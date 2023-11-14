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İstanbul, Tekirdağ, Bursa geliyor gelmekte olan! Salı, çarşamba nefes alacak perşembe bir daha...

İstanbul, Tekirdağ, Bursa geliyor gelmekte olan! Salı, çarşamba nefes alacak perşembe bir daha... Meteorolojik kaynaklar, Türkiye'nin batısını aşırı yağışlar ve taşkınlara karşı uyardı. Salı ve çarşamba günü ara veren yağış, perşembe yeniden başlayacak.