İstanbul Maratonu tarihi 2021: İstanbul Maratonu kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

İstanbul Maratonu tarihi 2021: İstanbul Maratonu kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

Dünya üzerinde iki kıta arasında koşulan tek maraton olmasıyla bilinen İstanbul Maratonu, bu yıl 43. kez düzenlenecek. Peki 2021 İstanbul Maratonu ne zaman? İstanbul Maratonu kayıtları nasıl yapılır?

Bu yıl 43'üncüsü düzenlenecek olan İstanbul Maratonu'nda iki kıta da koşu için birleşecek.

Dünyanın en önemli maratonları arasında yer alan ve iki kıtayı birleştiren tek maraton olma özelliğiyle ön plana çıkan İstanbul Maratonu, bu yıl da birbirinden renkli görüntülere sahne olacak.

Spor severlerin dört gözle beklediği İstanbul Maratonu'nun bu yıl ne zaman, hangi tarihte başlayacağı ve kayıtların nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı.

2021 yılında N Kolay sponsorluğunda yapılacak olan İstanbul Maratonu halk koşusunun ne zaman start alacağı belli oldu.

Peki 2021 İstanbul Maratonu ne zaman? İstanbul Maratonu kayıtları nasıl ve nereden yapılır? İşte eski adıyla Avrasya Maratonu olan İstanbul Maratonu'nun başlayacağı tarih...

2021 İSTANBUL MARATONU NE ZAMAN?

Türkiye'nin en prestijli yarışlarının başında gelen "N Kolay İstanbul Maratonu", 43. kez koşulacak.

7 Kasım Pazar günü aat 09:45'de gerçekleştirilecek dev yarış, TRT SPOR Yıldız'dan canlı yayınlanacak. İstanbul Maratonu halk koşusu kayıt işlemleri 22 Ekim tarihinde sona erecek.

İSTANBUL MARATONU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Halk koşusuna katılım ücretsizdir. Kayıtlar, 4-22 Ekim tarihleri arasında event.spor.istanbul internet adresi üzerinden yapılacaktır.

Katılımcılar, kayıt esnasında seçtikleri tesislerden göğüs numaralarını 29 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında alabileceklerdir. Halk koşusuna katılacak sporcuların 7 Kasım 2021 tarihini de kapsayan geçerli aşı kartını ve kimlik kartını yarış kitlerini alırken hazır bulundurması gerekmektedir. Aşı kartı olmayan sporculara yarış kiti teslim edilmeyecektir.

İSTANBUL MARATONU GÜZERGAHI

Gişelerin yaklaşık 250 metre öncesinde başlayan yarış, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan sahile iner ve bu yolu takip ederek, Dolmabahçe Caddesi, İnönü Stadı, Dolmabahçe Sarayı, Meclisi Mebusan Caddesi, Fındıklı, Tophane, Kemeraltı Caddesi, Salı Pazarı, Karaköy, yolunu izleyerek Galata Köprüsü'ne giriş yapar.

Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne dönen parkur, sahil yolunu takip eden Sirkeci, Kennedy Caddesi, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule, Zeytinburnu, Bakırköy, Rauf Orbay Caddesi, sonunda Hava Harp Okulu araç tahliye kapısına kadar gider.

Buradan dönüş yapan ve aynı sahil yolunu takip eden yarış, sirkeci Gülhane Parkı alt kapısından giriş yapar.

Gülhane Parkının içinden geçen yarış, Tramvay yolu vasıtası ile Sultanahmet meydanına çıkarak Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan At Meydanı'nda, Sultanahmet Camii'nin giriş kapısı ile Mısır Dikilitaş arasında son bulur.