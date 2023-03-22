İstanbul Havalimanı’ı üst üste 3. kez 'Yılın Havalimanı' ödülüne layık görüldü Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan İstanbul Havalimanı, dünya havacılık sektörünün önde gelen yayınları arasında gösterilen 'Air Transport Awards' ödüllerinde, 2021 ve 2022'nin ardından bu yıl da 'Yılın Havalimanı' seçildi.

Türkiye'nin imza projeleri harcanan emeğin karşılığını vermeye devam ediyor.

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, havacılık sektörünün 14 farklı kategorisini değerlendirip, ödüllendiren 'Air Transport Awards' ödüllerinde üst üste üçüncü kez 'Yılın Havalimanı' seçildi.

İGA'dan yapılan açıklamada, havacılık otoritelerinden görüş alınarak gerçekleştirilen oylamaya 4 binden fazla okuyucu ve havacılık sektörünün önde gelen yöneticilerinin katıldığı, ödüllerin ise oylama sonucu belirlendiği kaydedildi.

Yarışmanın geçmiş yıllarda kazananları arasında Singapur Changi, Dubai, Lizbon ve Doha havalimanlarının yer aldığı aktarılırken, İstanbul Havalimanı'nın ise ödül tarihinde üst üste üçüncü kez en iyi havalimanı ödülüne ulaşan ilk havalimanı olarak bir tarihe imza attığı belirtildi.

"Çok başarılı bir yılı geride bıraktık"

İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu da ödülle ilgili değerlendirmede bulundu. Samsunlu, "İGA İstanbul Havalimanı olarak havacılık sektöründe karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen çok başarılı bir yıl geçirmeyi başardık. Üç yıl üst üste Avrupa'nın en yoğun küresel aktarma merkezi olmaya devam ederken, havalimanımız geçen yıl 64,5 milyon yolcuya hizmet vererek Avrupa'nın operasyonel olarak en dirençli havalimanlarından biri de oldu.

Türkiye'de yaşanan yürek burkan deprem felaketi nedeniyle ödül törenine bizzat katılamadık ama Air Transport Awards tarafından 'Yılın Havalimanı' ödülünü almak, ülkemizin ve İGA İstanbul Havalimanı'nın deprem gibi büyük bir felaketin ardından da ne kadar dirençli olduğunu gösteriyor.

"Taahhüdümüz operasyonel mükemmelliğimizi sürdürmek"

Önceliğimiz, yolcularımıza tüm segmentasyonlar kapsamında sorunsuz ve keyifli bir seyahat deneyimi sunmak. Taahhüdümüz ise havalimanımızın çalışanlarına, paydaşlarına ve yolcularına ne kadar iyi hizmet verdiğinin bir yansıması olarak operasyonel mükemmelliğimizi sürdürmek... Bunu çabaları ve çalışmalarıyla mümkün kılan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan Air Transport Awards Ödülleri, Hermes - Air Transport Organizasyonu ve ATN (Air Transport News) ortaklığında düzenlenirken, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) gibi havacılık sektörünün önde gelen kuruluşları da seçici kurulda görev yapıyor.

Air Transport News için dünyada havalimanları konusunda uzman olan, seyahat konusunda görüşlerine başvurulan, yolculuk ve konaklama gibi konularda görüş bildirenler tarafından her yıl oylama gerçekleştiriliyor.