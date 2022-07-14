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    İstanbul, Time dergisinin en harika yerler listesinde

    Megakentin farklı bir yönünü ele alan dergi, "Türkiye'nin en büyülü şehri, kendi rönesansını yaşıyor" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 10:19
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    İstanbul, Time dergisinin en harika yerler listesinde

    ABD merkezli Time dergisi, 2022 yılına ait "dünyanın en harika yerleri" listesi hazırladı.

    "Keşfedilecek 50 olağanüstü yer" şeklinde bahsedilen seçili destinasyonların öne çıkan özelliklerine dikkat çekildi.

    Türkiye'den İstanbul'a yer verilen listede, kentin konaklama, seyahat ve kültürel yönlerine vurgu yapıldı.

    "Kendi rönesansını yaşıyor"

    "Klasik bir yeniden doğuş" şeklinde nitelendirilen megakent ile ilgili bölümde, "Türkiye'nin en büyülü şehri, kendi rönesansını yaşıyor. Galataport, dünyanın ilk yeraltı kruvaziyer terminaline ev sahipliği yapıyor." denildi.

    İstanbul'un ilk çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern'in, yenilenme kapsamında Karaköy'deki orijinal konumuna geri döneceği belirtilerek, bazı otellerle ilgili de bilgiler paylaşıldı.

    Atatürk Kültür Merkezi ayrıntısı

    Ayrıca, yeniden inşa edilen Atatürk Kültür Merkezi'nin 13 yıl aranın ardından ilk kez faaliyete geçtiği hatırlatıldı.

    Yeniden tasarlanan mekanda konser salonları, tiyatrolar, galeri ve kütüphanenin bulunduğu belirtildi.

    Listede yer alan diğer bazı yerler

    Öte yandan İstanbul'un yer aldığı listede, Seoul, Detroit, Doha, Valencia, Bali, Miami, San Francisco ve Toronto gibi destinasyonlar da bulunuyor.

    Uluslararası Uzay İstasyonu ise "görülmedik derecede harika" şeklinde notla kendine yer buldu.

    İstanbul, Time dergisinin en harika yerler listesinde #1

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