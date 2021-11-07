İstanbul Maratonu 2021 bitiş saati: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak?

Anadolu yakasından başlayıp Avrupa yakasında son bulacak olan İstanbul 43. Maratonu ne zaman, saat kaçta bitecek ve yollar ne zaman açılacak merak ediliyor.

43. İstanbul Maratonu kapsamında başta 15 Temmuz Şehirler Köprüsü başta olmak üzere bağlantı yolları ve maraton rotası üzerinde olan yollar trafiğe kapatıldı.

7 Kasım Pazar günü kıta değiştirecek olan vatandaşlar, köprü ve yolların ne zaman açılacağına dair detayları araştırıyor. Bu nedenle maratonun bitiş saati merak ediliyor.

Peki, bugün hangi yollar kapalı? Yollar ne zaman açılacak? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak? İşte saati...

15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapandı.

Köprü ve parkur üzerindeki yollar, saat 12.30'dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılacak.