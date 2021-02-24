İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Tufan Tükek: İlerlemiş kanser vakaları artacak

Koronavirüs endişesi nedeniyle hastanelere başvurma oranlarının düştüğünü belirten Tükek, kanser vakalarında artış yaşanabileceği konusunda uyardı.

İstanbul Üniversitesi'ne bağlı İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Tufan Tükek, kanser hastalığının geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tükek, Habertürk'te katıldığı yayında, koronavirüs salgınından dolayı insanların büyük bir bölümünün hastanelere gitmediğini söyledi.

POLİKLİNİKLERE BAŞVURU ORANI YÜZDE 60-70

"Korona sonrasında en büyük sıkıntılardan bir tanesinin bu olacağını düşünüyorum." diyen Tükek, poliklinik sayılarını ilan etmelerine rağmen bu sayıların gerçekleşme oranının yüzde 60-70'lerde kaldığını söyledi.

Tükek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"KORONA KORKUSUYLA HASTANEYE GİTMİYORLAR"

"Randevu alıp gelmeyen, korona korkusuyla hastaneye gelmeyen hala birçok insan olduğunu fark ediyorum. Kronik hastalıklar çok artacak. Onların kontrolsüzlüğünü şu anda muhtemelen görüyoruz.

"İLERLEMİŞ KANSER VAKALARIYLA KARŞILAŞACAĞIZ"

Nedir bunlar? Diyabet, hipertansiyon, bronşit gibi bazı hastalıkları yaşayan kişilerin şu anda kontrollerine gitmediği ve korona olurum korkusuyla hastanelere çok gitmediklerini görüyorum. Kanserde önemli olan şey erken tanı. Hastalar hastaneye gelmediği için muhtemelen geç dönemde ilerlemiş kanser vakalarıyla karşılaşacağız."

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı: İlerlemiş kanser vakaları artacak ViDEO