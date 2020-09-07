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    İstanbul'da makas atan magandalar, trafiği tehlikeye düşürdü

    Hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehdit eden magandalar, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 07.09.2020 - 10:21
    • Güncelleme : 07.09.2020 - 10:21
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    İstanbul'da makas atan magandalar, trafiği tehlikeye düşürdü

    İstanbul’da otomobille trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara yenileri eklendi.

    Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen megakentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu’nun çeşitli noktalarında 2 ayrı sürücü, trafiğe çıkarak ilerlemeye başladı.

    Sürücüler bir süre sonra araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

    MAKAS ATAN MAGANDALAR KAMERADA

    Dakikalarca "makas" atarak ilerleyen magandalar, hem kendi ve arkadaşlarının hem de sürücülerin canını hiçe saydı. Yürekleri ağızlara getiren o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye sokan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

    İstanbul trafiğinde makas atan maganda ViDEO

    İstanbul da makas atan magandalar, trafiği tehlikeye düşürdü #1

    İstanbul da makas atan magandalar, trafiği tehlikeye düşürdü #2

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