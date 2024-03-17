İstanbul trafiğinin bitmeyen tartışması: Motosikletliler mi haklı otomobil sürücüleri mi? Panzehir YouTube kanalı özellikle son dönemde artış gösteren trafikteki otomobil-motosiklet tartışmalarında tarafların istek ve şikayetlerini sektörün içindeki isimlerden dinledi.

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Trafik sorunu hayatın bir gerçeği...

İstanbul ise bu konuda açık ara en sorunlu şehir...

Son dönemde motosiklet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte ise trafikte alışık olduğumuz tartışmalara bir yenisini ekeledi...

Otomobil sürücüsü mü haklı motosiklet mi?

Halihazırda trafik kurallarına uyma konusunda çok hevesli olmayan sürücüler nedeniyle zaten riskli bir araç olan motosikletlerin kaza oranları da artış gösterdi.

Motosiklet kullanıcıları trafikte kendilerinin diğer sürücüler tarafından 'araç' olarak kabul edilmediğinden şikayet etmeye başladı.

Motosikletin yok sayılması üzerinden başlayan tartışma kapsamında zaman zaman trafikte büyük kavgalar yaşanıyor.

Dikkatsiz sürücüler ve motosikletini canını hiçe sayarak, hız sınırlarını zorlayarak kullananlar sayısız kazaya neden oldu.

Panzehir konunun taraflarına ulaştı

Trafikte otomobil ve motosiklet sürücülerinin haklılık tartışmasında Panzehir YouTube kanalı bir videoluk hakem rolünü aldı.

Hem motosiklet hem de otomobil tarafından eğitimci ve kullanıcıları konuk alan Panzehir, tartışmanın nedenini ve şikayetleri sektör temsilcileriyle irdeledi.

Motosikletliler trafikte 'araç' yerine konmamaktan şikayet ederken, otomobil sürücüleri ise motosiklet tutkunlarının canını hiçe sayan tehlikeli hareketlerine dikkat çekti.

Panzehir'in konu hakkındaki belgeselini YouTube'da izlemek için tıklayınız...