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- İSTANBUL HAVA DURUMU I İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? Dolu yağacak mı?
İSTANBUL HAVA DURUMU I İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? Dolu yağacak mı?
- 24.08.2022 - 10:57
Ağustos ayının sonlarına yaklaşırken, yağışlı havalar yavaş yavaş kapımızı çalmaya başladı.
Sonbahar havasını içimizde hissetmeye başlayacağımız günler gelirken, İstanbul için sağanak uyarısı yapıldı.
Twitter ve resmi internet sitesinden açıklama yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Plan yapacak olanlar ise "İstanbul'da yağış ne zaman başlayacak? Dolu yağacak mı?" sorularını gündeme taşıdı.
İstanbul üç gün sürecek olan sağanak yağışın etkisine girerken, plan yapacakların bir kez daha düşünmesi gerekiyor.
Peki, "İstanbul'da yağış ne zaman başlayacak? Dolu yağacak mı?" İşte detaylar...
İstanbul'da yağış ne zaman başlayacak? Dolu yağacak mı?
İstanbul'da hava bugün parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.
Ankara'da hava bugün 36 derece civarlarında ve parçalı bulutlu olacak. İzmir'de ise sıcaklık 32 derece, hava öğleden sonra parçalı bulutlu olacak.
Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmin haritasına göre yurdun batısı yarından itibaren yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. İstanbul'da yarın başlayacak sağanak yağış cumartesi gününe kadar etkisini sürdürecek.