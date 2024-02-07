İstanbul nüfusu 252 bin azalsa da 131 ülkeyi geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) 2023 yılı verilerinden yapılan derlemeye göre, İstanbul'un nüfusu, 2023'te bir önceki yıla göre 252 bin 72 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişiye geriledi.
Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 18,34’ünü barındıran şehirde 7,80 milyon erkek ve 7,84 milyon kadın yaşıyor.
Avrupa'nın en kalabalık şehri
Avrupa’nın da en kalabalık şehri olan İstanbul, geçen yıl nüfusta yaşanan gerilemeye rağmen 131 ülkeden daha fazla kişiye ev sahipliği yaptı.
Portekiz ve Macaristan 10,2 milyon, Tunus 12,5 milyon, Belçika 11,7 milyon nüfus ile İstanbul’un gerisinde kalan ülkelerden bazıları oldu.
Ürdün, Yunanistan ve Azerbaycan da İstanbul’un nüfus olarak geride bıraktığı diğer ülkeler olarak kayıtlara geçti.
İşte o ülkelerden bazıları
UNFPA verilerine göre İstanbul’un nüfus olarak geride bıraktığı bazı ülkeler şöyle:
Gine - 14,2 milyon
Ruanda - 14,1 milyon
Benin - 13,7 milyon
Burundi - 13,2 milyon
Tunus - 12,5 milyon
Bolivya - 12,4 milyon
Belçika - 11,7 milyon
Haiti - 11,7 milyon
Dominik Cumhuriyeti - 11,3 milyon
Ürdün - 11,3 milyon
Küba - 11,2 milyon
Güney Sudan - 11,1 milyon
Honduras - 10,6 milyon
İsveç - 10,6 milyon
Çekya - 10,5 milyon
Azerbaycan - 10,4 milyon
Yunanistan - 10,3 milyon
Papua Yeni Gine - 10,3 milyon
Macaristan - 10,2 milyon
Portekiz - 10,2 milyon
Tacikistan - 10,1 milyon
Belarus - 9,5 milyon
Birleşik Arap Emirlikleri - 9,5 milyon
İsrail - 9,2 milyon
Togo - 9,1 milyon
Avusturya - 9,0 milyon
Sierra Leone - 8,8 milyon
İsviçre - 8,8 milyonHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış