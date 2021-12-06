İstanbul neden kokuyor? Anadolu Yakası tedirgin...

İstanbul Anadolu Yakası'nın birçok noktasında yoğun bir koku yayılmaya başladı. Kokunun kaynağı bilinmezken vatandaşlar büyük korku yaşadı. Peki bu koku nereden geliyor? İşte sırrı...

İstanbul'da dün özellikle Kartal, Maltepe, Pendik ve Tuzla'da sahille yakın yerlerde yayılan koku tedirginliğe neden oldu.

Yurttaşlar, koku için İBB ve İstanbul Valiliği'ne sosyal medya hesaplarından başvuruda bulundu.

İGDAŞ, kokunun doğalgaz kaynaklı olmadığını açıkladı. İstanbullula bu kokunun nereden geldiğini merak ediyor. Prof. Dr. Naci Görür'den konuya ilişkin bir açıklama geldi. Peki İstanbul Anadolu Yakası neden kokuyor? İşte konuya ilişkin detaylar...

Tedirgin eden kokunun ‘deprem habercisi’ olabileceği iddiaları sonrası Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İSTANBUL'DAKİ KOKUNUN NEDENİ NE?

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den açıklama geldi. Marmara Denizi'ndeki kirliliğe dikkat çeken Görür şunları söyledi:

"Kimi medya da bugünkü koku meselesini sordu. Tabii ki nedenlerini incelemeden söylenen şey kesin olmaz.

Ancak ben bu kokunun depremle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Kokunun çıktığı kıyı alanlarının sığ derinliklerinde zengin mavi-yeşil alg, müsilaj ve eşlik eden çok miktarda organik madde birikimi ve kirlilik var.

Bu birikim özellikle aeorobik ve anaeorobik organizmalar tarafından fiziko-kimyasal ayrışmaya uğratılmakta ve sonuç olarak oşinografik etkenlere de bağlı olarak gaz ve koku çıkışına neden olmakta olduğunu düşünüyorum."