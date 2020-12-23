İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez vefat etti

İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez vefat etti

İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Msgr. Ruben Tierrablanca Gonzalez, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Latin Katolik Episkoposluğu'ndan alınan bilgiye göre, koronavirüs tanısıyla 2 Aralık'tan bu yana İstanbul'da özel bir hastanede tedavi gören İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Msgr. Ruben Tierrablanca Gonzalez, dün akşam saatlerinde 68 yaşında yaşamını yitirdi.

Gonzalez için İstanbul'da cenaze töreni düzenlenecek.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN BAŞSAĞLIĞI DİLEĞİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Msgr. Ruben Tierrablanca Gonzalez'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.

Vali Yerlikaya, Gonzalez'in ailesine, yakınlarına ve Latin Katolik Cemaati'ne başsağlığı dileğinde bulundu.