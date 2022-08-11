İSTANBUL HAVA DURUMU I İstanbul'a ne zaman dolu yağacak? İstanbul'a saat kaçta dolu yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbulluları uyardı. Peki, İstanbul'a ne zaman dolu yağacak? İstanbul'a saat kaçta dolu yağacak?

Ağustos ayına girdiğimizden beri hava durumunda dengesizlikler yaşanmaya başladı.

Bazı bölgelerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, bazı bölgelerde ise yağmur hakim oluyor.

Yazın son ayını yaşayan bazı vatandaşlar serinlemek için yağmurun yağmasından mutlu olurken, bazıları ise sıcak havalara veda etmek istemiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, her bölge için günlük uyarıları resmi internet sitesinden yayınlıyor.

Bu kapsamda da İstanbul'a ayrı bir parantez açan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları uyardı.

İstanbullular ise "İstanbul'a ne zaman dolu yağacak? İstanbul'a saat kaçta dolu yağacak?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, İstanbul'a ne zaman dolu yağacak? İstanbul'a saat kaçta dolu yağacak? İşte detaylar...

İstanbul'a ne zaman dolu yağacak? İstanbul'a saat kaçta dolu yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Ağustos Perşembe günü için uyarıda bulunduğu açıklamada, "Şiddetli yağışlar sonucu sel, su baskını ve kıyılarda hortum yaşanabilir" denildi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yaptığı paylaşımda 5 il için turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Paylaşılan haritaya göre, şiddetli yağışları 11 Ağustos saat 03.00'te başlayacağı ve saat 21.00'de sona ereceği tahmin ediliyor.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şunlar ifade edildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın 11 Ağustos 2022 Perşembe sabah ilk saatlerden itibaren Marmara’nın doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 ve üzeri) olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."