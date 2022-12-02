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    İstanbul ezan vakti! İstanbul'da Cuma namazı kaçta kılınacak? İstanbul namaz vakitleri..

    2 Aralık 2022 Cuma günü İstanbul namaz vakitleri araştırılmaya başladı. İşte 2 Aralık İstanbul ezan vakitleri..
    • 02.12.2022 - 10:41
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 10:56
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    İstanbul ezan vakti! İstanbul'da Cuma namazı kaçta kılınacak? İstanbul namaz vakitleri..

    İstanbul'da Cuma namazına gidecek vatandaşlar İstanbul'da Cuma ezanının saat kaçta okunacağını araştırmaya başladı.

    2 Aralık İstanbul namaz vakitleri arama motorlarından en çok aratılan konular arasında yer alıyor.

    İşte 2 Aralık 2022 Cuma günü İstanbul namaz vakitleri..

    İşte 2 Aralık İstanbul Namaz vakitleri

    İmsak: 06.32

    Güneş: 08.03

    Öğle: 13.00

    İkindi: 15.23

    Akşam: 17.43

    Yatsı: 19.09

    İstanbul'da Cuma namazı kaçta kılınacak?

    İstanbul'da öğle ezanı saat 13.00'de okunacak.


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