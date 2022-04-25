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    İstanbul sahillerinde müsilaj tedirginliği

    İstanbul'un sahil ilçelerinde müsilajı andıran deniz kirliliği görüntüleri tedirginliğe yol açtı.
    • 25.04.2022 - 14:11
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    İstanbul sahillerinde müsilaj tedirginliği

    Marmara Denizi geçtiğimiz yıl büyük bir çevre kirliliği felaketi atlattı.

    Denizin büyük bir bölümü özellikle İstanbul sahilerinde müsilaj denen organik bir madde ile kaplandı.

    Büyük uğraşlarla temizlenen müsilajın yeniden geri dönme ihtimali gündemde.

    Tuzla ve Kadıköy sahillerinde görüldü

    Bu kapsamda Tuzla ve Kadıköy sahillerinde bu sabah drone kamerasına müsilaj benzeri kirlilik yansıdı.

    İzmit ve Yalova'da dün görüntülenen müsilajın İstanbul'da görülmeye başlandığı yorumları yapıldı.

    Deniz Salyası olarak da bilinen müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıkmıştı.

    Dha'nın haberine göre uzmanlar deniz sıcaklığının artmasıyla bu yıl da müsilajın görülebileceğini ifade etmişti.

    İstanbul sahillerinde müsilaj tedirginliği #1

    İstanbul sahillerinde müsilaj tedirginliği #2

    İstanbul sahillerinde müsilaj tedirginliği #3

    İstanbul sahillerinde müsilaj tedirginliği #4

    İstanbul sahillerinde müsilaj tedirginliği #5

    İstanbul sahillerinde müsilaj tedirginliği #6

    İstanbul sahillerinde müsilaj tedirginliği #7

    İstanbul sahillerinde müsilaj tedirginliği #8

    İstanbul sahillerinde müsilaj tedirginliği #9

    İstanbul sahillerinde müsilaj tedirginliği #10


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