İstanbul, kısa süreliğine beyaza büründü

Anadolu Yakası’nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı sırasında sürücüler zor anlar yaşarken, yağışın belirli aralıklarla devam edeceği aktarıldı.

AKOM'dan daha önce İstanbul'da karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı.

Yapılan uyarı sonrası saat 05.30 sıralarında Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde karla karışık dolu yağışı etkili oldu.

Kısa süreli yağan kar ve dolu yağışı etrafta beyazlık oluşturdu.

SÜRÜCÜLER ZORLANDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkisinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Öte yandan kar yağışının belirli aralıklarla devam edeceği, bazı bölgelerde de karla karışık yağmur şeklinde görüleceği aktarıldı.