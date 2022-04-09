İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 9 Nisan 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 9 Nisan 2022 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 9 Nisan 2022 Cumartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 9 Nisan 2022 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

9 Nisan 2022 Cumartesi hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

Arnavutköy

NO: 14531323

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk bölgelerinde 09/04/2022 08:00:00 - 09/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14876522

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AYALP, AYAN, AYBEN, AYDINAY, AYDOĞAN, AŞIK, BAYRAKTEPE, BOSTANCI, CENK, DEMİRÖZ, DOĞANÇAY, EMRULLAH, EMİNE, FEDAİ, GEDİZ, GÜLYÜZLÜ, GÜZELYURT, KAPTANPAŞA, LALELİ, MEŞEDİBİ, NARGİLE, NAĞME, SIĞLA, UMURBEY, VARLIK, YANKI, YAZGÜLÜ, YEŞİLPINAR, YILDIZLI, YÖRE, YÜZÜNCÜYIL, ZÜHRE, ÇALIŞ, ÇAMDİBİ, ÇAĞLAGÜL, ÖZGEM, İLKNUR sk bölgelerinde 09/04/2022 09:00:00 - 09/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14622074

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah SEVBAN MEHMET, TRAKYA sk / İMRAHOR mah SEVBAN MEHMET, ULUBATLI HASAN sk / İSLAMBEY mah AKÇAN, ALP, ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 09/04/2022 09:00:00 - 09/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14876527

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ATATÜRK mah sk bölgelerinde 09/04/2022 10:30:00 - 09/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Avcılar

NO: 14621757

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ARDIÇ, DENİZKÖŞKLER, REŞİTPAŞA, ÜNER sk bölgelerinde 09/04/2022 09:00:00 - 09/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14621758

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEKÇİ, NAMIK KEMAL, ÖZARI sk bölgelerinde 09/04/2022 12:00:00 - 09/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar

NO: 14699316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 890., 917., 920., FATİH sk bölgelerinde 09/04/2022 09:00:00 - 09/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler

NO: 14623319

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ MAH. LADİN SK, 29.EKİM CAD. bölgelerinde 09/04/2022 00:00:00 - 09/04/2022 08:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14755321

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM sk bölgelerinde 09/04/2022 10:00:00 - 09/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bakırköy

NO: 14549317

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 1. KISIM mah ZÜBEYDE HANIM sk / ZEYTİNLİK mah MİLLİYETÇİ sk bölgelerinde 09/04/2022 09:00:00 - 09/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14548326

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZEYTİNLİK mah CUMHURİYETÇİ, FAZIL PAŞA, FİŞEKHANE, MİLLİYETÇİ, RAY, SPORCU, TÜRKÇÜ, YAKUT, YAKUTLU, İZCİ sk bölgelerinde 09/04/2022 09:00:00 - 09/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir

NO: 14622079

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah 1735., ALPAY, FUNDA, SATİN, TOMURCUK, YİĞİTALP, İSTİKLAL sk / ŞAMLAR mah 19 MAYIS, 23 NİSAN, 2842., 30 AĞUSTOS, CENNETKUŞU, ESTERGON, FUNDA, GONCA, GÜLCE ÇIKMAZI, GÜLEÇ ÇIKMAZI, HÜRMET, KOŞAR ÇIKMAZI, PARILTI ÇIKMAZI, TÜRKBÜKÜ, ZEYTİNLİBAHÇE, ZİYARET, ÇAMLIBEL, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÖZGÜVEN, İSTİKLAL, İZCİ sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah VOLKAN sk bölgelerinde 09/04/2022 09:00:00 - 09/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14359319

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 1., 2. sk Medeniyet Cd., bölgelerinde 09/04/2022 13:00:00 - 09/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayrampaşa

NO: 14700316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 26. BLOK, MERAM, SOKULLU sk bölgelerinde 09/04/2022 13:00:00 - 09/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14511316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 26. BLOK, MERAM, SOKULLU sk bölgelerinde 09/04/2022 16:00:00 - 09/04/2022 20:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beşiktaş

NO: 14267189

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah ADALI, ADALI FETTAH, BEBEK ARNAVUTKÖY, BEYAZGÜL, DULKADİROĞULLARI, ERZURUMLU ŞÜKRÜ PAŞA, MUMHANE, ÇEŞME, ÜVEZ sk / KÜLTÜR mah KÖRKADI sk bölgelerinde 09/04/2022 09:00:00 - 09/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beyoğlu

NO: 14575277

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah BEŞPARMAK, GÜVERCİN, MEHTAP, OK, PAZARALTI, TAŞLIK, YENİYOL, ZAFER, ZAKKUM, ÇAMLIK, ÇAMLIK ALTI sk bölgelerinde 09/04/2022 09:00:00 - 09/04/2022 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14575279

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah MANSUR, MİMAR SİNAN, YENİYOL, ZAFER, ÇAMLIK, ÇAMLIK ALTI, ŞEHİT ABDULLAH KAYAR sk bölgelerinde 09/04/2022 09:00:00 - 09/04/2022 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Büyükçekmece

NO: 14485704

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN MERKEZ mah TECİMEN SİTESİ sk / ULUS mah İSMETPAŞA, İÇEL sk bölgelerinde 09/04/2022 08:00:00 - 09/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14843316

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKDENİZ, EGELİ, FİNİKE, TUNÇASLAN, TUĞRA, YALIKAVAK, ÇAMLIÇEŞME, ŞİLE sk bölgelerinde 09/04/2022 09:15:00 - 09/04/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler

NO: 14575208

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 850., 852., 853., 854., 855. ÇIKMAZ, 857., 858., 859., 860., 861., 861/1., 862., 863., 864., 865., 866., KARAOĞLANOĞLU, KIRIM, KÖYİÇİ, MEHMET AKİF İNAN, ŞEHİT HALİL SAĞIR sk / HAVAALANI mah GÜLBEN, GÜLDÜRÜ, GÜLEK, GÜLER, GÜLERYÜZ, GÜLHAN, GÜLNİHAL ÇIKMAZI, GÜLSER, GÜLÇİN, HACI BAYRAM, KIRGIZ, KIRIM, KÖYİÇİ, MEHMET AKİF İNAN sk // FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah NARLIBAHÇE sk bölgelerinde 09/04/2022 09:00:00 - 09/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14902317

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1040. sk / MENDERES mah 324., 329., 343., 344., 345., 348., 350., 351., 352., 353., 354., 358., 359., 360., 377., ENDÜLÜS sk bölgelerinde 09/04/2022 09:00:00 - 09/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14621350

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 81., 87., 88., 89., 93., 94., 96., 97., FARABİ, RUMELİ, İBNİ SİNA, İSTANBUL, ŞEHİT RUŞEN KÖKSALDI sk / YAVUZ SELİM mah MEDRESE, MEHTAP, MERDİVEN, MERVE, METRO, İSTANBUL sk bölgelerinde 09/04/2022 10:00:00 - 09/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

NO: 14486247

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1607., 1608., 1609., 1610., 1612., 1615., 1616., 1617., 1620., UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 09/04/2022 00:00:00 - 09/04/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14690316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 560., 597., 598., 599., LİMNİ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MENDERES, SEVİL, VEFA, ÖZLEM, İREM sk / İSTİKLAL mah GÖKSU sk bölgelerinde 09/04/2022 08:00:00 - 09/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14532389

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2607., 2608., 2611., 2623., 2625., ALGÜL, BAHAR, BURÇAK, BÜKET, BÜYÜK AYAZMA, EFELİK, HALİDE EDİP ADIVAR, HATMİ, HAZAN, HERCAİ MENEKŞE, KAKTÜS, KAMERYA, KARDELEN, KÜÇÜK AYAZMA, MORMENEKŞE, PETÜMYA, POYRAZ, SARMAŞIK, SERA, SERDAR, YASEMEN, YILDIRIM, ZAMBAK, ÇELENK, İLGİN, ŞEBBOY sk / İSTİKLAL mah GÜLHATMİ sk bölgelerinde 09/04/2022 08:00:00 - 09/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fatih

NO: 14575166

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KATİP KASIM mah ASKER, ASYA, BEŞİKÇİ, KATİP KASIM CAMİİ, KIZILTAŞ, SAYVAN, SEPETÇİ SELİM sk / MİMAR KEMALETTİN mah HAVUZLU HAMAM, TÜRKELİ sk / NİŞANCA mah ALİŞAN, ASKER, ASYA, HAVUZLU HAMAM, HEMŞEHRİ, HEMŞİRE, MOLATAŞI, SAYVAN, TÜRKELİ, İSMAİL SEFA sk bölgelerinde 09/04/2022 05:00:00 - 09/04/2022 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14329317

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah ADNAN MENDERES VATAN, DEDEPAŞA, HALICILAR KÖŞKÜ, KAÇAMAK, KİLİMCİ, MOLLA GÜRANİ, NAKİBU'L-EŞRAF, OĞUZHAN, RAHMET ÇIKMAZI, SARAY HAMAMI, SARI MUSA, SOFTA SİNAN, SİGORTACI, SİGORTACI ÇIKMAZI, SİMSAR, TOMRUKÇU, UYGAR sk bölgelerinde 09/04/2022 09:00:00 - 09/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa

NO: 14619317

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1045., 1099. sk / KARADENİZ mah 1151., 1169. sk / MEVLANA mah 911. sk / SARIGÖL mah BEKÇİ, CAMİ, CENGAVER, CEPHANELİK, DEREBOYU, DEREYOLU, HAMAM, LALELİ, MEHMET HIZIR, MEKAN, NAZENİN, NAZLI, NESİM, SÜREYYA, TULUMBA, VATAN, VATANSEVER, YAREN, ÇETİNKAYA, İNCE, İNCİ, İZMİR sk bölgelerinde 09/04/2022 10:00:00 - 09/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14618316

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah DR. GÜRKAN CEYLAN sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2014., 2015., 2016., 2017., 2019., 2020., 2021., 2023., 2060., 2062., 2066., 2071., 2083., 2167., 2176., 2177., A, B, MUHSİN YAZICIOĞLU, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 09/04/2022 10:00:00 - 09/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören

NO: 14585316

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GAMZE, MİNE, OKÇU, SAADET, SANCAK, TEKİN sk bölgelerinde 09/04/2022 09:00:00 - 09/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14586316

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah ÇAYIR sk / MERKEZ mah ABDİ İPEKÇİ, ARKIN, PERTEV PAŞA, POLAT, POSTA, SADAK, ZİYA GÖKALP, ÖZYURT sk bölgelerinde 09/04/2022 09:17:00 - 09/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kağıthane

NO: 14622036

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah KAĞITHANE BARBAROS, ÇINARLI sk / YEŞİLCE mah DUYGU, KAĞITHANE BARBAROS sk bölgelerinde 09/04/2022 09:00:00 - 09/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14622031

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah KAĞITHANE BARBAROS sk / YEŞİLCE mah KAĞITHANE BARBAROS, YILDIRIM sk bölgelerinde 09/04/2022 09:00:00 - 09/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Küçükçekmece

NO: 14884316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah KAFKAS sk bölgelerinde 09/04/2022 08:00:00 - 09/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14622094

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 09/04/2022 08:00:00 - 09/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14365669

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah FLAMAN, MARTI, PENGUEN, SERÇE, İSPİNOZ sk bölgelerinde 09/04/2022 08:00:00 - 09/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer

NO: 14575223

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ADİLE, GEDİZ, KUĞU, KİLYOS, SEHER sk / ZEKERİYAKÖY mah KİLYOS. sk bölgelerinde 09/04/2022 09:00:00 - 09/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14886324

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BÜYÜKDERE sk / REŞİTPAŞA mah KATAR sk bölgelerinde 09/04/2022 09:00:00 - 09/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14886327

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BİLİM, DEREBOYU 2, ESKİ BÜYÜKDERE, ZÜMRÜTÜM sk / REŞİTPAŞA mah ESKİ BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 09/04/2022 10:00:00 - 09/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri

NO: 14850262

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BOLUBEYİ, DİVANI HÜMAYUN, EDİP, FATİH, GÖKBERK, LÜTFÜ VARDAR, NUMAN, TEKCAN, TÜRKÖZÜ, ZAĞNOSPAŞA, ZEMZEM, ÇEŞNİCİ, ÖZGÜVEN, ŞAŞMAZ sk bölgelerinde 09/04/2022 09:00:00 - 09/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14761316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah SUNGUR ALP, ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 09/04/2022 09:00:00 - 09/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14713355

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah GÖLET, SUNGUR ALP sk bölgelerinde 09/04/2022 09:00:00 - 09/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14923316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 201., 202., 203., 204., 2040., 2044., 2046., 2047., 2048., 2049., 2051., 2052., 2053., 2055., 2058., 2060. ÇIKMAZ, 2061., 2062., 2063., 2065., 2066., 2069., 2072., 2075., 2078., 2079., 2080., 2135., 2165., MUSTAFA ÖZTÜRK sk bölgelerinde 09/04/2022 09:10:00 - 09/04/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14341552

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah GÖLET, ÇERKEZKÖY, MUZAFFER sk / SANCAKTEPE mah 341. sk bölgelerinde 09/04/2022 13:00:00 - 09/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Şişli

NO: 14365824

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah KINALI KEKLİK sk / HALİDE EDİP ADIVAR mah KUTLUBEY sk bölgelerinde 09/04/2022 09:00:00 - 09/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14532347

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah TAŞKIŞLA sk bölgelerinde 09/04/2022 10:00:00 - 09/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi

NO: 14618316

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah DR. GÜRKAN CEYLAN sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2014., 2015., 2016., 2017., 2019., 2020., 2021., 2023., 2060., 2062., 2066., 2071., 2083., 2167., 2176., 2177., A, B, MUHSİN YAZICIOĞLU, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 09/04/2022 10:00:00 - 09/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14621998

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah HANIMELLER sk bölgelerinde 09/04/2022 15:00:00 - 09/04/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.