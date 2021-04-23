İstanbul Tuzla'da sahil boyunca görülen deniz salyası endişeye neden oldu.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde sahil boyunca oluşan deniz salyası endişeye neden oldu. Sahilde oluşan deniz salyası havadan görüntülenirken, durumu gören çevre sakinleri, "Buraya gelen insanlar, pisliği görünce geri gidiyor." dedi.

"GÜZELİM DENİZ NE HALE GELDİ"

Salyayı gördüğünde kirlilik sanan Yakup Erbaş, "Güzelim deniz bu hale geldi. Buraya insanlar dinlenmeye geliyor, pisliği görünce geri gidiyor." dedi.

"BALIKLARIN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRDÜK"

Deniz kenarında balık tutan Hasan Dursun, "Bilimsel bir karşılığı vardır mutlaka. Ama nihayetinde güzel bir görüntü değil. Biz bir de burada birkaç balığın öldüğünü gördük.

Normalde şu an çinekop ve sarıkanatın kıyıya gelme dönemi ama burada arkadaşlarla şoklanmış balıklar gördük. Sarıkanatın şoklanıp kıyıya geldiği görülmüş bir şey değildir." dedi.

İstanbul Tuzla'da sahil deniz salyasıyla kaplandı ViDEO