Havaalanında unutulan ve sahibine ulaşılamayan eşyaların ihaleyle satılmasının ardından Avcılar'da açılan tezgahlarda satın alma kuyrukları oluştu.

İstanbul Havalimanı'nı işleten İGA, Türk Hava Yolları Bagaj Hizmetleri Yönetim Müdürlüğü'nün ardından Dış Hatlar Terminali'nde bulunan binlerce valiz, sırt çantası, eşya ve elektronik aletleri ihale ile satışa çıkardı.

THY'nin birkaç ay önce açtığı ihaleyi alan Avcılar'da 'Unutulan Eşyalar' satış mağazası bulunan Aziz Korkmaz, İGA'nın da ihalesine girerek kazandı.

"TEK TEK AYIKLAYIP SATIŞA HAZIR HALE GETİRECEĞİZ"

İGA deposunda 1 yıl bekletildikten sonra sahibi bulunmayan 3 bine yakın valiz ve sırt çantasının yanı sıra 25 bin buluntu eşya ve aralarında önemli bölümü cep telefonu 3 bine yakın elektronik cihaz ihalesini alan Korkmaz, bunları Avcılar'a getirdi. Aziz Korkmaz, "Tek tek ayıklayıp satışa hazır hale getireceğiz. Toplamda 100 bin parçayı bulur." dedi.

ORJİNAL MARKALAR SATILACAK

Bavulların taşınması ve bir bölümünün açılmasından sonra cep telefonlarından bir bölümünü yerde sergileyen Korkmaz, bu işi 1995'ten itibaren yaptıklarını, 14 yıldan bu yana Avcılar'da faaliyet gösterdiklerini belirtirken, büyük bölümü orijinal marka olan ürünleri 3'te 1 fiyatına sattıklarını ifade etti.

İstanbul Havalimanı'nda unutulan eşyalar ucuza satılacak VİDEO



AKLA GELEBİLECEK HER EŞYA VAR

İstanbul Havalimanı'nda unutulan ve sahiplerine ulaşılamayınca satılan bavulların içerisinde akla gelebilecek her türlü eşya bulunuyor. Depoyu tamamen dolduran bavul, sırt çantası ve kutuların açılarak tasnif edilmesinin çok uzun süreceği, belirtildi.

KURUĞA GİRDİLER

Elektronik eşya ve ürünler bu sabahtan itibaren Avcılar'daki mağazada satışa çıkarıldı. Satışı duyanlar, yağmura rağmen sabah erken saatlerden itibaren kuyruğa girdi.

























