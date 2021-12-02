İstanbul için lodos uyarısı

Meteoroloji, İstanbul için sarı kod ile lodos uyarısında bulundu.

İstanbul'da etkili olan 2 günlük lodosta çatılar uçtu, kuleler devrildi.

Hayatı olumsuz etkileyen fırtınada 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yaşanan iki günlük kaosun ardından yeni bir uyarı daha geldi. Meteoroloji, İstanbul için sarı kod ile lodos uyarısında bulundu.

RÜZGARIN ŞİDDETİ 75 KİLOMETREYE KADAR ÇIKACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yarın için yapılan uyarıda, "Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-50 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

MARMARA BÖLGESİ İÇİN DE UYARI YAPILDI

Meteoroloji, Marmara Bölgesi içinde ayrı bir uyarıda bulundu.

Bu uyarıda ise, "Rüzgarın yarın Marmara Bölgesi'nde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." bilgisi yer aldı.