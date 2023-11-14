İstanbul, Tekirdağ, Bursa geliyor gelmekte olan! Salı, çarşamba nefes alacak perşembe bir daha...

Türkiye, en sıcak yaz ayını geride bıraktı...
Eylül ve ekim ayını dahi soğuk geçiremeyen vatandaşlar, kasımdan da umudu kesmişti.
Ancak herkesin beklediği yağışlar, kasım ayının ortalarına gelmemizle beraber başladı.
Türkiye, bol yağışa kavuştu ve sinyal veren barajların su seviyesi de artışa geçti.
Özellikle, Marmara ve Ege bölgesindeki iller İzmir, Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Yalova dün sabah saatlerinden itibaren 17 saat boyunca aralıksız sürmesi beklenen yağışları karşıladı.
Yağış devam edecek
Marmara bölgesinde yağışların akşam iş çıkışı saatlerinde yeniden etkisini artırması bekleniyor. Yağışlar gece de etkisini göstermeye devam edecek.
Kısa bir ara verecek ama...
Salı ve çarşamba günleri etkisini yitirmesi beklenen yağışların perşembe günü bir daha etki göstereceği tahmin ediliyor.