İstanbul Taksim'de gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu Taksim'de bulunan ve eşsiz manzarayı kaçırmak istemeyen vatandaşlar, o anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektirdi.

İHA

Hafta sonu İstanbul Taksim’e giden vatandaşlar, kartpostallık görüntüler sunan gün batımını izleme imkanı buldu.

Gün batımını seyreden vatandaşların bazıları ellerine aldıkları cep telefonlarıyla da o anuı ölümsüzleştirdi.

Kızıl renkler hayranlıkla izlendi

Özellikle Taksim Camii'nin gün batımında kubbesinin üzerini kaplayan kızıl renkler görsel bir tablo ortaya çıkarırken, Tepebaşı'ndan da güneşin batışı çevredeki turistler ve vatandaşlar tarafından hayranlıkla izlendi.

Vatandaşlar ve turistlerin o anları kaydetme anı kameraya yansıdı. Vatandaşlar gördükleri görüntülerin çok güzel olduğunu ifade etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)