İstanbul kar altında! Yarın hava nasıl olacak? 25 Ocak Salı hava durumu

Beyaza bürünen İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek merak ediliyor. AFAD vatandaşlara "gerekmedikçe evden çıkmayın" uyarısında bulundu. Peki yarın hava nasıl olacak? İşte 25 Ocak Salı hava durumu.

İstanbul'da kar yağışı hızını artırarak devam ediyor.

Meteoroloji kar sinyalini vermişti, megakent haftanın ilk gününde beyaz örtüyle kaplandı.

İstanbullular hava koşullarının etkisinde kaldı, trafik adeta felç oldu. Evlerine ulaşmak isteyenler buzlanma nedeniyle yollarda mahsur kaldı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Trakya ve Sakarya'dan girişlerin durdurulduğu İstanbul için AFAD, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyardı.

Peki karlı hava ne kadar sürecek? Kar yağışı ne zaman bitecek? İşte 25 Ocak Salı hava durumu...

KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava kütleleri İstanbul'a yoğun miktarda kar bırakmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışının 25 Ocak Salı günü de devam edeceği belirtildi.

Hissedilen sıcaklığın ise gece saatlerinde -2 derecelere düşmesi beklenirken aralıklarla kar yağışının gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Soğuk hava dalgasının perşembe gününe kadar İstanbul ve çevresinde etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Yurdun doğu kesimlerinde gelecek hafta sonuna kadar kar yağışı sürecek.

25 OCAK İSTANBUL HAVA DURUMU