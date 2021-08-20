İstanbul okul servis ücretleri 2021-2022: İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar oldu?

İstanbul okul servis ücretleri 2021-2022: İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar oldu?

İstanbul'da 2021-2022 eğitim öğretim yılında geçerli olacak okul servis ücretleri belirlendi. Peki İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar oldu? İşte 2021-2022 İstanbul için okul servis ücretleri..

2021-2022 eğitim öğretim yılının 6 Eylül'de yüz yüze olacak şekilde başlaması için hazırlıklar son sürat devam ederken öğrenci servislerinin ücretleri de yeniden belirleniyor.

Megakent İstanbul'da 2021-2022 eğitim öğretim yılında geçerli olacak okul servis ücretleri açıklandı.

Bu gelişmenin ardından ''İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

Peki İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar? İşte 2021-2022 İstanbul için okul servis ücretleri...

2021-2022 İSTANBUL OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, İstanbul'daki okul servisi ücretleriyle ilgili düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

İstanbul'da okul servisi ücretlerinin geçen yılki fiyatların üzerine yüzde 15 zam yapılarak uygulamaya konduğunu dile getiren Öztürk, şöyle devam etti:

"Allah nasip ederse bu sene yüz yüze eğitim başlarsa uygulayacağımız fiyatlar 0-1 kilometre arası 312 lira, 0-3 kilometre arası 348 lira, 3-5 kilometre arası 370 lira, en uzun mesafe, çok öğrenci olmasa da 23-25 kilometre arasında öğrenciler 748 liraya taşınacak. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğrencilerine bu ücretlere artı olarak yüzde 35 oranında hostes bedeli yansıyacak. Bununla birlikte yapılan zamdan kesinlikle memnun değiliz çünkü giderlerimiz yaklaşık yüzde 40'lara kadar arttı."

Öztürk, böylece İstanbul'da en ucuz okul servisinin hostes ücretiyle toplam 421 lira olacağını belirtti.