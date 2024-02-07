İstanbul nüfusu 252 bin azalsa da 131 ülkeyi geride bıraktı Türkiye’nin en kalabalık ili İstanbul, 2023'te nüfusu 252 bin 27 kişi gerileyerek 15 milyon 655 bin 924 kişiye düşse de 131 ülkeyi geride bıraktı.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) 2023 yılı verilerinden yapılan derlemeye göre, İstanbul'un nüfusu, 2023'te bir önceki yıla göre 252 bin 72 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişiye geriledi.

Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 18,34’ünü barındıran şehirde 7,80 milyon erkek ve 7,84 milyon kadın yaşıyor.

Avrupa'nın en kalabalık şehri

Avrupa’nın da en kalabalık şehri olan İstanbul, geçen yıl nüfusta yaşanan gerilemeye rağmen 131 ülkeden daha fazla kişiye ev sahipliği yaptı.

Portekiz ve Macaristan 10,2 milyon, Tunus 12,5 milyon, Belçika 11,7 milyon nüfus ile İstanbul’un gerisinde kalan ülkelerden bazıları oldu.

Ürdün, Yunanistan ve Azerbaycan da İstanbul’un nüfus olarak geride bıraktığı diğer ülkeler olarak kayıtlara geçti.

İşte o ülkelerden bazıları

UNFPA verilerine göre İstanbul’un nüfus olarak geride bıraktığı bazı ülkeler şöyle:

Gine - 14,2 milyon

Ruanda - 14,1 milyon

Benin - 13,7 milyon

Burundi - 13,2 milyon

Tunus - 12,5 milyon

Bolivya - 12,4 milyon

Belçika - 11,7 milyon

Haiti - 11,7 milyon

Dominik Cumhuriyeti - 11,3 milyon

Ürdün - 11,3 milyon

Küba - 11,2 milyon

Güney Sudan - 11,1 milyon

Honduras - 10,6 milyon

İsveç - 10,6 milyon

Çekya - 10,5 milyon

Azerbaycan - 10,4 milyon

Yunanistan - 10,3 milyon

Papua Yeni Gine - 10,3 milyon

Macaristan - 10,2 milyon

Portekiz - 10,2 milyon

Tacikistan - 10,1 milyon

Belarus - 9,5 milyon

Birleşik Arap Emirlikleri - 9,5 milyon

İsrail - 9,2 milyon

Togo - 9,1 milyon

Avusturya - 9,0 milyon

Sierra Leone - 8,8 milyon

İsviçre - 8,8 milyon

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)