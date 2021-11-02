İstanbul Üniversitesi 36 personel alımı: İÜ KPSS 50 puan ile personel alımı başvuru şartları 2021

İstanbul Üniversitesi'ne 2020 KPSS (B) grubu puan sırasına göre 36 sözleşmeli personel alınacak. Peki 2021 İstanbul Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

İstanbul Üniversitesi, en az KPSS 50 puan ile 36 sözleşmeli personel alımı ilanı yayınlandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, İstanbul Üniversitesi'ne koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli, teknisyen, hemşire, sağlık teknikeri ve sağlık personeli kadrolarında sözleşmeli personel alınacak.

İlanın yayınlanmasıyla birlikte başvuruda bulunmak isteyen adaylar, İstanbul Üniversitesi personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında araştırmalarına başladı.

Peki İstanbul Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte 2021 İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ve şartları...

2021 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İstanbul Üniversitesi personel alımı başvuruları, 2 Kasım 2021 tarihinde başladı ve 16 Kasım 2021 tarihine kdar devam edecek.

Başvurular, ilanın Resmî Gazete'de yayınlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden online olarak yapılacak.

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından üniversite tarafından teyit edilecek. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacak. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.





BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR

İlanda aranan şartlar şu şekilde belirtildi:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.

4- Başvuracak adayların 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmaları gerekmekte olup Lisans için 2020 KPSS-P3; Önlisans için 2020 KPSS- P93 ve Ortaöğretim için 2020 KPSS- P94 puan türü esas alınacaktır.

5- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

6- Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların Son başvuru tarihi itibariyle (17.11.1991 ve sonrası doğumlu olanlar) 30 (otuz) yaşını doldurmamış olması, 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıması ve güncel Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartı bulunması gerekmektedir.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacak.