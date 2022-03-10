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İstanbul Taksim'de tipi şeklinde kar yağışı etkili oldu

İstanbul Taksim'de tipi şeklinde kar yağışı etkili oldu

İstanbul'da gün içerisinde zaman zaman etkili olan kar yağışı, Taksim Meydanı'nda da akşam saatlerinde tipi şeklinde etkili oldu.