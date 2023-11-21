İstanbul trafiğinde yaya geçidi denetimi Kadıköy'de drone'lu yaya geçidi denetiminde kurallara uymayan ve ceza kesilen bir sürücü, polislere tepki gösterdi.

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İHA

Yaya geçitlerinde yayaya öncelik kuralı, Türkiye genelinde uygulama ve eğitimlerle halka kalıcı şekilde benimsetilmeye çalışılıyor...

Tüm çabalara rağmen kurala uymayan sürücüler ise yayaların can güvenliğini tehlikeye atıyor.

Bu kapsamda denetimler son dönemde olabildiğince sıklaştırılırken ekipler Kadıköy'deydi...

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Kadıköy Söğütlüçeşme Caddesi'nde denetim noktası oluşturdu.

Toplam 15 bin TL ceza kesildi

Drone ile yaya geçidinden gidenlere geçiş üstünlüğü vermeyen sürücüler tespit edildi. Denetimde yayalara yol vermeyen 8 otomobil sürücüsüne toplam ceza 15 bin 832 para cezası kesildi.

"İlk defa böyle bir ceza yiyorum"

Tayfun Ç., “Yaya geçidinde yol vermediğimi söyledi. Halbuki yol verdim. Göster dediğimde göstermiyorlar, mahkemeye gidecekmişim, mahkemeyle mi uğraşacağım ben. Hayatım boyunca ilk defa böyle bir ceza yiyorum. Radar cezası falan olur akşama kadar orada ben durayım yayaya yol ver trafiği kapatayım, onu ben mi yapacağım koyacaklar oraya bir tane memur orayı yönetecek. Drone'la beklemeyecek. Gerekirse mahkemeye kadar gideceğim. Ben günde 2 bin lira para kazanamıyorum. Üç kuruş para kazanacağım diye cezayı kendi cebimden ödeyeceğim, yazık değil mi?” dedi.

"Herhalde gözümden kaçtı"

Zeynep B., “Ben yol verdim diye düşünüyorum. Herhalde gözümden kaçtı, bütün yaya geçitlerinde yol veriyorum. Gözümüzden kaçmıştır ama ben yol veriyorum. Bir hata oldu diyelim. İlk defa durduruldum, ilk defa ceza yedim. Çıkacağı varmış diyelim. Şimdi bu olmasaydı başka bir şeyden çıkardı. Başka bir şey öderdim herhalde. Bazen bir şeylerin çıkması gerekiyormuş.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)