İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 9 Mayıs 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 9 Mayıs Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 9 Mayıs Pazartesi 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 9 Mayıs Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

9 Mayıs hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

AVCILAR

NO: 21334647

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah BABADAĞ, BAYRAK, ESKİ İSTANBUL, SİMGE, ÇAMLIDERE sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah ADIM, BARBAROS HAYRETTİN, DENİZCİ, ESKİ İSTANBUL, KILIÇ, KUMSAL, MAHMUR, MERT, OĞUZ ÇIKMAZI, SEVDA, SIRMA ÇIKMAZI, YAYLA, YILDIZ, ÇAKIR, ÇINAR, ÇITIR, ÖZAY sk bölgelerinde 09/05/2022 10:00:00 - 09/05/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 21288316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah MÜGE sk / ŞİRİNEVLER mah 1.MURAT, ACI BADEM, AKSU, ATA 2, BOZKIR 1, CENGİZ TOPEL, DERE, DEREBOYU, DEREBOYU 1, ERENLER 1, ERLER, ESENTEPE, EVREN, FETİH, FETİH 1., FETİH 2., FETİH 3., FETİH 4., FETİH 5., FETİH 7., FIRAT, GÖKTAŞ, GÖKTEPE 1, GÖKTÜRK, HİSAR 1, HİZAL, KANSU, KAZIM KARABEKİR, KAZIM KARABEKİR 1., KAZIM KARABEKİR 2., KAZIM KARABEKİR 3., KAZIM KARABEKİR 4., MAHMUTBEY, MAHMUTBEY 1., MAHMUTBEY 10., MAHMUTBEY 11., MAHMUTBEY 12., MAHMUTBEY 13., MAHMUTBEY 2., MAHMUTBEY 3., MAHMUTBEY 4., MAHMUTBEY 5., MAHMUTBEY 6., MAHMUTBEY 7., MAHMUTBEY 8., MAHMUTBEY 9., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 1., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 2., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 3., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 5., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK FIRAT, MEHMET AKİF ERSOY, MİTHATPAŞA 6., MİTHATPAŞA 7., NARLIBAHÇE, NİL, OKTAY 1, ONUR, SARAY, SARNIÇ, SEMBOL, UFUK, YAKUT 2, YEŞİLBAĞ, YEŞİLYURT, YILDIRIM 1, YÜCE, YİĞİT 1, ÇAMLIDERE, ÇAYIRBAŞI, ÇAYIROVA, ÇİMENTEPE, ÇİĞDEM 1, ÜNVER, İNCESU, ŞEHİT YARBAY CESUR sk bölgelerinde 09/05/2022 03:00:00 - 09/05/2022 03:15:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21286317

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ADİL, ARIKAN, ATA, BEYZADE, BİZİM, CESUR, DEMİR , GÜMÜŞLÜK, HÜRRİYET 1, KORKMAZ , MEHMETÇİK 1, MELTEM, MERCAN, MERT, MESUT, MESİRE, MUDANYA, MİMAR SİNAN, OTAĞ, SAKIP SABANCI, SEVİL, ULUGAZİ, URBAN, YAVUZ 2, YENER, YEŞİLADA, YEŞİLIRMAK, YİĞİT 2, ÇELİK HANÇER, ÇELİK HANÇER 3., ÇELİK HANÇER 4., ÇELİK HANÇER 5., ÇELİK HANÇER 6., ÇELİK HANÇER 7., ÇELİK HANÇER 8., ÇELİK HANÇER 9., ŞENLİK sk / KOCASİNAN MERKEZ mah AHLAT, ARAS, ARDIÇ, AYGÜL, BAYRAKLI, BEYCAN, BULUT, BİLGEHAN, DALKILIÇ, DİCLE, EFELER, ERGUVAN 1, EŞREFPAŞA, GÖKDERE, HASTANE, KADİFE, KAMER 1, KAMİLPAŞA, KARANFİL 2, KOCA YUSUF, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU, KOÇYİĞİTLER, MAHMUTBEY, MARMARA, MİMAR SİNAN, NALDÖKEN, NARLIDERE, NAZLI, ORHAN GAZİ, OSMAN GAZİ, OSMANLI, PELİT, SAKIP SABANCI, SANCAKTAR, TİMURLENK, YAŞAR DOĞU, ÇERKEZ, ÇİÇEK, ÖĞRETMENLER, İSLAMBEYLİ sk / SOĞANLI mah AVŞİN, AŞİYAN, HACIALİ, KAMER, KEMAL SUNAL, MENTEŞE, MİMAR SİNAN, ÇAVUŞPAŞA, ÖZÇELİK, ŞENER sk bölgelerinde 09/05/2022 03:00:00 - 09/05/2022 03:15:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21293317

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah KERİM TEKİN, SAKLIVADİ, İPEK sk bölgelerinde 09/05/2022 09:00:00 - 09/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21294317

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah 1.MURAT, 2.MURAT, ACI BADEM, AKALIN, BADEM 1, BARBAROS, CENGİZ TOPEL, DEREBOYU, DEREBOYU 1, DUMLU 1, ERENLER 1, ERGENEKON 1, HİLAL 1, HİZAL, KAAN 1, KASIRALTI, KAZIM KARABEKİR 4., SARAY, TAŞKALE, ULU , YAKUT 2, ZEKİ MÜREN, ÇAYIRBAŞI, ÇAYIROVA, ÖZLEM 2, ŞEHİT YARBAY CESUR sk bölgelerinde 09/05/2022 09:00:00 - 09/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 20916895

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 10. YIL, MERCEDES sk bölgelerinde 09/05/2022 00:00:00 - 09/05/2022 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 20917119

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ADALET sk / VATAN mah KANAAT, KÜÇÜK MİLLET, KÜÇÜK ÇİĞDEM sk bölgelerinde 09/05/2022 09:00:00 - 09/05/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.