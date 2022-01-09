İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 9 Ocak 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 9 Ocak 2022 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

stanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 9 Ocak 2022 Pazar günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 9 Ocak 2022 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

9 OCAK 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

BAĞCILAR

NO: 9113316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1432., 1433., 1434., 1436., 1438., 1439., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 09/01/2022 10:00:00 - 09/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9106316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1430., 1431., 1432., 1433., 1434., 1435., 1442., CAMİ YOLU, HALKALI sk bölgelerinde 09/01/2022 10:00:00 - 09/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 8998159

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah 1735., ALPAY, FUNDA, SATİN, TOMURCUK, YİĞİTALP, İSTİKLAL sk / ŞAMLAR mah 2842., FUNDA, GONCA, GÜLCE ÇIKMAZI, GÜLEÇ ÇIKMAZI, KOŞAR ÇIKMAZI, PARILTI ÇIKMAZI, ZEYTİNLİBAHÇE, ZİYARET, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÖZGÜVEN, İSTİKLAL, İZCİ sk bölgelerinde 09/01/2022 10:00:00 - 09/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 9127316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah FEZA, FUNDA, GÜNEŞ, GÜRSOY, KARAMAN, OBA, RÜYA, SEMA sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 09/01/2022 04:00:00 - 09/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9302963

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ERCİYES, KARAKAŞ sk bölgelerinde 09/01/2022 11:00:00 - 09/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9302611

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM, OBA, PAK, SAMYELİ, YAŞAR DOĞU sk bölgelerinde 09/01/2022 13:00:00 - 09/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9302612

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL sk bölgelerinde 09/01/2022 14:00:00 - 09/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9302964

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah AKINCILAR, AR, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, HANEDAN, HANIMELİ, HAYAT, SERAP, SERDAR sk bölgelerinde 09/01/2022 19:00:00 - 09/01/2022 21:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 9149316

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah KORU sk bölgelerinde 09/01/2022 15:00:00 - 09/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 8821989

ISTANBUL BEYOĞLU ilce -KOCATEPE mah sk İSTANBUL BEYOĞLU ilce -HACIAHMET mah sk bölgelerinde 09/01/2022 09:00:00 - 09/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9145316

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah TARLABAŞI sk bölgelerinde 09/01/2022 09:00:00 - 09/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 9302819

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GÖKKAYA, GÖKNUR sk bölgelerinde 09/01/2022 09:00:00 - 09/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 9122316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah BOŞNAK HIDIRBEY, BOŞNAK HÜSEYİN, CEVİZLİ, HACI ARİF, HAVUZBAŞI, HAVUZBAŞI ÇEŞME, YALNIZCIK, YEŞİL, YEŞİL ZÜMRÜT, İMAM RÜSTEM sk / ÇIRÇIR mah EMİRLER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah AVCI, BEGONYA, CEYLAN, EMİRLER, EVREN, HALİTPAŞA, KEHRİBARCI, LİSE ARKASI, MERCAN, NALDÖVEN, NECATİBEY, OKUL ARKASI, ONUR, TAŞLI, TUNA, UYSALLAR, YEŞİL ZÜMRÜT, YÜKSEK, ÇAVDAR, ŞEHİT HASAN GÜREŞEN sk bölgelerinde 09/01/2022 00:01:00 - 09/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9125316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAHARİYE YOLU, CAMİİ KEBİR, ESKİ MAHKEME, EYÜP HAMAMI, EYÜP İSKELE, FAHRİ KORUTÜRK, HASAN HÜSNÜPAŞA, OYUNCAKÇILAR ÇIKMAZI, SULTAN MEHMET REŞAT ÇIKMAZI, SULTAN REŞAT sk / İSLAMBEY mah EYÜP SULTAN, FAHRİ KORUTÜRK, HALİTPAŞA, KALENDER HANE , LOKMACI İBRAHİM, RUZNAMECİ, TÜLBENTÇİ MUHİTTİN sk bölgelerinde 09/01/2022 04:00:00 - 09/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8997470

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah AKINCI , CANDAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GENÇ OSMAN, GÖKÇAM, GÖRGÜLÜ, KORUK, MENDERES, PUSULA, URGAN, UZMAN, YEŞİLIRMAK, ÇAMPINAR, İNEBEY sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah ALAADDİN TOPUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLLER, MİNE, YILDIZLAR sk bölgelerinde 09/01/2022 09:30:00 - 09/01/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 9236908

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MUHSİNE HATUN mah ALİŞAN, BATUMLU, BÜYÜK KÖMÜRCÜ, EVCİN, GERDANLIK, HİSAR ÇEŞMESİ, MOLATAŞI, NİŞANCA HAMAMI, SEVGİ, TAVAŞİÇEŞMESİ, TEKİNALP, TELLİ ODALAR, TÜRKELİ, ÇİFTE GELİNLER, ÜSTAD sk / MİMAR HAYRETTİN mah ARAYICI, ARAYICI ÇIKMAZI, BALİPAŞA YOKUŞU, KADIRGA LİMANI, KURBAN, TİYATRO, ÇİFTE GELİNLER sk / MİMAR KEMALETTİN mah ABIHAYAT, BEYAZIT KARAKOL, BÜYÜK TULUMBA, KALAYCI ŞEVKİ, KÜÇÜK HAYDAREFENDİ, SEKBANBAŞI, SOĞANAĞA CAMİİ, TURANLI sk / NİŞANCA mah ALİŞAN, HEMŞEHRİ, KENANBEY, KENANBEY ÇIKMAZI, MABEYİNCİ YOKUŞU, MOLATAŞI, MOLATAŞI ÇIKMAZI, NALBANT CAMİİ, NİŞANCA FIRINI, NİŞANCA HAMAMI, NİŞANCA MEHMETPAŞA CAMİİ, SEVGİ, SOĞANAĞA CAMİİ, TABUR, TÜRKELİ, TÜRKELİ 1. ÇIKMAZI, ZİKİR ÇIKMAZI, İSMAİL SEFA sk / SARAÇ İSHAK mah FERMANLI, KUMKAPI DEĞİRMENİ, KUMKAPI HANI, KÜÇÜK HAYDAREFENDİ, MABEYİNCİ 2. ÇIKMAZI, MABEYİNCİ YOKUŞU, MOLLABEY, MİTHATPAŞA, NUR, SOĞANAĞA CAMİİ, TATLIKUYU HAMAMI, TULUMBA ÇIKMAZI, TURANLI, TÜRKELİ, TİYATRO, UYSAL, ÇİFTE GELİNLER, İBRAHİMPAŞA YOKUŞU, İŞBAŞI, ŞAKİREFENDİ ÇEŞMESİ sk / ŞEHSUVAR BEY mah KADIRGA LİMANI, ÜSTAD sk bölgelerinde 09/01/2022 01:00:00 - 09/01/2022 01:30:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9236913

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah YENİÇERİLER, ÇADIRCILAR, ÇARŞIKAPI sk / BİNBİRDİREK mah BOYACI AHMET, DİVANYOLU, DİZDARİYE CAMİİ, DİZDARİYE MEDRESESİ, DİZDARİYE YOKUŞU, DİZDARİYE ÇEŞMESİ, GÖKTAŞ, KATİP SİNAN, KATİP SİNAN CAMİİ, PEYKHANE sk / EMİN SİNAN mah CEPHANECİ, DAĞHAN, EMİN SİNAN CAMİİ, EVKAF, GEDİKPAŞA CAMİİ, KATİP SİNAN, NEVİYE, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ, SATIR, SİLAHTAR MEKTEBİ, TAŞDİREK ÇEŞMESİ, YENİÇERİLER sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah DEĞİRMENCİ EMİN ÇIKMAZI, FİDANLIBAHÇE, KATİP SİNAN, KATİP SİNAN CAMİİ, KATİP SİNAN ÇIKMAZI, TAHSİNBEY, ÖZBEKLER, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU, ŞEHİT MEHMETPAŞA ÇIKMAZI, ŞEHİT ÇEŞMESİ sk / MOLLA FENARİ mah YENİÇERİLER, ÇARŞIKAPI, İSKENDER BOĞAZI sk / MUHSİNE HATUN mah BÜYÜK KÖMÜRCÜ sk / MİMAR HAYRETTİN mah ABİDİN DAVER, DOĞRAMACI, DİVAN-I ALİ, EMİN SİNAN HAMAMI, GEDİKPAŞA, GEDİKPAŞA CAMİİ, GEDİKPAŞA ÇIKMAZI, HATTAT, KARA BABA TÜRBESİ, MÜSELLİM, NEVİYE, SUCU BAKİ, TAYYARECİ KEMAL, TÜLCÜ, YAHYAPAŞA, YENİÇERİLER sk / ŞEHSUVAR BEY mah GEDİKPAŞA, TÜLCÜ, YENİBAHAR sk bölgelerinde 09/01/2022 02:00:00 - 09/01/2022 02:30:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9115442

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah KALECİ ÇIKMAZI sk / BEYAZIT mah KALPAKÇILARBAŞI, SANDAL BEDESTENİ, TAVUK PAZARI, ÇARŞIKAPI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, ŞEYH HAMDULLAH sk / MOLLA FENARİ mah ATİK ALİPAŞA MEDRESESİ, BİLEYCİLER, HÜSEYİNAĞA CAMİİ, KÜRKÇÜLER KAPISI, KÜRKÇÜLER PAZARI, KÜRKÇÜLER ÇARŞISI, MEDRESE ÇIKMAZI, TAVUK PAZARI, YENİÇERİLER, ÇARŞIKAPI, İSKENDER BOĞAZI sk bölgelerinde 09/01/2022 10:00:00 - 09/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 9120316

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİ GALİPBEY, HALİTPAŞA, HEDEF, HUZUR, KEHRİBARCI, NECATİBEY, SALİHPAŞA sk bölgelerinde 09/01/2022 00:01:00 - 09/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 9147316

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET sk bölgelerinde 09/01/2022 09:00:00 - 09/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9116250

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 09/01/2022 16:00:00 - 09/01/2022 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 9257319

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 301., 302., 303., 303/1., 304., 305., 306/1., 307., 308., 309., 310., 311., 312., MAHMUTBEY, MEHMET AKİF ERSOY, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 09/01/2022 09:00:00 - 09/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.