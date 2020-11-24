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- İstanbul sise büründü, kartpostallık görüntüler oluştu
İstanbul sise büründü, kartpostallık görüntüler oluştu
Sabah saatlerinde sise bürünen İstanbul Boğazı'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Boğaz sis altında kalırken, trafikte görüş mesafesi de sisten etkilendi.
- İHA
- 24.11.2020 - 09:27
- Güncelleme : 24.11.2020 - 09:29
Sabahın ilk saatlerinde özellikle İstanbul'un Boğaz ve çevresinde yoğun sis etkili oldu.
Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözlerden kayboldu.
Sis, Boğaz ve çevresinde etkili olurken boğazda eşsiz manzaralar oluştu.
İstanbul sise büründü, kartpostallık görüntüler oluştu VİDEO
GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
Köprüde etkili olan sis nedeniyle boğaz tamamen sis altında kalırken, trafikte görüş mesafesi düştü.