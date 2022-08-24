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İSTANBUL HAVA DURUMU I İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? Dolu yağacak mı?

İSTANBUL HAVA DURUMU I İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? Dolu yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, İstanbul'u yağışlı bir üç gün bekliyor. Vatandaşların bu süre boyunca dikkatli olması ve dışarı çıkarken tedbir alması gerekiyor.