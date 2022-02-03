İstanbulkart ücretleri 2022: Anonim İstanbulkart ne kadar, kaç TL?

İstanbulkart ücretleri 2022: Anonim İstanbulkart ne kadar, kaç TL?

Vizeleme ücretlerine gelen zammın ardından İstanbulkart bedellerine yüzde 92'ye varan oranlarda yükseldi. Peki İstanbulkart ne kadar, kaç TL oldu? İşte İstanbulkart ücretleri 2022...

İstanbul'da toplu taşımayı kullanabilmek için her vatandaşın İstanbulkart'a ihtiyacı var.

Milyonlarca İstanbullunun kullandığı İstanbulkart, yeni zammı ile gündemde...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bugünden itibaren uygulamaya koyduğu zamlı tarifeye öncesinde İstanbul kart almanın ücreti 13 TL idi.

Kişisel kartı olmayanlar, kaybedenler veya şehire ilk kez gelenler için "Anonim" İstanbulkart kart bedelleri yüzde 92 oranında zamlandı.

Peki İstanbulkart'a ne kadar zam geldi? Anonim İstanbul kart ücretleri ne kadar, kaç tl oldu? İşte detaylar...

İSTANBULKART KAÇ TL 2022?

Uygulamaya konulan zamlı tarifeye göre, Anonim İstanbulkart 13 liradan 25 liraya yükseldi.

Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu ulaşımda kullandığı İndirimli İstanbulkart, engellilerin de kullandığı Ücretsiz Kart ile Mavi Kart yüzde 75 zamla 20 liradan 35 liraya yükseldi.



Denetim Kartı 40 liradan 50 liraya, Ada Sakini Kartı 20 liradan 35 liraya, kişiye özel tasarımlı İstanbulkart 20 liradan 40 liraya, Personel ve Stajyer Devam Kontrol Sistemi Kartı 26 liradan 35 liraya, Araç Kullanım Belgesi Kartı ise 40 liradan 50 liraya çıkarıldı.