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    İstanbul sise büründü, kartpostallık görüntüler oluştu

    Sabah saatlerinde sise bürünen İstanbul Boğazı'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Boğaz sis altında kalırken, trafikte görüş mesafesi de sisten etkilendi.
    • İHA
    • 24.11.2020 - 09:27
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 09:29
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    İstanbul sise büründü, kartpostallık görüntüler oluştu

    Sabahın ilk saatlerinde özellikle İstanbul'un Boğaz ve çevresinde yoğun sis etkili oldu.

    Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözlerden kayboldu.

    Sis, Boğaz ve çevresinde etkili olurken boğazda eşsiz manzaralar oluştu.

    İstanbul sise büründü, kartpostallık görüntüler oluştu VİDEO

    GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

    Köprüde etkili olan sis nedeniyle boğaz tamamen sis altında kalırken, trafikte görüş mesafesi düştü.

    İstanbul sise büründü, kartpostallık görüntüler oluştu #1

    İstanbul sise büründü, kartpostallık görüntüler oluştu #2

    İstanbul sise büründü, kartpostallık görüntüler oluştu #3

    İstanbul sise büründü, kartpostallık görüntüler oluştu #4

    İstanbul sise büründü, kartpostallık görüntüler oluştu #5

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