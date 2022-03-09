İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 9 Mart 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 9 Mart Çarşamba 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 9 Mart Çarşamba 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 9 Mart Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

9 MART 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

AVCILAR

NO: 12735870

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASYA, ATEŞ, BEKÇİ, CENGİZ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FATİH, FIRIN, GÜLTEKİN, KANDİL, KASAPOĞLU, KATİP AHMET, MAHMUTOĞLU, MARMARA, MENEKŞE, NAMIK KEMAL, REŞİTPAŞA, RIFAT, SPOR, TAKSİ, TALİMHANE, TAVUKÇU, YAZAR, YENİYOL, ÇİĞDEM, ÖZARI, ŞAMLI, ŞEHİT CEM YURTBEKLER sk bölgelerinde 09/03/2022 09:30:00 - 09/03/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 12736036

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah HÜSEYİN KARAARSLAN, MATBAACILAR 4., MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 09/03/2022 00:01:00 - 09/03/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 12780316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BURSALI TAHİRBEY, HATTAT KAMİL, KOMİK HASANEFENDİ, MENEKŞE 1, PAPATYALI, TALATPAŞA, UDİ NEVREZ, İSKENDER FAHRETTİN sk bölgelerinde 09/03/2022 00:00:00 - 09/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12869316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ REŞAT PAŞA, HAREKET ORDUSU, KARİKATÜRİST RAMİS, MENEKŞE 1, RESSAM NAMIK İSMAİL, TALATPAŞA, İSTANBUL ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 09/03/2022 02:00:00 - 09/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 12735698

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah 2801. sk bölgelerinde 09/03/2022 00:00:00 - 09/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12735700

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah EVRİM, SİTE sk bölgelerinde 09/03/2022 02:00:00 - 09/03/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12735703

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah sk Çınarlı cd., Çamlık cd.,, bölgelerinde 09/03/2022 03:00:00 - 09/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 12735974

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-CEVATPAŞA mah GÜVERCİN sk bölgelerinde 09/03/2022 10:00:00 - 09/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 12906320

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BÜLBÜL mah BÜYÜK ŞİŞHANE, DUVARCI ADEM, IRMAK, KILBURNU, MADIRGA, MISIR BUĞDAYI, TAVŞAN, UYGUR, YENİ KAFA, ÇALGICI, ŞEHİT İLYAS sk / KOCATEPE mah AŞIKLAR, BÜYÜK ŞİŞHANE, CAMBAZOĞLU, DOLAPDERE TAKSİM, DUVARCI ADEM, FERİDİYE, KILBURNU, KÜÇÜK MUMHANE, KÜÇÜK ŞİŞHANE, TAKSİM ÇEŞMESİ, TAVŞAN, YENİ KAFA, ÇAYLAK sk / TOMTOM mah SEFER BOSTANI sk / YENİŞEHİR mah IRMAK, KASAP HURŞİT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah GÖKKUŞAĞI sk / ESKİŞEHİR mah KASAP HURŞİT, KAYTANCI RASİM sk / PAŞA mah İNCİ sk / İNÖNÜ mah DOLAPDERE, KUZUKULAĞI, KÖSTEBEK, NİZAMİYE, SAZLIDERE, TAKSİM DOLAPDERE, ÇARIK sk bölgelerinde 09/03/2022 10:00:00 - 09/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



