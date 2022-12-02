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- İstanbul ezan vakti! İstanbul'da Cuma namazı kaçta kılınacak? İstanbul namaz vakitleri..
İstanbul ezan vakti! İstanbul'da Cuma namazı kaçta kılınacak? İstanbul namaz vakitleri..
2 Aralık 2022 Cuma günü İstanbul namaz vakitleri araştırılmaya başladı. İşte 2 Aralık İstanbul ezan vakitleri..
- 02.12.2022 - 10:41
- Güncelleme : 02.12.2022 - 10:56
İstanbul'da Cuma namazına gidecek vatandaşlar İstanbul'da Cuma ezanının saat kaçta okunacağını araştırmaya başladı.
2 Aralık İstanbul namaz vakitleri arama motorlarından en çok aratılan konular arasında yer alıyor.
İşte 2 Aralık 2022 Cuma günü İstanbul namaz vakitleri..
İşte 2 Aralık İstanbul Namaz vakitleri
İmsak: 06.32
Güneş: 08.03
Öğle: 13.00
İkindi: 15.23
Akşam: 17.43
Yatsı: 19.09
İstanbul'da Cuma namazı kaçta kılınacak?
İstanbul'da öğle ezanı saat 13.00'de okunacak.