYRAM, BİLGE, BİNNUR, CEVHER, CEYLAN, CEZERYE, CÖMERT, DADAŞ, DEFNE, DEMET, DERYA, DOLUNAY, DOĞANAY, DUYGU, DİLARA, EBABİL, ERGUVAN, EVLİYA, FERAH, FETİH, FEZA, FIRAT, FİGEN, GAZEL, GELİNCİK, GONCA, GÖL, GÖLBAŞI, GÖLOVA, GÜL, GÜLBAHÇE, GÜLENDAM, GÜLİSTAN, GÜMÜŞ, GÜNEŞ, GÜVERCİN, HİLAL, IHLAMUR, KALE CAMİİ, KAMER, KANDİL, KARANFİL, KASIMPATI, KEKLİK, KINALI, KIR, KIZILCIK, LALE, LAVANTA, LİMON ÇİÇEĞİ, MANOLYA, MENEKŞE, MESCİT, MEVSİM, MİRAÇ, NADİDE, NAMLI, NERGİS, NEŞE, OKUL YOLU, PAPATYA, PELİKAN, PELİN, PETEK, PINAR, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SALKIM, SARDUNYA, SARNIÇ, SELAM, SELVİ, SÖĞÜT, SÜMBÜL, UZUN, VAKFIKEB bölgelerinde 09/06/2022 09:00:00 - 09/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23465417

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 563., 628., 630., 632., 633., 636., 639., 641., 642., 642/1., 643., 644., 646., 647., 648., ABDİ İPEKÇİ, FATİH sk bölgelerinde 09/06/2022 09:30:00 - 09/06/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 23465786

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah BARIŞ, EMEK, SAVAŞ, ZEKİ sk bölgelerinde 09/06/2022 00:00:00 - 09/06/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23465788

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah BARIŞ, ESKİ LONDRA ASFALTI, SAVAŞ sk bölgelerinde 09/06/2022 02:00:00 - 09/06/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23473317

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah ALTAY, GÜNDOĞDU, NADİDE, NEDİM ÇIKMAZI sk / MEHMET NESİH ÖZMEN mah BARIŞ, COŞKUN, EMEK, ESKİ LONDRA ASFALTI, G-2, G-8, GÖKSEL, GÖLGELİ, GÜLİZAR, HALDUN TANER, KIRGIZ, NADİDE, OKUR, SAVAŞ, ZEKİ, ÇAM, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY, ŞEHİT ER ERCAN ŞAHİN sk / TOZKOPARAN mah CEVAT AÇIKALIN, ERDEMLİ, EŞİTLER, GENERAL FEHMİ TUNCALI, GÖLGELİ, GÖRGÜLÜ, GÜLİZAR sk bölgelerinde 09/06/2022 05:40:00 - 09/06/2022 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23481316

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASALET, ATASÖZÜ, ATATÜRK, BAYRAK, GEYİK, KIRLANGIÇ, SÜLÜN, TALATPAŞA sk / SANAYİ mah ASALET, AYDIN, BALKAN, DİŞBUDAK, HANDAN, KARAAĞAÇ, MALAZGİRT, NECATİ, SAMİ PAŞA, SELVİLİ, TİRYAKİ HASAN PAŞA, YEŞİLYURT, YILDIRAN, YUNUS EMRE, ÇALDIRAN sk bölgelerinde 09/06/2022 10:00:00 - 09/06/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 23465748

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah AGAH, AYDENİZ, BAĞ, BİROL, ENİS, FIRIN, FİKRİ, KARTOPU, LATİF, SİNEM, TEPE, YÜZYIL, ZENGİN, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 09/06/2022 10:00:00 - 09/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 23465868

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.NEHİR, 4.DERE, AKBABA, BOZDOĞAN, FLAMAN, FLORYA, KARABATAK, KATAR KUŞU, KETEN KUŞU, MARTI, PAPAĞAN, PENGUEN, PİLİÇ, SERÇE, ÇAYKUŞU, ÇOBAN ALDATAN, İNCİR KUŞU, İSPİNOZ sk / SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.SÜMER, 5.YILDIRIM, CAMİALTI, HUZUR, PINARBAŞI sk bölgelerinde 09/06/2022 11:00:00 - 09/06/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 23465869

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ORMANADA sk / ZEKERİYAKÖY mah BENJAMİN, FIRAT., GÖKTÜRK, KİLYOS., TARAKÇI sk bölgelerinde 09/06/2022 00:30:00 - 09/06/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23465874

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah AKASYA., BASIN YAYIN MANOLYA, BASIN YAYIN MEŞE , BASIN YAYIN ZEYTİN, BASIN YAYIN-AKASYA., BASIN YAYIN-ARDIÇ, BASIN YAYIN-ERGUVAN , BASIN YAYIN-HANIMELİ, BASIN YAYIN-IHLAMUR, BASIN YAYIN-KÖKNAR, BASIN YAYIN-PALMİYE, BASIN YAYIN-SARDUNYA, BASIN YAYIN-SEDİR, BASIN YAYIN-SELVİ, BASIN YAYIN-ÇAM, ERGUVAN., HANIMELİ. sk bölgelerinde 09/06/2022 03:00:00 - 09/06/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23456622

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah BEYAZ, DAĞÜSTÜ, FUNDA ÇIKMAZI, IHLAMUR, KORU ÜSTÜ, KÜÇÜKDERE, MOR LEYLAK, TAŞLIBAYIR, YETKİN, ZORLU sk / RUMELİ HİSARI mah HALİM PAŞA sk bölgelerinde 09/06/2022 09:00:00 - 09/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23465795

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, CİLO, DENİZ., MERAL, SERHAT, SUŞEHRİLİLER, SÜMBÜL, YAVUZ, YILDIZ TEPE, ZEYTİN, ÇAMSELVİ, ŞEHİT ORHAN GÖMÜRLÜ sk / ÇAMLITEPE mah GÜNGÖR sk bölgelerinde 09/06/2022 10:00:00 - 09/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 23475791

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, ABELİA, AK, BİLEN ÇIKMAZI, ERKİN BALABAN, HATİPOĞLU, MİNİK, OĞUZ ARAL, TÜRKÜN, VARNALI sk bölgelerinde 09/06/2022 09:00:00 - 09/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23475942

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKÇAKOCA, BATTALBEY, BEYŞEHİR, BÜYÜKYALI, BİGA ÇIKMAZI, EMEKTAR, EREĞLİ, GÜRHAN, HASANKEYF, KARAYAZ ÇIKMAZI, KARAYAZI, KARAÇOBAN, NURCİHAN, OTAĞ, PASİNLER, PAZARYOLU ÇIKMAZI, PİRİ REİS, SARAYBURNU, TARLACIK ÇIKMAZI, TARSUS, VEZİRKÖPRÜ, YILDIZELİ, ZEYLAN, ÇAVDARLI, ÖZGÜVEN sk bölgelerinde 09/06/2022 10:00:00 - 09/06/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23489349

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3071., 3072., 3073., 3074., 3075., 3076., 3084., 3085., 3086., 3087., 3088., 3093., 3094. sk bölgelerinde 09/06/2022 12:20:00 - 09/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23475803

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ASIM ÇAVUŞ sk / YENİ mah LEVAZIM sk bölgelerinde 09/06/2022 13:00:00 - 09/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 23465640

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2. KESKİN KALEM, AVNİ DİLLİGİL, BÜYÜKDERE, GÖNÜL 1, KESKİN KALEM, OYA, RESSAMLAR, SALİH TOZAN, ZİNCİRLİDERE, ŞAİRLER sk / GÜLBAHAR mah 5. YIL, ALTAN ERBULAK, ARALIK, AVNİ DİLLİGİL, BAHÇELER 1, BALABAN, BÜYÜKDERE, CEMAL SAHİR, CEMAL SURURİ, DERİN, ELİF, EREN 1, GAYRET, GÜNDOĞAN, OTELLO KAMİL, OYA, SALİH TOZAN, SEBZECİLER, SÜTÇÜLER, UYSAL, ZİNCİRLİDERE, ÇİÇEKLİ BAHAR, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ, ŞEKERCİLER sk / MECİDİYEKÖY mah ACAR, AK, AYFER, AĞAOĞLU, BAYIR 1, BAYIR ARALIĞI, BERK, BURÇ, BÜYÜKDERE, CAN, CEMAL SAHİR, DAMLA, DARCAN, DERE 1, EKİN, ESKİ OSMANLI, GÜLBAHAR, KEKİK, KIR, KIRÇIL, KIYI, KUŞÇULAR, MECİDİYE, MECİDİYE ARALIĞI, MECİDİYE DERESİ, MECİDİYE KUYU, MERT, MEVLÜT ÇAVUŞ, MUHTAR ŞEVKİ, NACİ KASIM, PAK, RAŞİT RIZA, SELAHATTİN PINAR, SELAHATTİN PINAR ARALIĞI, TAÇ, TOPUZ, UĞUR, YAŞARBEY, İMAM FEYZULLAH, ŞAHİNLER, ŞAHİNLER ARALIĞI, ŞEHİT AHMET, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk bölgelerinde 09/06/2022 01:00:00 - 09/06/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 23456575

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah YILDIRIM BEYAZIT sk / KARADOLAP mah AYÇİÇEK sk / PİRİNÇÇİ mah 1.ÇALIŞKAN, ARMUTLU, BİBERİYE , HARMANDALI , KAMERİYE, KARAÇALI , PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, TOPRAKÇI , ZİYADE, İSKENDER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah AYDINLAR, PULLU sk / KARADENİZ mah 1179. sk / KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2421. sk / HABİBLER mah 2689., 2690., 2690/1., 2691., 2692., 2693., 2700., 2701., 2702., 2703., 2704., 2705., 2714., 2714/2., 2716., 2717., 2718., 2718/1., 2718/2., 2718/3., 2719., 2719/1., 2720., 2721., 2722., 2723., 2723/1., 2723/2., 2724., 2724/1., 2724/2., 2724/3., 2725., 2726., 2727., 2728., 2732., 2733., 2734., 2735., 2736., 2737., 2738., 2739., 2740., 2741., 2742., 2745., A-1, Z-1 sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 197. sk / YAYLA mah AKASYA, AKSEL, AKÇAY, AKÇİN, ALPARSLAN, AMBER, AÇELYA, BADEM, BAHAR, BAYRAM, BİLGE, BİNNUR, CEVHER, CEYLAN, CEZERYE, CÖMERT, DADAŞ, DEFNE, DEMET, DERYA, DOLUNAY, DOĞANAY, DUYGU, DİLARA, EBABİL, ERGUVAN, EVLİYA, FERAH, FETİH, FEZA, FIRAT, FİGEN, GAZEL, GELİNCİK, GONCA, GÖL, GÖLBAŞI, GÖLOVA, GÜL, GÜLBAHÇE, GÜLENDAM, GÜLİSTAN, GÜMÜŞ, GÜNEŞ, GÜVERCİN, HİLAL, IHLAMUR, KALE CAMİİ, KAMER, KANDİL, KARANFİL, KASIMPATI, KEKLİK, KINALI, KIR, KIZILCIK, LALE, LAVANTA, LİMON ÇİÇEĞİ, MANOLYA, MENEKŞE, MESCİT, MEVSİM, MİRAÇ, NADİDE, NAMLI, NERGİS, NEŞE, OKUL YOLU, PAPATYA, PELİKAN, PELİN, PETEK, PINAR, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SALKIM, SARDUNYA, SARNIÇ, SELAM, SELVİ, SÖĞÜT, SÜMBÜL, UZUN, VAKFIKEB bölgelerinde 09/06/2022 09:00:00 - 09/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 23465530

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk / GÖKALP mah 38., 38/2., 46., 47., 47/3., 47/4., 48., 48/2., 48/3., 48/5., 51/1., 54/2., 58. BULVAR, 73/3., PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk bölgelerinde 09/06/2022 01:00:00 - 09/06/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.