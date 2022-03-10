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    İstanbul Taksim'de tipi şeklinde kar yağışı etkili oldu

    İstanbul'da gün içerisinde zaman zaman etkili olan kar yağışı, Taksim Meydanı'nda da akşam saatlerinde tipi şeklinde etkili oldu.
    • İHA
    • 10.03.2022 - 23:54
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    İstanbul Taksim'de tipi şeklinde kar yağışı etkili oldu

    Meteorolojinin uyarılarının ardından gün içerisinde İstanbul’da etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde Taksim Meydanı'nda tipi şeklinde etkili oldu.

    DAHA DA ETKİLİ OLACAK

    Kar yağışını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler de fotoğraf çektirdi. Bazı vatandaşlarında kar yağışı esnasında yürümekte zorluk çektiği görüldü.

    Meteorolojiden alınan bilgiye göre de kar yağışının gecenin ilerleyen saatlerinde aralıklarla etkisini göstereceği öğrenildi.

    İstanbul Taksim de tipi şeklinde kar yağışı etkili oldu #1

    İstanbul Taksim de tipi şeklinde kar yağışı etkili oldu #2

    İstanbul Taksim de tipi şeklinde kar yağışı etkili oldu #3


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