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İstanbul için kar yağışı tahmini
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, İstanbul'da pazartesi gününe kadar kar yağışı görülecek.
- İHA
- 14.01.2021 - 09:09
- Güncelleme : 14.01.2021 - 09:21
Aylardır susuzluk tehlikesi altındaki İstanbul'un son günlerde aldığı yağış, kentte yüzleri güldürdü.
Yağışların ardından barajlarda doluluk oranı yüzde 26 seviyesine kadar yükseldi.
Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü İstanbul'da 4 gün boyunca kar yağışı bekleniyor.
KAR YAĞIŞI BEKLENTİSİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre İstanbul’da kar yağışı yarın öğleden sonra başlayacak.
Pazartesi gününe kadar etkili olması beklenen kar yağışının ardından ise 2 gün güneşli hava olacak. Hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede düşecek.
İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA RAPORU
İstanbul'da cuma günü sıcaklığın en düşük 1, en yüksek 4 derece olacağı öngörülüyor.
Pazartesi günü ise hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceyi görecek. Aynı gün en yüksek sıcaklığın 3 derece olması bekleniyor.