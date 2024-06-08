İstanbul Müftülüğü Çamlıca Kulesi'nden Ay'ı gözlemledi İstanbul Müftülüğü, Zilhicce ayı dolayısıyla Çamlıca Kulesi'nden Ay'ın şeklini gözlemleyerek, yaptığı incelemenin anlamını ve içeriğini paylaştı.

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AA

İslam takvimine göre ibadetlerin Ay'ın hareketlerine göre düzenleniyor. Türkiye'de de yılda iki kez, dini bayramların zamanlarının belirlenmesi için gün ve saatler belli olsa da Hazreti Muhammed'in tavsiyesi üzerine sünnet olması gereği, bulunulan şehrin en üst noktasında ay hareketleri gözleniyor.

İstanbul İl Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül de Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce ayına girilmesi münasebetiyle ayın şeklini izlemek üzere Çamlıca Kulesi'ne çıktı.

"İslam takvimine göre ibadetler Ay'ın hareketlerine göre düzenleniyor"

Kulede, Zilhicce ayının önemini dile getiren Bülbül, İslam takvimine göre ibadetlerin Ay'ın hareketlerine göre düzenlendiğini söyledi.

"Zilhicce'nin 9. günü Arafat Dağı'na çıkış zamanı"

İstanbul İl Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül, "Zilhicce'nin 9. günü Arafat Dağı'na çıkış zamanıdır. Kurban Bayramı gününü sağlam tespit edebilmek için bu gözlemleri yapıyoruz." dedi.

"Teknoloji gün ve saatleri belirlese de biz bunu bir sünnet olarak tekrar yapmak istiyoruz"

Bülbül, Kurban Bayramı gününü hesaplamak üzere Hazreti Muhammed'in tavsiyesi üzerine hilali gözetleme operasyonu için kuleye çıktıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Havanın durumuna göre hilalin görülüp görülmeyeceğinden emin değiliz ama Peygamber Efendimizin bir sünneti. Her ne kadar bugün teknoloji gelişse de Ay'ın hangi hareketlerinin hangi saatte nerede ne şekilde olacağı belli olsa da biz bunu bir sünnet olarak tekrar yapmak istiyoruz.

Ay gözlemleme işlemi yılda iki kez yapılıyor

Ay gözlemleme işleminin Ramazan ayı hilali ve Kurban Bayramı günü için yılda iki kez yapıldığını aktaran Bülbül, şöyle konuştu:

Zilhicce'nin 9. günü Arafat Dağı'na çıkış zamanıdır. Kurban Bayramı gününü sağlam tespit edebilmek için bu gözlemleri yapıyoruz. Gözlemin, bulunulan şehrin en yüksek tepesinden, görüşün en sağlam olduğu yerlerden yapılması yine Peygamber Efendimizin zamanında yapılan bir tavsiye. İstanbul özelinde Çamlıca Kulesi'nden daha yüksek bir mekan bulunmadığı için bugün buradayız.

Bülbül, Ay'ın en karanlık döneminden yavaş yavaş ışığın görüldüğü en ince halini 20 dakika kadar gözlemleyeceklerini söyledi.

"Meraklı olan vatandaşlarımız da Ay'a bakabilirler"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitlerini bildirdiği bir sistemi olduğunu ve vatandaşların bu sisteme güvenebileceğini kaydeden Bülbül, "Meraklı olan vatandaşlarımız da Ay'a bakabilirler. Onların da Ay'ı gözlemlemesi sünneti işleme manasında güzel bir davranış olur." diye konuştu.

Seyir terasından Güneş'in batışını takip eden Bülbül, bir süre bekledikten sonra gökyüzünde beliren Ay'ın ilk evresini gösteren ince hilal şeklini gözlemledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)